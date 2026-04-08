Shania Vivi Armylia Putri
08 April 2026, 23.51 WIB

Jangan Buru-Buru Minum Obat: Tips Ampuh Mengusir Rasa Mual yang Mengganggu Aktivitas Anda

JawaPos.com- Mual terjadi karena perasaan yang tidak nyaman di perut dan tenggorokan. Rasa mual bisa menyiksa saat diikuti dengan muntah.

Mual terjadi pada seseorang yang mengalami gerd, keracunan makanan, morning sickness, mabuk perjalanan, batuk terlalu keras, efek samping obat, efek samping vitamin, terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, sampai penderita maag.

Rasa mual bisa mengganggu aktivitas, dan saat sensasinya muncul seringkali sulit untuk segera diatasi.

Sebagai penanganan awal,  ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk meredakan mual tanpa harus menggunakan obat.

Merangkum informasi dari laman keslan.kemkes.go.id dan www.ekahospital.com, berikut penanganan awal untuk mengatasi rasa mual tanpa obat.  

Saat merasa mual terutama karena asam lambung naik, segera perbaiki posisi duduk anda. Duduk dengan tegak mampu membantu mengurangi rasa mual. Pertahankan posisi ini selama sekitar satu jam, longgarkan pula celana, ikat pinggang, bra, dan gunakan pakaian yang nyaman dan tidak ketat.

Saat anda menghirup udara segar mampu membantu mengurangi rasa mual. Anda bisa mencari udara segar dengan membuka jendela, atau menggunakan kipas angin. Hindari penggunaan parfum atau aroma yang terlalu menyengat.    

Konsumsi wedang jahe dapat mengurangi rasa mual di dalam tubuh anda. Kandungan senyawa di dalam jahe mampu menenangkan lambung. Selain minum wedang jahe, anda bisa mengkonsumsi makanan ringan dengan rasa asin seperti biskuit, roti asin, jagung, dan pisang. 

Artikel Terkait
Jaga Kesehatan Mental, Ini 7 Tips Menghindari Stres yang Sangat Melelahkan - Image
Kesehatan

Jaga Kesehatan Mental, Ini 7 Tips Menghindari Stres yang Sangat Melelahkan

08 April 2026, 16.55 WIB

Lakukan 5 Cara Mudah agar Overthinker bisa Menemukan Ketenangan Tanpa Harus Memaksa Meditasi - Image
Lifestyle

Lakukan 5 Cara Mudah agar Overthinker bisa Menemukan Ketenangan Tanpa Harus Memaksa Meditasi

07 April 2026, 20.38 WIB

Roda Motor Cepat Rusak? Berikut 3 Tips Menghindarinya - Image
Otomotif

Roda Motor Cepat Rusak? Berikut 3 Tips Menghindarinya

07 April 2026, 06.55 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

