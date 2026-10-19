Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Lania Monica
Selasa, 20 Oktober 2026 | 05.00 WIB

Bukan Sok Pintar! 7 Kalimat Orang Percaya Diri Saat Tak Bisa Menjawab Pertanyaan

Ilustrasi kalimat yang sering diucapkan orang percaya diri saat tidak tahun jawaban suatu pertanyaan (freepik) - Image

Ilustrasi kalimat yang sering diucapkan orang percaya diri saat tidak tahun jawaban suatu pertanyaan (freepik)

JawaPos.com – Di tengah derasnya arus informasi, tidak mungkin seseorang menguasai seluruh pengetahuan dalam berbagai bidang. Bahkan orang yang dikenal cerdas dan memiliki kepercayaan diri tinggi pun bisa menghadapi pertanyaan yang belum mampu mereka jawab.

Hal yang membedakan orang percaya diri bukanlah kemampuan menjawab setiap pertanyaan, melainkan cara mereka menghadapi keterbatasan pengetahuan. Alih-alih memberikan jawaban asal-asalan atau berpura-pura memahami sesuatu, mereka cenderung bersikap terbuka dan menjadikan situasi tersebut sebagai kesempatan untuk belajar.

Dilansir dari laman Global English Editing, terdapat tujuh kalimat yang kerap digunakan orang percaya diri ketika belum mengetahui jawaban atas suatu pertanyaan. Menurut Olivia Reid, cara merespons seperti ini dapat mencerminkan kejujuran, keterbukaan, dan kemauan untuk terus berkembang.

1. "Saya Belum Tahu, tetapi Akan Saya Cari Tahu"

Mengakui keterbatasan pengetahuan bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, keberanian mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui suatu hal menunjukkan bahwa seseorang tidak perlu berpura-pura demi mempertahankan citra diri.

Kalimat tersebut juga memperlihatkan adanya inisiatif untuk menemukan jawaban yang tepat. Seseorang tidak sekadar mengakui ketidaktahuannya, tetapi juga menunjukkan kesediaan untuk mencari informasi yang dibutuhkan.

Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari, sikap ini dapat membangun kepercayaan. Orang lain akan lebih mudah menghargai seseorang yang jujur dan bertanggung jawab daripada orang yang memberikan jawaban meyakinkan tetapi belum tentu benar.

2. "Bagaimana Kalau Kita Cari Tahu Bersama?"

Orang yang percaya diri tidak selalu merasa harus menyelesaikan setiap persoalan seorang diri. Ketika menghadapi pertanyaan yang sulit, mereka dapat mengajak orang lain untuk berdiskusi dan mencari jawaban secara bersama-sama.

Ucapan ini menunjukkan bahwa proses belajar tidak harus dilakukan sendirian. Bertukar informasi dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda justru dapat membantu menemukan solusi yang lebih baik.

Sikap kolaboratif juga membuat percakapan terasa lebih terbuka. Alih-alih memperlakukan pertanyaan sebagai ujian kemampuan pribadi, seseorang menjadikannya kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan.

3. "Itu Bukan Bidang Keahlian Saya"

Tidak semua orang memiliki pengetahuan yang sama dalam setiap bidang. Seseorang mungkin sangat mahir dalam pekerjaannya, tetapi belum tentu memahami persoalan teknis di luar keahliannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Ungkapan Langka yang Sering Diucapkan Orang yang Benar-Benar Percaya Diri - Image
Kepribadian

3 Ungkapan Langka yang Sering Diucapkan Orang yang Benar-Benar Percaya Diri

Senin, 18 Mei 2026 | 18.59 WIB

10 Perilaku Orang-Orang yang Paling Percaya Diri dan Dihormati Secara Alami, Menurut Psikologi, Anda Termasuk? - Image
Kepribadian

10 Perilaku Orang-Orang yang Paling Percaya Diri dan Dihormati Secara Alami, Menurut Psikologi, Anda Termasuk?

Kamis, 14 Mei 2026 | 16.51 WIB

Jika Seseorang Benar-benar Percaya Diri, Mereka Akan Mengucapkan 3 Frasa Ini Secara Teratur - Image
Kepribadian

Jika Seseorang Benar-benar Percaya Diri, Mereka Akan Mengucapkan 3 Frasa Ini Secara Teratur

Kamis, 23 April 2026 | 17.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore