Bukan Hanya Wortel. 4 Makanan Ini Juga Tingkatkan Penglihatan Anda

ilustrasi makanan untuk kesehatan mata. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Wortel bukanlah satu-satunya makanan yang mendukung kesehatan mata.

Meski dapat semua pujian dalam hal kesehatan mata, tetapi pilihan Anda untuk mendukung penglihatan jauh lebih luas daripada sayuran oranye ini.

Selain beta-karoten, mata Anda membutuhkan lutein, zeaxanthin, asam lemak omega-3, dan antioksidan.

Nutrisi ini pun bisa ditemukan dalam makanan lain yang mudah didapatkan.

Melansir eatingwell, berikut empat makanan selain wortel yang bisa meningkatkan penglihatan Anda.

1. Pistachio

Peningkatan asupan lutein dan zeaxanthin dikaitkan dengan penurunan risiko katarak dan perkembangan degenerasi makula terkait usia lanjut.

Degenerasi makula terkait usia memengaruhi penglihatan sentral dan jadi penyebab utama kehilangan penglihatan pada orang tua.