7 Alasan Mengapa Kamu Bisa Mengubah Pikiran di Saat-Saat Terakhir Menurut Psikologi

seseorang yang mengubah pikiran di saat terakhir / foto: Magnific/reewungjunerr

JawaPos.com - Pernahkah kamu sudah merasa sangat yakin terhadap sebuah keputusan, bahkan mungkin sudah mengatakannya kepada banyak orang, tetapi tiba-tiba berubah pikiran beberapa menit atau beberapa jam sebelum keputusan itu benar-benar dijalankan?

Kamu sudah berencana pergi, tetapi mendadak ingin membatalkannya.



Kamu sudah yakin ingin menerima sebuah pekerjaan, tetapi tiba-tiba merasa ragu.



Kamu sudah memutuskan untuk mengakhiri sebuah hubungan, tetapi ketika waktunya tiba, kamu justru ingin memberikan kesempatan sekali lagi.



Atau mungkin kamu sudah mengatakan, "Aku pasti akan melakukannya," tetapi ketika saatnya tiba, muncul suara kecil dalam pikiran yang berkata, "Tunggu dulu. Apakah ini benar-benar yang aku inginkan?"



Perubahan pikiran di saat-saat terakhir sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang tidak konsisten, tidak tegas, atau tidak tahu apa yang diinginkannya. Padahal, menurut psikologi, perubahan keputusan tidak selalu berarti kelemahan.



Otak manusia memang dirancang untuk terus mengevaluasi pilihan. Bahkan ketika kita merasa sudah mengambil keputusan, pikiran dan emosi masih dapat memproses informasi baru, mempertimbangkan risiko, mengantisipasi konsekuensi, serta menyesuaikan keputusan dengan kondisi yang berubah.



Dengan kata lain, berubah pikiran pada detik-detik terakhir tidak selalu berarti kamu tidak tahu apa yang kamu mau.



Terkadang, itu justru merupakan cara pikiranmu melindungi diri, mencari kepastian, atau menyesuaikan diri dengan kenyataan.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (2/11), terdapat tujuh alasan mengapa seseorang bisa mengubah pikirannya di saat-saat terakhir.



1. Ketika Keputusan Menjadi Nyata, Otak Mulai Melihat Risikonya dengan Berbeda



Saat sebuah keputusan masih berada dalam tahap perencanaan, semuanya terasa lebih sederhana.



Kamu bisa membayangkan dirimu mengambil pekerjaan baru, pindah kota, mengakhiri hubungan, berbicara dengan seseorang, atau melakukan sesuatu yang selama ini kamu takutkan.



Dalam pikiran, semuanya terlihat seperti sebuah kemungkinan.



Namun ketika waktunya benar-benar tiba, keputusan tersebut berubah dari sekadar gagasan menjadi kenyataan.



Di sinilah otak mulai bekerja dengan cara yang berbeda.



Ketika konsekuensi sebuah pilihan terasa semakin dekat, seseorang dapat menjadi lebih sadar terhadap risiko yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan.



Misalnya, kamu sudah memutuskan untuk resign karena merasa tidak bahagia di tempat kerja.



Selama berminggu-minggu kamu berkata kepada diri sendiri bahwa keluar adalah keputusan terbaik.



Tetapi ketika surat pengunduran diri sudah berada di depan mata, tiba-tiba muncul berbagai pertanyaan:



"Bagaimana kalau aku sulit mendapatkan pekerjaan baru?"



"Bagaimana kalau kondisi keuanganku terganggu?"



"Apakah aku benar-benar siap?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membuat keputusan yang sebelumnya terlihat sangat jelas menjadi terasa jauh lebih rumit.



Ini bukan berarti keputusan awalmu salah.



Otak hanya sedang meningkatkan perhatian terhadap konsekuensi karena pilihan tersebut sudah menjadi nyata.



Ada perbedaan besar antara membayangkan sesuatu dan benar-benar menghadapinya.



Ketika sesuatu masih jauh, kita cenderung lebih mudah membayangkan manfaatnya. Ketika sesuatu sudah dekat, risiko dan konsekuensinya bisa terasa jauh lebih nyata.



Itulah sebabnya seseorang bisa sangat yakin selama berhari-hari, lalu tiba-tiba merasa ragu ketika hari pelaksanaan tiba.



Yang perlu dipahami



Perubahan ini tidak selalu harus langsung dianggap sebagai ketakutan.



Kadang-kadang, keraguan terakhir justru membuat seseorang menyadari aspek keputusan yang sebelumnya terlewat.



Pertanyaannya bukan sekadar, "Mengapa aku berubah pikiran?"



Tetapi:



"Apakah keraguan ini menunjukkan bahwa aku menemukan informasi penting yang sebelumnya tidak kusadari?"



Jika jawabannya iya, mungkin perubahan pikiran tersebut layak didengarkan.



2. Emosi Dapat Mengubah Cara Kita Menilai Sebuah Keputusan



Manusia tidak mengambil keputusan hanya dengan logika.



Emosi memiliki pengaruh besar terhadap cara kita menilai situasi.



Keputusan yang terasa sangat masuk akal ketika kamu sedang tenang belum tentu terasa sama ketika kamu sedang takut, marah, sedih, lelah, atau sangat bersemangat.



Bayangkan seseorang yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan ketika sedang sangat marah.



Pada saat itu, keputusan tersebut mungkin terasa sangat jelas.



"Aku sudah tidak tahan."



"Aku tidak mau mengalami ini lagi."



"Aku harus pergi."



Namun beberapa jam kemudian, setelah emosinya mereda, cara pandangnya mungkin berubah.



Dia mulai mengingat sisi positif hubungan tersebut.



Dia mulai mempertimbangkan konsekuensi perpisahan.



Dia mungkin berpikir bahwa masalah tersebut sebenarnya masih bisa diselesaikan.



Akhirnya, keputusan yang sebelumnya terasa pasti kembali dipertanyakan.



Hal yang sama juga bisa terjadi dalam arah sebaliknya.



Seseorang mungkin awalnya ragu menerima sebuah kesempatan, tetapi karena merasa sangat bersemangat atau tersentuh pada saat tertentu, dia akhirnya mengatakan "ya".



Ini menunjukkan bahwa keputusan manusia sering kali dipengaruhi oleh kondisi emosional saat keputusan tersebut dibuat.



Emosi bukan musuh logika



Banyak orang menganggap keputusan yang emosional pasti buruk.



Padahal, emosi juga membawa informasi.



Rasa takut mungkin menunjukkan bahwa ada risiko yang perlu diperhatikan.



Rasa tidak nyaman mungkin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai pribadi.



Rasa lega mungkin memberi petunjuk bahwa keputusan tertentu terasa lebih selaras dengan diri sendiri.



Masalahnya bukan memiliki emosi.



Masalahnya adalah mengambil keputusan besar tanpa memahami emosi yang sedang memengaruhi kita.



Karena itu, ketika kamu tiba-tiba berubah pikiran, coba tanyakan:



"Apakah aku berubah pikiran karena mendapatkan informasi baru, atau karena kondisi emosiku sedang berubah?"



Pertanyaan sederhana ini bisa membantu membedakan intuisi dari reaksi sesaat.



3. Otak Sering Mencoba Menghindari Kerugian



Salah satu kecenderungan penting dalam psikologi pengambilan keputusan adalah manusia sering kali memberikan perhatian besar terhadap kemungkinan kehilangan.



Kehilangan sesuatu dapat terasa lebih menyakitkan dibandingkan kesenangan yang mungkin diperoleh dari mendapatkan sesuatu yang baru.



Inilah salah satu alasan mengapa perubahan pikiran sering terjadi ketika sebuah keputusan mengandung risiko kehilangan.



Misalnya, kamu mendapatkan kesempatan untuk pindah ke kota lain.



Di satu sisi, kamu melihat banyak keuntungan:



pekerjaan lebih baik,



pengalaman baru,



lingkungan baru,



peluang berkembang,



kehidupan yang berbeda.



Namun di sisi lain, ada sesuatu yang harus kamu tinggalkan:



keluarga,



teman,



lingkungan yang sudah familiar,



rutinitas,



rasa aman.



Semakin dekat hari keberangkatan, kehilangan tersebut mulai terasa nyata.



Akibatnya, otak mungkin mulai memberikan bobot yang lebih besar terhadap apa yang akan hilang daripada apa yang mungkin diperoleh.



Akhirnya kamu berpikir:



"Mungkin aku tidak jadi pergi."



Dari luar, orang lain mungkin menganggapmu tidak konsisten.



Namun dari sudut pandang psikologis, pikiranmu sedang mencoba menyeimbangkan antara keuntungan dan potensi kerugian.



Mengapa hal ini terasa sangat kuat?



Karena sesuatu yang sudah kita miliki sering terasa lebih bernilai dibandingkan sesuatu yang baru akan kita dapatkan.



Kita sudah mengenal kehidupan sekarang.



Kita tahu bagaimana rasanya.



Kita tahu siapa yang ada di sekitar kita.



Sedangkan masa depan masih penuh ketidakpastian.



Dan otak manusia sering kali lebih nyaman dengan sesuatu yang familiar daripada sesuatu yang belum diketahui.



Karena itu, ketika keputusan besar semakin dekat, keinginan untuk mempertahankan keadaan sekarang dapat meningkat.



4. Ketidakpastian Membuat Pikiran Mencari Jalan yang Lebih Aman



Salah satu alasan paling umum seseorang mengubah pikiran di saat terakhir adalah ketidakpastian.



Manusia tidak selalu membutuhkan hasil yang sempurna.



Sering kali, kita hanya ingin merasa cukup yakin bahwa kita tidak sedang melakukan kesalahan besar.



Masalahnya, kehidupan hampir tidak pernah memberikan kepastian seratus persen.



Ketika seseorang menghadapi keputusan besar, pikirannya dapat mulai membuat berbagai skenario.



"Bagaimana kalau gagal?"



"Bagaimana kalau orang lain menolakku?"



"Bagaimana kalau aku menyesal?"



"Bagaimana kalau pilihan yang lain ternyata lebih baik?"



Semakin banyak pertanyaan yang muncul, semakin sulit mengambil keputusan.



Dalam kondisi seperti ini, kembali ke pilihan lama sering terasa lebih aman.



Bukan karena pilihan lama pasti lebih baik, tetapi karena pilihan lama sudah dikenal.



Hal yang familiar memberikan rasa kontrol.



Contohnya dapat terlihat pada seseorang yang sudah lama ingin memulai bisnis.



Selama berbulan-bulan dia membayangkan kebebasan menjadi pengusaha.



Namun ketika uang sudah terkumpul dan waktunya tiba untuk benar-benar memulai, rasa takut muncul.



Dia mulai memikirkan kemungkinan gagal.



Akhirnya, dia memutuskan untuk tetap bekerja seperti sebelumnya.



Keputusan tersebut mungkin memang benar.



Tetapi bisa juga sebenarnya dia hanya sedang berusaha mengurangi ketidakpastian.



Inilah alasan penting untuk membedakan dua hal:



"Aku berubah pikiran karena keputusan ini memang tidak tepat."



dan



"Aku berubah pikiran karena aku takut dengan ketidakpastian."



Keduanya terlihat sama dari luar, tetapi secara psikologis sangat berbeda.



5. Kita Bisa Mengalami Konflik antara Keinginan Jangka Pendek dan Tujuan Jangka Panjang



Kadang-kadang, perubahan pikiran terjadi karena ada dua bagian dalam diri kita yang menginginkan hal berbeda.



Satu bagian menginginkan kenyamanan sekarang.



Bagian lainnya menginginkan sesuatu yang lebih baik di masa depan.



Misalnya, seseorang ingin mulai menjalani gaya hidup lebih sehat.



Dia sudah berjanji untuk berolahraga setiap pagi.



Namun ketika alarm berbunyi, tempat tidur terasa sangat nyaman.



Pikiran berkata:



"Besok saja."



Pada malam sebelumnya, dia sangat yakin akan berolahraga.



Tetapi pada pagi hari, keinginannya berubah.



Hal yang sama dapat terjadi dalam keputusan yang lebih besar.



Seseorang ingin menabung untuk membeli rumah, tetapi ketika melihat barang yang sangat dia sukai, muncul keinginan untuk membeli sekarang.



Seseorang ingin belajar keterampilan baru, tetapi ketika waktunya tiba, dia memilih hiburan.



Seseorang ingin meninggalkan kebiasaan buruk, tetapi ketika menghadapi situasi yang memicu kebiasaan tersebut, keputusan sebelumnya terasa jauh lebih sulit dipertahankan.



Ini bukan semata-mata masalah kemauan.



Manusia memang sering mengalami konflik antara imbalan yang segera dan manfaat yang baru terasa di masa depan.



Masa depan terasa abstrak, sedangkan sekarang terasa nyata



Manfaat jangka panjang biasanya belum bisa dirasakan secara langsung.



Sebaliknya, kenyamanan saat ini bisa dirasakan sekarang juga.



Karena itu, ketika waktunya tiba, pikiran dapat memprioritaskan apa yang terasa paling nyata pada saat tersebut.



Itulah mengapa seseorang bisa benar-benar berniat melakukan sesuatu, tetapi berubah pikiran ketika menghadapi situasi sebenarnya.



6. Informasi Baru Bisa Mengubah Cara Kita Melihat Keputusan



Tidak semua perubahan pikiran disebabkan oleh ketakutan atau emosi.



Kadang-kadang, kita memang mendapatkan informasi baru.



Dan ketika informasi baru tersebut relevan, mengubah keputusan justru bisa menjadi tanda bahwa kita mampu menyesuaikan diri.



Misalnya, kamu sudah memutuskan membeli sebuah produk karena menganggap produk tersebut sesuai dengan kebutuhanmu.



Namun sebelum membeli, kamu menemukan informasi bahwa ada pilihan lain yang lebih sesuai.



Mengubah keputusan dalam situasi tersebut bukan berarti kamu tidak konsisten.



Justru sebaliknya.



Kamu memperbarui keputusan berdasarkan informasi yang lebih lengkap.



Hal serupa terjadi dalam hubungan, pekerjaan, pendidikan, bisnis, dan hampir semua aspek kehidupan.



Keputusan yang baik tidak selalu berarti keputusan yang tidak pernah berubah.



Kadang-kadang, keputusan yang baik adalah keputusan yang mampu diperbarui ketika fakta berubah.



Fleksibilitas bukan kelemahan



Ada perbedaan antara orang yang mudah berubah karena tekanan dan orang yang mampu mengubah keputusan setelah mempertimbangkan informasi baru.



Orang yang fleksibel dapat berkata:



"Awalnya aku berpikir seperti itu, tetapi sekarang aku mendapatkan informasi baru. Jadi aku perlu mempertimbangkannya kembali."



Itu bukan ketidaktegasan.



Itu adalah kemampuan beradaptasi.



Karena itu, jangan terlalu cepat merasa bersalah ketika mengubah pikiran.



Tanyakan terlebih dahulu:



"Apa yang berubah?"



Jika jawabannya adalah informasi, kondisi, kebutuhan, atau pemahamanmu, perubahan keputusan mungkin memang masuk akal.



7. Intuisi dan Pikiran Bawah Sadar Bisa Memberikan Sinyal yang Sulit Dijelaskan



Ada kalanya seseorang tidak mampu menjelaskan dengan jelas mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran.



Dia hanya merasa:



"Entah kenapa, rasanya tidak benar."



Hal seperti ini sering disebut sebagai intuisi.



Intuisi bukan berarti kemampuan supernatural.



Dalam banyak situasi, intuisi dapat dipahami sebagai hasil dari proses mental yang sangat cepat, ketika otak mengenali pola berdasarkan pengalaman sebelumnya tanpa selalu menghasilkan penjelasan sadar yang lengkap.



Misalnya, seseorang bertemu dengan calon mitra bisnis.



Secara logika, semuanya terlihat bagus.



Namun ada beberapa hal kecil dalam komunikasi, perilaku, atau cara orang tersebut bertindak yang membuatnya merasa tidak nyaman.



Dia mungkin belum mampu menjelaskan alasannya.



Tetapi dia memilih untuk tidak melanjutkan kerja sama.



Beberapa waktu kemudian, dia baru mengetahui informasi yang membuat keputusan tersebut terasa masuk akal.



Apakah setiap firasat pasti benar?



Tentu tidak.



Intuisi juga bisa keliru.



Ketakutan, pengalaman buruk, prasangka, dan kecemasan dapat terasa seperti intuisi.



Karena itu, intuisi sebaiknya tidak selalu diikuti secara otomatis.



Namun juga tidak selalu harus diabaikan.



Cara yang lebih sehat adalah menggunakannya sebagai sinyal untuk berhenti sejenak dan bertanya:



"Apa sebenarnya yang membuatku merasa tidak nyaman?"



Kadang-kadang, setelah kita menggali lebih dalam, ternyata ada alasan konkret yang sebelumnya belum kita sadari.



Mengubah Pikiran Tidak Selalu Berarti Kamu Tidak Konsisten



Salah satu kesalahan terbesar dalam memahami perubahan keputusan adalah menganggap konsistensi selalu berarti mempertahankan keputusan awal.



Padahal, manusia hidup dalam kondisi yang terus berubah.



Informasi berubah.



Perasaan berubah.



Kebutuhan berubah.



Prioritas berubah.



Situasi berubah.



Karena itu, keputusan juga dapat berubah.



Bayangkan seseorang membuat keputusan berdasarkan informasi yang dia miliki hari ini.



Kemudian besok dia mendapatkan informasi baru.



Apakah dia harus tetap mempertahankan keputusan lama hanya agar terlihat konsisten?



Tidak selalu.



Terkadang mempertahankan keputusan yang sudah tidak sesuai hanya demi terlihat tegas justru dapat menjadi bentuk keras kepala.



Yang lebih penting adalah memahami alasan di balik perubahan tersebut.



Kapan Mengubah Pikiran Menjadi Masalah?



Meskipun perubahan pikiran adalah hal yang manusiawi, terlalu sering berubah tanpa alasan yang jelas dapat menjadi tanda bahwa seseorang sedang kesulitan mempercayai dirinya sendiri.



Misalnya:



hampir setiap keputusan selalu dibatalkan,



terus-menerus meminta orang lain menentukan pilihan,



merasa panik setiap kali harus memilih,



selalu takut menyesal,



terus mencari kepastian yang sebenarnya tidak mungkin diperoleh,



atau mengubah keputusan hanya karena takut mendapat penilaian orang lain.



Dalam kondisi seperti itu, masalahnya mungkin bukan keputusan tertentu.



Masalahnya mungkin adalah hubungan seseorang dengan ketidakpastian dan kepercayaan terhadap dirinya sendiri.



Seseorang bisa menjadi begitu takut membuat keputusan yang salah sehingga akhirnya tidak mampu membuat keputusan apa pun.



Padahal, tidak ada manusia yang dapat mengetahui dengan pasti hasil setiap pilihan.



Kematangan psikologis bukan berarti selalu membuat keputusan yang benar.



Kematangan berarti mampu mengambil keputusan dengan informasi yang tersedia, menerima bahwa ketidakpastian selalu ada, dan belajar dari hasilnya.



Bagaimana Cara Mengetahui Apakah Kamu Benar-Benar Harus Mengubah Pikiran?



Ketika tiba-tiba ingin membatalkan keputusan, jangan langsung mengikuti dorongan tersebut.



Berikan dirimu sedikit ruang.



Cobalah tanyakan beberapa pertanyaan:



1. Apa yang sebenarnya berubah?



Apakah ada informasi baru?



Apakah situasinya berubah?



Atau hanya emosimu yang berubah?



2. Apa yang sedang aku rasakan?



Apakah kamu takut?



Cemas?



Marah?



Sedih?



Lelah?



Atau justru merasa lega?



Menamai emosi dapat membantu membuat keputusan lebih jernih.



3. Apakah aku sedang menghindari risiko atau merespons bahaya nyata?



Tidak semua rasa takut berarti kamu harus mundur.



Tetapi tidak semua rasa takut juga harus diabaikan.



Cobalah membedakan antara ketidaknyamanan karena berkembang dan sinyal bahwa situasi memang tidak aman atau tidak sesuai dengan nilai dirimu.



4. Jika tidak ada orang lain yang menilai, apakah aku tetap akan mengubah keputusan?



Pertanyaan ini sangat penting.



Kadang-kadang kita berubah pikiran bukan karena keputusan itu buruk, tetapi karena takut mengecewakan orang lain.



5. Apa yang akan aku pikirkan tentang keputusan ini enam bulan dari sekarang?



Membayangkan dirimu di masa depan dapat membantu mengurangi dominasi emosi sesaat.



Jangan Takut Mengubah Pikiran, Tetapi Pahami Mengapa Kamu Mengubahnya



Mengubah pikiran di saat-saat terakhir bukan otomatis tanda kelemahan.



Kadang-kadang itu adalah respons alami terhadap risiko.



Kadang-kadang karena emosi.



Kadang-kadang karena ketidakpastian.



Kadang-kadang karena munculnya informasi baru.



Dan kadang-kadang karena ada bagian dari diri kita yang menyadari sesuatu yang belum sepenuhnya mampu kita jelaskan.



Namun ada satu hal yang penting.



Jangan hanya bertanya:



"Apakah aku harus tetap dengan keputusan ini?"



Tanyakan juga:



"Mengapa aku ingin mengubahnya?"



Pertanyaan tersebut jauh lebih penting.



Karena keputusan yang dibuat setelah memahami rasa takut, kebutuhan, nilai, informasi, dan konsekuensi biasanya jauh lebih sehat daripada keputusan yang dibuat hanya untuk menghilangkan rasa tidak nyaman.



Pada akhirnya, menjadi dewasa bukan berarti tidak pernah ragu.



Menjadi dewasa berarti mampu menghadapi keraguan tanpa membiarkannya mengendalikan seluruh hidup kita.



Kamu boleh berubah pikiran.



Kamu boleh mempertimbangkan kembali.



Kamu boleh mengatakan, "Setelah kupikirkan lagi, ternyata aku ingin memilih yang berbeda."



Yang penting, pastikan perubahan tersebut berasal dari pemahaman yang lebih baik—bukan sekadar dari kepanikan sesaat.



Karena terkadang, mengubah pikiran bukan berarti kamu kehilangan arah.



