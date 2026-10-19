Selalu Memilih Kursi Dekat Pintu? 8 Karakter Ini Bisa Menjelaskan Alasannya

seseorang yang lebih cocok menjadi pemimpin./Freepik/freepik JawaPos.com – Saat berada di kafe, ruang tunggu, restoran, atau ruang pertemuan, setiap orang biasanya memiliki preferensi tempat duduk masing-masing. Ada yang senang berada di tengah keramaian, memilih kursi dekat jendela, atau justru merasa lebih nyaman menempati posisi yang berdekatan dengan pintu keluar. Bagi sebagian orang, pilihan tersebut sekadar berkaitan dengan kenyamanan dan kemudahan bergerak. Namun, bagi orang lain, posisi dekat pintu bisa memberikan keleluasaan untuk mengamati keadaan sekitar sekaligus memudahkan mereka meninggalkan ruangan ketika diperlukan. Dilansir dari Geediting, kebiasaan memilih tempat duduk dekat pintu keluar dikaitkan dengan sejumlah karakteristik, seperti kebutuhan akan rasa aman, preferensi terhadap ruang pribadi, dan kecenderungan mengamati lingkungan. Meski demikian, pilihan tempat duduk tidak bisa dijadikan patokan pasti untuk menilai kepribadian seseorang. Berikut delapan karakter yang mungkin berkaitan dengan kebiasaan tersebut. 1. Lebih Nyaman Ketika Memiliki Kendali atas Situasi Sebagian orang merasa lebih tenang ketika mengetahui bahwa mereka memiliki pilihan untuk bergerak atau meninggalkan suatu tempat kapan saja. Duduk di dekat pintu dapat memberikan perasaan tersebut karena akses keluar masuk terasa lebih mudah. Mereka mungkin lebih menyukai situasi yang memungkinkan dirinya menentukan langkah sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Dalam kegiatan sehari-hari, kecenderungan ini bisa terlihat dari kebiasaan mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan. Namun, bukan berarti setiap orang yang memilih kursi dekat pintu memiliki kebutuhan mengendalikan keadaan secara berlebihan. Bisa jadi, mereka hanya mengutamakan kenyamanan dan kepraktisan. 2. Cukup Peka terhadap Keadaan Sekitar Orang yang senang duduk di bagian tepi ruangan terkadang lebih leluasa memperhatikan aktivitas di sekelilingnya. Mereka dapat melihat orang yang datang, mengamati perubahan suasana, atau memperhatikan dinamika percakapan tanpa harus menjadi pusat perhatian. Kebiasaan mengamati ini dapat membantu seseorang memahami situasi sosial sebelum memutuskan bagaimana harus bersikap. Mereka mungkin lebih suka memperhatikan terlebih dahulu daripada langsung terlibat dalam setiap percakapan. Meski begitu, memilih tempat duduk dekat pintu tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang memiliki intuisi yang lebih tajam. Kepekaan terhadap lingkungan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pengalaman dan kebiasaan pribadi. 3. Menyukai Kebebasan dan Fleksibilitas Bagi sebagian orang, berada dalam situasi yang terlalu membatasi bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Mereka lebih menyukai keleluasaan untuk mengatur waktu, menentukan pilihan, dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Duduk dekat pintu mungkin menjadi pilihan praktis bagi mereka yang tidak ingin kesulitan keluar ketika harus menerima telepon, menghadiri keperluan lain, atau meninggalkan acara lebih awal. Karakter ini dapat mencerminkan preferensi terhadap fleksibilitas, tetapi tidak selalu berarti mereka sulit berkomitmen. Keinginan memiliki ruang gerak merupakan hal yang wajar selama tetap menghormati kebutuhan dan kesepakatan bersama. 4. Cenderung Menikmati Ruang Pribadi Tidak semua orang merasa nyaman berada di tengah kerumunan. Sebagian individu lebih menyukai posisi yang tidak terlalu ramai agar bisa mengikuti kegiatan tanpa merasa menjadi pusat perhatian. Tempat duduk di dekat tepi ruangan atau pintu terkadang memberikan jarak yang dirasa cukup nyaman dari pusat aktivitas. Posisi tersebut memungkinkan mereka tetap berinteraksi dengan orang lain sekaligus memiliki ruang pribadi.