Menurut Psikologi, Orang yang Langsung Cek HP Setelah Bangun Tidur, Punya 9 Ciri Kepribadian Ini

JawaPos.com – Psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan langsung memeriksa HP setelah bangun tidur sering kali mencerminkan aspek unik dari kepribadian seseorang.

Kebiasaan ini bisa menjadi tanda pola pikir, prioritas, atau bahkan tingkat kecanduan teknologi seperti HP yang dimiliki. Ada bevberapa ciri khas yang biasanya melekat pada individu dengan kebiasaan ini, mulai dari sifat proaktif hingga kebutuhan tinggi akan konektivitas sosial.

Dilansir dari Hack Spirit, diterangkan bahwa terdapat sembilan ciri kepribadian orang yang biasanya langsung mengecek HP sesegera mungkin setelah bangun tidur menurut Psikologi.

1. Prestasi tinggi bagi pengecek ponsel pagi hari

Para psikolog menemukan bahwa mereka yang langsung memeriksa ponsel saat membuka mata di pagi hari cenderung memiliki dorongan kuat untuk sukses. Kebiasaan ini mencerminkan karakteristik orang-orang yang ingin memaksimalkan waktu mereka dan selalu berusaha berada selangkah di depan.

Meski tidak semua pengecek ponsel pagi hari adalah orang berprestasi tinggi, namun terdapat korelasi kuat antara kebiasaan ini dengan ambisi untuk mencapai kesuksesan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk segera aktif dan produktif sejak awal hari.

2. Kecenderungan menunda pekerjaan

Memeriksa ponsel di pagi hari bisa menjadi bentuk penundaan terselubung untuk menghadapi tugas-tugas yang lebih menantang atau kurang menyenangkan. Para ahli psikologi mengungkapkan bahwa kebiasaan ini sering digunakan sebagai cara yang diterima secara sosial untuk menunda memulai tuntutan hari.

Perilaku ini bisa menjadi pengalihan yang nyaman dari kewajiban yang menunggu untuk dikerjakan. Meskipun tampak produktif, sebenarnya ini bisa menjadi bentuk prokrastinasi yang halus.