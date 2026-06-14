Berburu 15 Makanan Viral yang Paling Dicari: Dari Donat Unik dengan 70 Varian Rasa Sampai Legitnya Cheese Cake Ubi Cilembu

JawaPos.com-Kuliner viral di media sosial selalu bisa menjadi spotlight utama bagi banyak orang.

Banyak orang menjadi fomo dan penasaran untukmencoba makanan baru yang bermunculan di media sosial.

Salah satunya adalah tren cheese cake dari ubi cilembu. Banyak orang mencoba membuatnya sendiri, setelah melihat video tutorial, yang sebenarnya bermula dari menu kreasi bakehouse populer di Jaksel.

Tidak hanya demam cheesecake, demam donat mochi juga tidak kalah menarik perhatian.

Perpaduan unik antara tekstur donat yang empuk dengan mochi yang stretchy membuat banyak orang rela antri panjang sampai war ojol demi mendapatkannya.

Berikut daftar 15 makanan yang belakangan ini sedang viral dan banyak diburu para pecinta kuliner, yang sudah kami rangkum dari kanal YouTube @10bestid.

Bubur Ayam Barito

Bubur ayam barito berada di kawasan Ibu Kota Jakarta. Bubur ayam barito disajikan lengkap dengan telur mata sapi, potongan daging ayam rebus, cakwe, dan juga sate usus yang lezat. Bubur ayam yang berlokasi tepat di Kebayoran Baru selalu ramai, terutama saat waktu sarapan.

Bakso Solo Samrat

Bakso solo samrat telah membuka banyak cabang di berbagai daerah. Tempat makan bakso ini menjadi viral karena menyajikan varian bakso keju lumer. Perpaduan kuah kaldu yang gurih, bakso yang kenyal, dan lelehan keju yang melimpah membuat bakso ini memiliki cita rasa yang nendang dan diburu banyak orang.

Mie Ayam Papi Gendut

Mie ayam papi gendut menjadi viral karena rasanya diklaim mirip dengan bakmi GM, dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Mie ayam papi menggunakan tipe mie pipih dengan ukuran kecil, dilengkapi dengan ayam jamur, pangsit rebus, pangsit goreng, serta sawi hijau.

Iga Panggang Panglima