Seseorang Masih Bisa Melakukan 13 Hal Ini Tanpa Bantuan? Mereka Adalah Bukti Nyata Bahwa Usia Hanyalah Angka Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada sebuah anggapan yang sering kita dengar: semakin bertambah usia, semakin banyak kemampuan yang akan hilang. Banyak orang mengaitkan penuaan dengan keterbatasan, ketergantungan, dan menurunnya kualitas hidup.

Namun, psikologi modern menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks.

Para peneliti menemukan bahwa usia kronologis—angka yang menunjukkan berapa lama seseorang hidup—tidak selalu mencerminkan usia fungsional mereka.

Dengan kata lain, dua orang yang sama-sama berusia 70 tahun bisa memiliki tingkat kemandirian, kesehatan mental, dan kualitas hidup yang sangat berbeda.

Faktanya, banyak individu lanjut usia yang tetap aktif, tajam secara mental, dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuktikan bahwa penuaan bukan hanya soal bertambahnya angka, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mempertahankan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (8/6), menurut berbagai penelitian psikologi dan gerontologi, jika seseorang masih mampu melakukan 13 hal berikut tanpa bantuan, mereka adalah bukti nyata bahwa usia memang hanyalah angka.

1. Mengurus Kebutuhan Pribadi Sendiri

Kemampuan mandi, berpakaian, merawat kebersihan diri, dan mengelola rutinitas harian merupakan indikator utama kemandirian.

Dalam psikologi perkembangan, kemampuan ini dikenal sebagai bagian dari Activities of Daily Living (ADL). Seseorang yang masih mampu melakukan semua aktivitas tersebut secara mandiri menunjukkan bahwa fungsi fisik dan kognitifnya masih bekerja dengan baik.