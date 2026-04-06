7 Makanan Sehat Ini Jadi Penyebab Perut Kembung, Apa Saja?

JawaPos.com - Perut kembung adalah salah satu keluhan pencernaan yang paling umum saat ini.

Beberapa orang mengonsumsi makanan sehat dan dalam beberapa menit, perut terasa kencang, berat, atau tidak nyaman.

Nyatanya kesehatan usus bersifat personal, bahkan makanan sehat pun dapat memicu ketidaknyamanan jika tidak ditangani dengan benar.

Dilansir ndtv, berikut tujuh makanan sehat yang sebenarnya dapat menyebabkan kembung.

1. Brokoli, kembang kol, kubis

Makanan ini kaya akan nutrisi tetapi juga mengandung senyawa seperti raffinose.

Bakteri usus akan memfermentasinya, yang dapat menyebabkan gas.

Bentuk mentahnya terasa lebih berat, jadi memasaknya akan membantu.

2. Kacang-kacangan dan lentil