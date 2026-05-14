10 Perilaku Orang-Orang yang Paling Percaya Diri dan Dihormati Secara Alami, Menurut Psikologi, Anda Termasuk?

JawaPos.com - Pikiran kita bisa sangat memengaruhi kita. Terkadang, dari luar, sepertinya segalanya berjalan lancar banyak teman hingga pekerjaan yang kita sukai. Tetapi kita tetap merasa tidak nyaman dengan diri sendiri dan rasa percaya diri kita rendah. Tak ada yang sepertinya bisa membuat kita keluar dari keadaan itu. Namun ada orang-orang yang paling percaya diri dan dihormati secara Alami, menurut Psikologi,

"Harga diri berarti bagaimana seseorang menilai atau memandang dirinya sendiri. Harga diri diperkuat oleh pencapaian dan prestasi kita. Prasyarat untuk membangun fondasi yang kokoh adalah individu tersebut harus membangun otonomi dan kemandiriannya dari orang tua.

Baru setelah pemisahan yang sehat tercapai, kita benar-benar dapat mulai merasa baik tentang diri kita sendiri," kata Dr. Fran Walfish, seorang psikoterapis yang spesialis dalam parenting dan hubungan.

Cara kita memperlakukan orang lain, membangun karier/penghasilan, dan memiliki hubungan yang hangat dan sehat semuanya merupakan kontributor kuat bagi perkembangan harga diri kita. Tak heran orang-orang yang secara alami percaya diri dan dihormati memiliki perilaku tertentu yang, untungnya, dapat kita kembangkan dalam diri kita sendiri.

Dilansir dari yourtango pada Kamis (14/5), berikut adalah perilaku orang-orang yang secara alami percaya diri dan dihormati:



1. Mereka terbuka untuk mempelajari keterampilan baru Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa melatih keterampilan apa pun akan membangun kepercayaan diri dalam melakukannya, kata Joanie B. Connell, Ph.D., pendiri Flexible Work Solutions, sebuah firma konsultan yang berspesialisasi dalam penilaian, pengembangan, dan retensi kepemimpinan untuk semua tingkatan.

Jadi, baik Anda sedang memulai hobi baru atau mengasah keterampilan agar semakin mahir, hal itu merupakan cara yang bagus untuk meningkatkan rasa percaya diri Anda.

2. Mereka sudah siap Mengetahui jawabannya membantu membangun rasa percaya diri. “Jika Anda mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk suatu situasi, Anda akan merasa jauh lebih tenang saat menghadapinya,” kata Connell.