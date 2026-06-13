Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 13 Juni 2026 | 21.47 WIB

Bukan Hanya Wortel. 4 Makanan Ini Juga Tingkatkan Penglihatan Anda

Gambar utama - Image
ilustrasi makanan untuk kesehatan mata. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Wortel bukanlah satu-satunya makanan yang mendukung kesehatan mata.

Meski dapat semua pujian dalam hal kesehatan mata, tetapi pilihan Anda untuk mendukung penglihatan jauh lebih luas daripada sayuran oranye ini.

Selain beta-karoten, mata Anda membutuhkan lutein, zeaxanthin, asam lemak omega-3, dan antioksidan.

Nutrisi ini pun bisa ditemukan dalam makanan lain yang mudah didapatkan.

Melansir eatingwell, berikut empat makanan selain wortel yang bisa meningkatkan penglihatan Anda.

1. Pistachio

Peningkatan asupan lutein dan zeaxanthin dikaitkan dengan penurunan risiko katarak dan perkembangan degenerasi makula terkait usia lanjut.

Degenerasi makula terkait usia memengaruhi penglihatan sentral dan jadi penyebab utama kehilangan penglihatan pada orang tua.

2. Ubi jalar

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
3 Makanan Ini Jadi Berbahaya Setelah 2 Hari di Dalam Kulkas, Apa Saja? - Image
Lifestyle

3 Makanan Ini Jadi Berbahaya Setelah 2 Hari di Dalam Kulkas, Apa Saja?

Kamis, 11 Juni 2026 | 19.15 WIB

Wajib Tahu! 7 Makanan Harus Dihindari Sebelum Olahraga, Bisa Ganggu Pencernaan dan Menurunkan Energi - Image
Kesehatan

Wajib Tahu! 7 Makanan Harus Dihindari Sebelum Olahraga, Bisa Ganggu Pencernaan dan Menurunkan Energi

Kamis, 11 Juni 2026 | 05.49 WIB

Pola Hidup! 8 Makanan Pemicu Migrain dan Sakit Kepala Parah yang Perlu Diwaspadai Demi Kesehatan - Image
Kesehatan

Pola Hidup! 8 Makanan Pemicu Migrain dan Sakit Kepala Parah yang Perlu Diwaspadai Demi Kesehatan

Kamis, 11 Juni 2026 | 04.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor - Image
1

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

2

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!

3

Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!

4

Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya

5

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

6

Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!

7

Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!

8

Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore