Usia 45 Tahun ke Atas Wajib Tahu! Ini 4 Olahraga Sederhana untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Olahraga sederhana untuk usia 45 tahun ke atas (Pexels/cottonbro studio)
JawaPos.com - Memasuki usia 45 tahun ke atas, banyak orang mulai merasakan stamina yang tidak sekuat dulu.
Aktivitas sederhana seperti naik tangga, berjalan jauh, atau membawa barang bisa terasa lebih melelahkan.
Di tengah kesibukan dan perubahan gaya hidup, menjaga kebugaran seringkali terabaikan.
Padahal, daya tahan tubuh sangat penting untuk menjaga kesehatan dan tetap aktif di usia matang.
Kabar baiknya, Anda tidak perlu pergi ke gym atau melakukan latihan berat untuk meningkatkan stamina.
Dengan olahraga sederhana yang bisa dilakukan di rumah, daya tahan tubuh tetap bisa terjaga.
Latihan endurance atau daya tahan bahkan terbukti membantu menjaga kesehatan jantung, memperkuat otot, serta menurunkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung.
Latihan daya tahan membantu tubuh bekerja lebih efisien saat beraktivitas.
Otot menjadi lebih kuat, pernapasan lebih terkontrol, dan tubuh tidak mudah lelah.
Selain itu, olahraga rutin juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, kekuatan tulang dan metabolisme tetap stabil seiring bertambahnya usia.
Berikut 4 olahraga sederhana yang bisa Anda coba yang dilansir dari eatingwell.
1. Squat tanpa beban
Latihan ini berguna untuk memperkuat otot kaki dan melatih daya tahan. Caranya cukup mudah, yaitu menurunkan tubuh seperti posisi duduk lalu kembali berdiri. Lakukan secara perlahan dan ulangi 10–15 kali.
2. Chest press
Latihan ini melatih otot dada, bahu, dan lengan. Anda bisa menggunakan beban ringan seperti dumbbell atau botol air. Gerakan ini membantu mempermudah aktivitas sehari-hari seperti mengangkat barang.
3. Farmer’s carry
Latihan ini dilakukan dengan membawa beban sambil berjalan. Anda bisa menggunakan tas, galon kecil, atau barang lain di rumah. Meski sederhana, latihan ini efektif meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh.
4. Jalan cepat
Jalan cepat adalah olahraga paling mudah dan aman. Cukup lakukan selama 10–15 menit setiap hari dengan kecepatan yang membuat napas sedikit lebih cepat. Olahraga ini sangat baik untuk kesehatan jantung dan stamina.
Agar hasilnya maksimal, lakukan olahraga secara rutin dan bertahap. Tidak perlu langsung berat, yang penting konsisten.
Selain itu, dukung dengan pola makan sehat agar tubuh tetap bertenaga.
Menjaga daya tahan tubuh di usia 45 tahun ke atas tidak harus sulit. Dengan olahraga sederhana dan rutin, Anda tetap bisa sehat, kuat, dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman.
