Jantung Berdebar dan Napas Terasa Sempit? 6 Cara Sederhana Bisa Membantu Mengambil Kembali Kendali Saat Kecemasan Menyerang Tiba-Tiba

Saat Jantung Berdebar dan Napas Terasa Sempit: 6 Cara Sederhana yang Bisa Membantu Anda Mengambil Kembali Kendali Saat Kecemasan Menyerang Tiba-Tiba (UNSPLASH)
JawaPos.com - Ada momen dalam hidup ketika tubuh terasa seperti tidak lagi berada di bawah kendali kita sendiri.
Jantung berdegup cepat tanpa alasan yang jelas, napas menjadi pendek, dan pikiran dipenuhi rasa takut yang sulit dijelaskan.
Banyak orang mengira ini pertanda sesuatu yang berbahaya, padahal sering kali itu adalah respons alami tubuh terhadap kecemasan yang memuncak.
Dalam kondisi seperti ini, kepanikan justru muncul karena kita tidak memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri.
Tubuh bereaksi seolah-olah menghadapi ancaman besar, padahal sebenarnya hanya sistem pertahanan alami yang sedang bekerja terlalu aktif.
Menurut YourTango.com, kondisi jantung berdebar akibat kecemasan sebenarnya merupakan bagian dari respons “lawan atau lari” yang dirancang untuk melindungi kita.
Ketika kita memahami hal ini, kita bisa mulai belajar cara menenangkan diri dan mengambil kembali kendali. Berikut enam kebiasaan yang dapat membantu saat kecemasan datang secara tiba-tiba:
1. Pastikan terlebih dahulu bukan kondisi darurat medis
Langkah pertama yang penting adalah membedakan antara serangan panik dan masalah kesehatan serius seperti serangan jantung. Gejalanya memang bisa mirip, seperti nyeri dada, sesak napas, atau pusing. Jika ada keraguan, segera cari bantuan medis. Namun jika sudah dipastikan aman, Anda bisa mulai fokus menenangkan diri.
2. Cari tempat yang membuat Anda merasa aman
