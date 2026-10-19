Bukan Sok Pintar! 7 Kalimat Orang Percaya Diri Saat Tak Bisa Menjawab Pertanyaan

JawaPos.com – Di tengah derasnya arus informasi, tidak mungkin seseorang menguasai seluruh pengetahuan dalam berbagai bidang. Bahkan orang yang dikenal cerdas dan memiliki kepercayaan diri tinggi pun bisa menghadapi pertanyaan yang belum mampu mereka jawab.

Hal yang membedakan orang percaya diri bukanlah kemampuan menjawab setiap pertanyaan, melainkan cara mereka menghadapi keterbatasan pengetahuan. Alih-alih memberikan jawaban asal-asalan atau berpura-pura memahami sesuatu, mereka cenderung bersikap terbuka dan menjadikan situasi tersebut sebagai kesempatan untuk belajar.

Dilansir dari laman Global English Editing, terdapat tujuh kalimat yang kerap digunakan orang percaya diri ketika belum mengetahui jawaban atas suatu pertanyaan. Menurut Olivia Reid, cara merespons seperti ini dapat mencerminkan kejujuran, keterbukaan, dan kemauan untuk terus berkembang.

1. "Saya Belum Tahu, tetapi Akan Saya Cari Tahu" Mengakui keterbatasan pengetahuan bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, keberanian mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui suatu hal menunjukkan bahwa seseorang tidak perlu berpura-pura demi mempertahankan citra diri.

Kalimat tersebut juga memperlihatkan adanya inisiatif untuk menemukan jawaban yang tepat. Seseorang tidak sekadar mengakui ketidaktahuannya, tetapi juga menunjukkan kesediaan untuk mencari informasi yang dibutuhkan.

Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari, sikap ini dapat membangun kepercayaan. Orang lain akan lebih mudah menghargai seseorang yang jujur dan bertanggung jawab daripada orang yang memberikan jawaban meyakinkan tetapi belum tentu benar.

2. "Bagaimana Kalau Kita Cari Tahu Bersama?" Orang yang percaya diri tidak selalu merasa harus menyelesaikan setiap persoalan seorang diri. Ketika menghadapi pertanyaan yang sulit, mereka dapat mengajak orang lain untuk berdiskusi dan mencari jawaban secara bersama-sama.

Ucapan ini menunjukkan bahwa proses belajar tidak harus dilakukan sendirian. Bertukar informasi dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda justru dapat membantu menemukan solusi yang lebih baik.

Sikap kolaboratif juga membuat percakapan terasa lebih terbuka. Alih-alih memperlakukan pertanyaan sebagai ujian kemampuan pribadi, seseorang menjadikannya kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan.