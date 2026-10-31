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Penulis: Ryandi Zahdomo
Minggu, 1 November 2026 | 05.35 WIB

Sering Cek HP Meski Silent? Sains Ungkap 2 Ciri Psikologis Ini

ilustrasi orang yang membersihkan layar HP. (Freepik) - Image

ilustrasi orang yang membersihkan layar HP. (Freepik)

JawaPos.com - Kebiasaan memeriksa layar ponsel pintar secara berulang meskipun tidak ada notifikasi masuk atau saat perangkat berada dalam mode senyap (silent) kini menjadi fenomena umum masyarakat modern.

Kendati sering dikaitkan dengan penurunan rentang perhatian dan kecemasan, sebuah riset ilmiah terbaru mengungkap bahwa dorongan tersebut sebenarnya dipicu oleh ciri psikologis mendasar pada tubuh dan pikiran seseorang.

Studi yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Hokkaido, Jepang, berhasil mengidentifikasi adanya dua korelasi kuat pada individu yang memiliki bias perhatian (attentional bias) terhadap ponsel pintar. 

Kondisi ini membuat seseorang sangat mudah terdistraksi oleh keberadaan atau gambar yang berkaitan dengan gawai mereka.

Seperti dikutip dari YourTango, temuan dari universitas terkemuka di Jepang ini memberikan sudut pandang baru dalam memahami ketergantungan psikologis manusia terhadap perangkat digital sehari-hari.

Berikut adalah dua ciri psikologis utama yang dimiliki oleh orang-orang yang terobsesi memeriksa ponsel pintar mereka.

1. Kurang Memiliki Kesadaran Tubuh (Kesadaran Interoseptif)

Para peneliti menemukan bahwa individu yang menghabiskan banyak waktu menatap layar gawai cenderung terputus dari kondisi fisik mereka sendiri.

Mereka kekurangan kesadaran interoseptif, yakni kemampuan otak untuk menangkap dan memahami sinyal internal tubuh seperti rasa lapar, haus, hingga kelelahan fisik.

Dalam pengujian visual identifikasi huruf, peserta yang terpapar gambar latar belakang terkait ponsel secara konsisten mengalami gangguan fokus. Mereka terbukti sulit mengenali sinyal fisik internal tubuh mereka sendiri selama tes berlangsung.

Editor: Bintang Pradewo
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