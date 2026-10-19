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Rabbany Wanadriani
Selasa, 20 Oktober 2026 | 04.49 WIB

Terlihat Dingin hingga Pemalas, 5 Shio Ini Ternyata Punya Karakter yang Berbeda dari Anggapan Orang

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio kerap dikaitkan dengan karakter tertentu. Macan, misalnya, sering diasosiasikan dengan keberanian, Kelinci dengan kelembutan, sedangkan Naga dianggap melambangkan kekuatan dan kewibawaan.

Namun, gambaran tersebut tidak selalu mencerminkan keseluruhan kepribadian seseorang. Ada shio yang kerap mendapat penilaian kurang tepat hanya karena cara mereka berpikir, mengungkapkan emosi, atau berinteraksi dengan orang lain berbeda dari kebanyakan orang.

Dilansir dari Horoscope, terdapat lima shio yang dipercaya sering disalahpahami akibat karakteristiknya. Di balik anggapan yang beredar, masing-masing shio memiliki sisi lain yang menarik untuk diketahui. Berikut ulasannya.

1. Shio Kambing, Sensitif tetapi Memiliki Kepekaan Emosional

Shio Kambing sering digambarkan sebagai sosok pemalu, terlalu perasa, atau kurang berani mengambil tindakan. Sikapnya yang cenderung berhati-hati terkadang membuat orang lain menganggap mereka tidak mampu menghadapi tekanan.

Padahal, dalam interpretasi astrologi Tiongkok, Kambing justru dikaitkan dengan kepekaan emosional dan kreativitas. Mereka cenderung mempertimbangkan perasaan serta situasi sebelum menentukan keputusan.

Kemampuan memahami suasana dan emosi orang lain juga menjadi salah satu karakter yang sering dilekatkan pada shio ini. Mereka mungkin membutuhkan waktu untuk memproses masalah, tetapi hal tersebut tidak berarti mereka tidak mampu menyelesaikannya.

Karena itu, sikap tenang dan sensitif tidak selalu menunjukkan kelemahan. Dalam situasi tertentu, kehati-hatian justru dapat membantu seseorang mengambil keputusan secara lebih matang.

2. Shio Ular, Pendiam tetapi Penuh Pertimbangan

Shio Ular kerap mendapatkan reputasi kurang baik karena sering dihubungkan dengan sifat licik, tertutup, atau sulit ditebak. Kepribadian yang tidak mudah terbuka kepada orang lain terkadang menimbulkan kesan bahwa mereka sedang menyembunyikan sesuatu.

Dalam astrologi Tiongkok, Ular justru sering diasosiasikan dengan kebijaksanaan, kecermatan, dan kemampuan menganalisis keadaan. Mereka digambarkan lebih suka mengamati sebelum bertindak daripada mengambil keputusan secara terburu-buru.

Keinginan untuk menjaga privasi juga tidak selalu berarti seseorang bersikap manipulatif. Ada orang yang memang membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman dan mempercayai orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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