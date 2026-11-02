Jika Kamu Ingin Memahami Pasangan dengan Romantis, Pahami 7 Kunci Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menjadi pasangan romantis / foto: Magnific/prostooleh

JawaPos.com - Mencintai seseorang sebenarnya bukan hanya tentang mengatakan “aku sayang kamu.”

Cinta yang dewasa adalah kemampuan untuk mengenal seseorang lebih dalam: memahami cara ia berpikir, membaca perubahan emosinya, menghargai kebutuhannya, dan tetap memilih untuk hadir bahkan ketika dirinya sedang tidak mudah dipahami.



Banyak pasangan saling mencintai, tetapi tidak benar-benar saling memahami.



Mereka bisa tinggal bersama, berbicara setiap hari, saling mengirim pesan, bahkan menghabiskan bertahun-tahun dalam hubungan yang sama. Namun, tetap saja ada bagian dari diri masing-masing yang terasa seperti sebuah ruangan yang belum pernah benar-benar dimasuki.



Di sinilah psikologi hubungan menjadi menarik.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (2/11), memahami pasangan bukan berarti kita harus bisa membaca pikirannya. Bukan pula berarti kita harus selalu setuju dengan apa yang ia rasakan.



Memahami pasangan berarti berusaha melihat dunia dari sudut pandangnya tanpa kehilangan kemampuan untuk tetap menjadi diri sendiri.



Dan jika kamu ingin mencintai pasangan dengan cara yang lebih romantis, bukan sekadar lebih manis, ada setidaknya tujuh kunci yang penting untuk dipahami.



1. Pahami bahwa setiap orang memiliki “bahasa” emosinya sendiri



Tidak semua orang menunjukkan cinta dengan cara yang sama.



Ada orang yang mudah mengatakan, “Aku mencintaimu.”



Ada yang justru lebih nyaman menunjukkannya dengan membantu, mengingat hal-hal kecil, memastikan pasangannya sudah makan, atau diam-diam menyelesaikan sesuatu yang membuat hidup pasangannya lebih mudah.



Ada pula orang yang merasa dicintai ketika mendapatkan perhatian penuh, sentuhan, waktu bersama, atau ketika pasangannya benar-benar mendengarkan.



Masalah sering muncul ketika seseorang mengukur cinta pasangannya berdasarkan cara dirinya sendiri dalam mencintai.



Misalnya, seseorang merasa:



“Aku sudah melakukan banyak hal untuknya. Kenapa dia masih merasa aku tidak peduli?”



Sementara pasangannya mungkin berpikir:



“Aku tahu dia melakukan banyak hal, tapi aku ingin dia mendengarkan perasaanku.”



Keduanya mungkin sama-sama mencintai.



Hanya saja, mereka berbicara dengan bahasa emosional yang berbeda.



Dalam psikologi hubungan, kebutuhan akan kedekatan, validasi, perhatian, rasa aman, dan penghargaan dapat muncul dalam bentuk yang berbeda pada setiap individu. Pengalaman masa kecil, hubungan sebelumnya, kepribadian, dan pola keterikatan dapat ikut membentuk cara seseorang memberi maupun menerima kasih sayang.



Karena itu, salah satu pertanyaan romantis yang paling penting bukanlah:



“Bagaimana aku ingin dicintai?”



Tetapi:



“Bagaimana pasangan saya merasa dicintai?”



Itulah perbedaan antara sekadar memberikan cinta dan benar-benar memahami seseorang.



Kadang pasangan tidak membutuhkan hadiah mahal.



Ia hanya ingin ketika berbicara, kamu meletakkan ponselmu.



Kadang ia tidak membutuhkan solusi.



Ia hanya ingin mendengar:



“Aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu.”



Kadang ia tidak membutuhkan kejutan besar.



Ia hanya ingin kamu mengingat hal kecil yang pernah ia ceritakan beberapa minggu lalu.



Hal-hal kecil seperti itulah yang sering menjadi besar di dalam hati seseorang.



2. Belajarlah memahami apa yang ada di balik perilakunya



Salah satu kesalahan terbesar dalam hubungan adalah menilai seseorang hanya berdasarkan perilaku yang terlihat.



Pasangan diam.



Kita langsung berpikir:



“Dia sudah tidak peduli.”



Pasangan membalas pesan lebih singkat.



Kita berpikir:



“Dia berubah.”



Pasangan menjadi mudah marah.



Kita menyimpulkan:



“Dia memang sudah tidak sayang.”



Padahal perilaku hanyalah bagian yang terlihat.



Di balik perilaku sering terdapat emosi, kebutuhan, ketakutan, kelelahan, atau pengalaman tertentu.



Seseorang yang sedang diam mungkin sedang kecewa.



Tetapi bisa juga sedang lelah.



Seseorang yang terlihat marah mungkin sebenarnya sedang terluka.



Seseorang yang terus bertanya tentang hubungan mungkin bukan sedang ingin mengontrol, tetapi sedang mencari kepastian.



Seseorang yang terlihat terlalu mandiri mungkin sebenarnya belajar sejak lama bahwa meminta bantuan tidak selalu aman.



Karena itu, ketika menghadapi perilaku pasangan yang tidak kamu mengerti, cobalah mengganti pertanyaan.



Jangan hanya bertanya:



“Kenapa dia begini?”



Cobalah bertanya:



“Apa yang mungkin sedang dia rasakan?”



Dan lebih dalam lagi:



“Kebutuhan apa yang sedang berusaha dia sampaikan melalui perilaku tersebut?”



Pertanyaan seperti ini dapat mengubah cara kita berkomunikasi.



Bukan berarti semua perilaku pasangan harus dibenarkan.



Tidak.



Memahami bukan berarti membenarkan.



Kamu tetap boleh memiliki batasan. Kamu tetap boleh mengatakan bahwa sebuah perilaku menyakitkan. Kamu tetap boleh tidak setuju.



Namun, ketika kita memahami sumber emosi di balik perilaku, kita memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan masalah tanpa menjadikan pasangan sebagai musuh.



Karena dalam hubungan yang sehat, masalah seharusnya menjadi sesuatu yang dihadapi bersama.



Bukan alasan untuk saling menyerang.



3. Pahami bahwa pasangan juga membawa masa lalunya ke dalam hubungan



Ketika seseorang masuk ke dalam hubungan denganmu, ia tidak datang sebagai halaman kosong.



Ia membawa pengalaman.



Ia membawa kenangan.



Ia membawa cara yang dulu ia pelajari untuk bertahan hidup secara emosional.



Mungkin ia pernah dikhianati.



Mungkin pernah diabaikan.



Mungkin tumbuh dalam keluarga yang jarang mengungkapkan kasih sayang.



Mungkin sejak kecil ia terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri.



Mungkin ia pernah berada dalam hubungan yang membuatnya kehilangan kepercayaan.



Semua pengalaman tersebut dapat memengaruhi cara seseorang bereaksi dalam hubungan saat ini.



Contohnya sederhana.



Kamu mungkin menganggap pertanyaan pasangan tentang keberadaanmu sebagai sesuatu yang berlebihan.



Namun bagi dia, kepastian mungkin memiliki makna yang jauh lebih besar karena pengalaman sebelumnya membuatnya takut ditinggalkan.



Sebaliknya, kamu mungkin membutuhkan banyak ruang ketika sedang menghadapi masalah.



Tetapi pasanganmu bisa menafsirkannya sebagai tanda bahwa kamu menjauh.



Di sinilah dua orang yang sebenarnya saling mencintai bisa masuk ke dalam pola konflik yang berulang.



Bukan karena tidak cinta.



Melainkan karena masing-masing membawa luka dan pengalaman yang belum tentu dipahami oleh pasangannya.



Memahami masa lalu pasangan bukan berarti menjadi terapisnya.



Kamu tidak harus menyembuhkan semua luka yang pernah ia miliki.



Tetapi kamu bisa menjadi seseorang yang tidak sengaja memperburuk luka tersebut.



Dan lebih indah lagi jika kamu bisa menjadi seseorang yang membuat pasangan merasa:



“Bersamamu, aku tidak perlu terus-menerus berjaga.”



Itulah salah satu bentuk romantisme yang paling dalam.



Bukan sekadar membuat jantung berdebar.



Tetapi membuat seseorang merasa aman menjadi dirinya sendiri.



4. Jangan hanya mendengarkan kata-katanya. Dengarkan emosinya.



Dalam percakapan, kita sering sibuk menunggu giliran untuk menjawab.



Pasangan berkata:



“Aku merasa kamu akhir-akhir ini tidak punya waktu untukku.”



Dan kita langsung membela diri:



“Tapi aku kan sibuk kerja.”



Secara logika, jawaban itu mungkin benar.



Tetapi secara emosional, pasangan belum tentu merasa didengar.



Mendengarkan secara psikologis bukan hanya menerima kata-kata.



Kita juga berusaha menangkap emosi yang ada di balik kata-kata tersebut.



Ketika pasangan berkata:



“Kamu selalu sibuk.”



Mungkin pesan emosional yang sebenarnya adalah:



“Aku merindukan kedekatan denganmu.”



Ketika ia berkata:



“Kamu tidak pernah mengerti aku.”



Mungkin yang sebenarnya ingin ia katakan:



“Aku ingin perasaanku dianggap penting.”



Ketika ia berkata:



“Terserah kamu.”



Mungkin itu benar-benar berarti terserah.



Tetapi bisa juga berarti:



“Aku sudah terlalu lelah untuk terus menjelaskan apa yang aku rasakan.”



Tentu kita tidak boleh menganggap semua kalimat memiliki makna tersembunyi yang sama. Setiap orang berbeda.



Karena itu, cara terbaik bukan menebak.



Cara terbaik adalah bertanya.



“Maksudmu kamu merasa kurang diperhatikan?”



“Apa yang paling membuat kamu kecewa?”



“Kamu ingin aku mendengarkan dulu atau kamu ingin kita mencari solusi?”



Pertanyaan sederhana seperti ini bisa membuat percakapan berubah total.



Sebab terkadang orang tidak membutuhkan jawaban paling pintar.



Mereka hanya membutuhkan seseorang yang cukup hadir untuk memahami.



5. Pahami bahwa konflik tidak selalu berarti cinta sedang berakhir



Banyak orang menganggap hubungan yang sehat adalah hubungan yang jarang bertengkar.



Padahal konflik merupakan bagian yang wajar dari hubungan antara dua manusia yang memiliki kebutuhan, harapan, kebiasaan, dan perspektif berbeda.



Dua orang yang saling mencintai pun bisa berbeda pendapat.



Yang membedakan hubungan sehat dan tidak sehat bukan sekadar ada atau tidaknya konflik.



Tetapi bagaimana konflik tersebut dikelola.



Apakah pasangan saling merendahkan?



Apakah masalah selalu berubah menjadi serangan terhadap karakter?



Apakah seseorang sengaja diam untuk menghukum?



Apakah setiap pertengkaran digunakan untuk mengungkit seluruh kesalahan masa lalu?



Atau mereka mampu mengatakan:



“Aku tidak setuju denganmu, tetapi aku tetap menghargaimu.”



Itulah kedewasaan emosional.



Dalam hubungan, kamu tidak harus memenangkan setiap argumen.



Kadang yang lebih penting adalah menyelamatkan rasa aman di antara kalian.



Ada kalanya seseorang perlu berhenti sejenak agar emosinya turun.



Ada kalanya percakapan harus ditunda supaya tidak berubah menjadi kata-kata yang disesali.



Dan ada kalanya seseorang harus cukup rendah hati untuk mengatakan:



“Tadi caraku bicara salah. Aku minta maaf.”



Permintaan maaf tidak selalu berarti kamu sepenuhnya salah.



Terkadang itu berarti:



“Aku lebih peduli pada hubungan ini daripada egoku.”



Romantis bukan berarti tidak pernah bertengkar.



Romantis adalah tetap memperlakukan satu sama lain sebagai manusia yang berharga bahkan ketika sedang berbeda pendapat.



6. Kenali kebutuhan pasangan akan kedekatan dan ruang pribadi



Cinta sering disalahartikan sebagai harus selalu bersama.



Padahal kedekatan dan ruang pribadi bukanlah dua hal yang saling bertentangan.



Hubungan yang sehat membutuhkan keduanya.



Ada saat ketika pasangan ingin ditemani.



Ada saat ketika ia ingin sendiri.



Ada saat ketika ia ingin bercerita.



Ada saat ketika ia hanya ingin menikmati keheningan.



Jika kamu mencintai seseorang, kamu perlu belajar membedakan antara:



“Dia sedang menjauh dariku.”



dan



“Dia sedang membutuhkan ruang untuk dirinya sendiri.”



Ini bukan hal yang selalu mudah.



Terutama jika seseorang memiliki kecemasan terhadap hubungan atau pengalaman masa lalu yang membuat jarak terasa seperti ancaman.



Namun, hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat dua orang kehilangan identitas masing-masing.



Tetap memiliki teman.



Tetap memiliki hobi.



Tetap memiliki waktu untuk diri sendiri.



Tetap memiliki tujuan pribadi.



Semua itu tidak otomatis mengurangi cinta.



Justru, dua orang yang memiliki kehidupan pribadi yang sehat dapat datang kembali ke dalam hubungan dengan lebih banyak energi, cerita, dan penghargaan.



Cinta yang matang bukan:



“Aku tidak bisa hidup tanpamu.”



Melainkan:



“Aku bisa berdiri sebagai diriku sendiri, dan aku tetap memilih berjalan bersamamu.”



Ada perbedaan besar antara ketergantungan dan pilihan.



Dan cinta terasa jauh lebih indah ketika seseorang memilihmu bukan karena ia tidak mampu sendirian, tetapi karena ia menghargai kehidupan yang bisa dibangun bersama.



7. Pahami bahwa cinta membutuhkan rasa aman, bukan hanya rasa tertarik



Ketertarikan bisa membuat dua orang memulai hubungan.



Tetapi rasa aman membantu hubungan bertahan.



Di awal hubungan, kita mungkin sangat fokus pada chemistry.



Jantung berdebar.



Pesan masuk terasa menyenangkan.



Kita ingin bertemu setiap hari.



Kita memikirkan pasangan hampir sepanjang waktu.



Namun seiring berjalannya waktu, hubungan memasuki fase yang berbeda.



Yang menjadi penting bukan lagi sekadar:



“Apakah dia membuatku berdebar?”



Tetapi:



“Apakah aku merasa aman bersamanya?”



Aman untuk mengatakan tidak.



Aman untuk mengungkapkan kekhawatiran.



Aman untuk melakukan kesalahan.



Aman untuk berbicara tentang kebutuhan.



Aman untuk menjadi diri sendiri.



Aman untuk mengatakan:



“Aku sedang tidak baik-baik saja.”



Tanpa takut akan ditertawakan.



Tanpa takut perasaan digunakan sebagai senjata.



Tanpa takut setiap kelemahan akan diungkit kembali saat bertengkar.



Rasa aman emosional adalah salah satu fondasi penting dalam hubungan yang sehat.



Dan rasa aman tidak dibangun dalam satu malam.



Ia dibangun melalui konsistensi.



Melalui janji yang ditepati.



Melalui komunikasi yang jujur.



Melalui batasan yang dihormati.



Melalui permintaan maaf yang tulus.



Melalui tindakan kecil yang berulang.



Sebab pada akhirnya, seseorang mungkin tidak mengingat semua kata romantis yang pernah kamu ucapkan.



Tetapi ia akan mengingat bagaimana perasaannya ketika berada di dekatmu.



Apakah ia merasa tenang?



Apakah ia merasa dihargai?



Apakah ia merasa didengarkan?



Apakah ia merasa menjadi dirinya sendiri?



Atau justru selalu merasa harus berhati-hati?



Itulah pertanyaan yang jauh lebih dalam tentang cinta.



Memahami pasangan bukan berarti membaca pikirannya



Ada satu hal penting yang perlu diingat.



Tidak ada pasangan yang benar-benar bisa membaca pikiran kita.



Jadi jangan berharap pasangan selalu tahu apa yang kamu butuhkan tanpa kamu mengatakannya.



Kalimat seperti:



“Kalau dia benar-benar mencintaiku, dia pasti tahu.”



terdengar romantis.



Tetapi dalam kehidupan nyata, hubungan membutuhkan komunikasi.



Pasanganmu bisa mencintaimu dengan sangat dalam dan tetap tidak memahami apa yang kamu butuhkan pada suatu hari.



Kamu juga bisa sangat mencintainya dan tetap salah memahami emosinya.



Itu manusiawi.



Karena itu, jangan menjadikan hubungan sebagai permainan tebak-tebakan.



Katakan kebutuhanmu.



Tanyakan kebutuhan pasanganmu.



Jelaskan batasanmu.



Dengarkan batasannya.



Beritahu ketika kamu terluka.



Dan berikan ruang bagi pasangan untuk menjelaskan dirinya.



Cinta bukan kemampuan mengetahui segalanya tentang seseorang.



Cinta adalah kesediaan untuk terus mengenalnya.



Bahkan setelah bertahun-tahun.



Pada akhirnya, romantis bukan tentang bunga dan kata-kata manis



Bunga bisa layu.



Pesan romantis bisa berhenti terasa istimewa.



Hadiah bisa terlupakan.



Tetapi perasaan dipahami dapat tinggal jauh lebih lama.



Mungkin bentuk romantisme yang paling dewasa bukanlah makan malam mewah atau kejutan besar.



Mungkin romantisme yang paling dalam adalah ketika kamu mengingat bahwa pasanganmu sedang menghadapi hari yang berat, lalu kamu memilih untuk lebih lembut kepadanya.



Mungkin romantis adalah ketika kamu tahu ia sedang lelah dan tidak memaksanya untuk selalu ceria.



Mungkin romantis adalah ketika kamu mendengarkan cerita yang sama untuk kesekian kalinya karena kamu tahu cerita itu penting baginya.



Mungkin romantis adalah ketika kalian bertengkar, tetapi kamu tetap menjaga kata-kata karena kamu tahu bahwa orang di depanmu adalah seseorang yang kamu cintai.



Mungkin romantis adalah ketika kamu berkata:



“Aku tidak sepenuhnya mengerti apa yang kamu rasakan, tapi aku ingin memahaminya.”



Kalimat itu sederhana.



Namun memiliki makna yang besar.



Karena memahami pasangan bukan tentang menjadi orang yang sempurna.



Ini tentang menjadi orang yang mau belajar.



Belajar tentang ketakutannya.



Belajar tentang kebiasaannya.



Belajar tentang cara ia menerima cinta.



Belajar tentang hal-hal yang membuatnya merasa aman.



Belajar kapan harus mendekat.



Belajar kapan harus memberi ruang.



Belajar kapan harus berbicara.



Dan belajar kapan cukup dengan memeluknya tanpa banyak kata.



Pada akhirnya, hubungan yang kuat bukan dibangun oleh dua orang yang selalu memiliki pemikiran yang sama.



Hubungan yang kuat dibangun oleh dua orang yang bersedia memahami perbedaan mereka.



Jadi jika kamu benar-benar ingin memahami pasangan dengan romantis, jangan hanya bertanya:



“Bagaimana caranya agar dia semakin mencintaiku?”



Cobalah bertanya:



“Apa yang bisa aku lakukan agar dia merasa benar-benar dilihat, didengar, dihargai, dan aman ketika bersamaku?”



Karena mungkin itulah salah satu bentuk cinta paling indah.



Bukan sekadar membuat seseorang jatuh cinta kepadamu.



Tetapi membuat seseorang merasa:



