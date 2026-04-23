JawaPos.com - Keyakinan adalah salah satu sifat yang diinginkan semua orang, tetapi hanya sedikit orang yang sepenuhnya memahaminya.

Sangat mudah untuk mengacaukan kepercayaan diri dengan kesombongan, kesempurnaan, atau kesuksesan terus-menerus, tetapi kepercayaan diri yang sebenarnya lebih dalam dari itu.

Psikolog mengatakan bahwa kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa Anda dapat menghadapi tantangan dan menanganinya. Ketika seseorang benar-benar percaya diri, itu terlihat dari cara mereka membawa diri dan ungkapan yang mereka ucapkan setiap hari.

Keyakinan datang dari mengetahui kekuatan Anda, menerima ketidaksempurnaan Anda, dan tetap memercayai diri sendiri. Seseorang dapat merasa percaya diri dalam satu bidang kehidupan dan tidak yakin pada bidang kehidupan lainnya; itu normal.

Tetapi jika seseorang benar-benar, benar-benar percaya diri, mereka akan mengatakan hal-hal tertentu secara konsisten, dan ungkapan-ungkapan itu menunjukkan harga diri yang kuat, stabilitas emosional, dan batasan yang sehat.

Dilansir dari yourtango pada Rabu (23/4), jika seseorang benar-benar percaya diri, mereka akan mengucapkan 3 frasa ini secara teratur:

1. 'Saya menghargai tanggapan Anda'

Ungkapan yang sering diucapkan orang yang benar-benar percaya diri adalah, "Saya menghargai tanggapan Anda."Ungkapan ini menunjukkan kurangnya sikap defensif, yang merupakan bagian penting dari mendengarkan kritik yang membangun.