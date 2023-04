Tren Gaya Hidup Sehat Makin Diminati, Konsumi Makanan dan Minuman Sehat Meningkat

JawaPos.com - Selain berolahraga, mengonsumsi makanan dan minuman yang baik bagi tubuh juga menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan. Tak sedikit dari masyarakat, khususnya generasi muda, yang melengkapi kebutuhan gaya hidup sehatnya dengan mengonsumsi makanan dan minuman sehat alami.

Minuman sehat alami salah satunya didapat dari air kelapa muda. Ini merupakan salah satu sumber makanan sehat alami yang menjadi pilihan masyarakat karena kesegaran dan rasanya yang enak.

Terkait hal itu, Isoplus meluncurkan varian terbaru Isoplus Coco dengan kandungan 7 ion lengkap (Kalium, Kalsium, Natrium, Magnesium, Sitrat, Laktat, Klorida) dan dilengkapi dengan kesegaran air kelapa muda Thailand yang fresh dan tasty.

Devi Chrisnatalia, selaku Brand Manager Ready to Drink (RTD) WINGS Group Indonesia, menceritakan kehadiran Isoplus Coco tidak lepas dari adanya perkembangan tren dan pertumbuhan category performance RTD Isotonic di Indonesia

"Kami melihat saat ini tren gaya hidup sehat semakin banyak diminati. Banyak masyarakat yang aware akan kesehatannya dan memilih untuk rajin berolahraga. Tren ini ternyata juga mempengaruhi category performance RTD Isotonic di Indonesia yang meningkat lebih baik, bahkan jika dibandingkan saat sebelum pandemi," ungkap Devi.

“Thailand dikenal sebagai salah satu produsen kelapa terbaik di dunia. Air kelapa muda Thailand memiliki aroma kelapa yang khas dan rasa manis yang disukai banyak orang. Hal ini sesuai dengan visi perusahaan ‘the good things in life should be accessible for all’ kami menghadirkan kualitas terbaik kelas dunia dengan harga terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Devi.

Sementara itu, dr. Yohan Samudra, SpGK, AIFO-K, selaku Sport & Clinical Nutritionist mengungkapkan manfaat minuman isotonik dalam menggantikan cairan tubuh yang hilang.

"Tubuh manusia terdiri dari 70 persen air dan hampir semua reaksi tubuh membutuhkan cairan. Jika kekurangan cairan, tubuh akan mengalami tanda-tanda dehidrasi seperti sulit berkonsentrasi, kurang energi, menguap, hingga sakit kepala," sebutnya.

"Minuman isotonik memiliki kandungan ion dan elektrolit yang mirip dengan cairan tubuh, sehingga lebih mudah diserap dan cepat menggantikan cairan tubuh yang hilang. Selain itu, minuman isotonik juga dapat menjaga performa dan daya tahan otot, sehingga dapat mengembalikan energi segera setelah aktif beraktivitas,” terang dr Yohan.