8 Weton yang Diprediksi Menikmati Masa Keemasan Rezeki pada Usia 50–70 Tahun Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton menjadi salah satu unsur yang kerap digunakan untuk membaca karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.

Perhitungan weton berasal dari perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa yang menghasilkan nilai neptu tertentu.

Nilai tersebut kemudian dihubungkan dengan berbagai tafsir dalam kitab primbon.

Salah satu pembahasan yang menarik perhatian adalah prediksi mengenai masa keemasan rezeki pada usia tertentu.

Menurut perhitungan dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang disebut mengalami peningkatan keberuntungan dan kesejahteraan saat memasuki usia 50 hingga 70 tahun.

Masa tersebut diyakini menjadi periode ketika usaha, pengalaman, dan ketekunan yang telah dijalani selama bertahun-tahun mulai membuahkan hasil.

Meski demikian, perlu dipahami bahwa ramalan weton merupakan bagian dari warisan budaya yang berkembang di masyarakat Jawa.

Informasi ini dapat dijadikan sebagai wawasan budaya dan hiburan, sementara keberhasilan hidup tetap dipengaruhi oleh kerja keras, doa, serta keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari yang dirangkum dari kanal YouTube Mbah Karbit pada Jumat (12/06).

1. Selasa Wage, Weton Neptu 7 yang Diprediksi Mengalami Kebangkitan Rezeki pada Usia 54–60 Tahun Menurut Primbon Jawa, Selasa Wage merupakan satu-satunya weton yang memiliki jumlah neptu 7.