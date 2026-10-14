Bukan Sekadar Selera, Ini 8 Karakter Menarik Orang yang Gemar Minum Latte

ciri kepribadian unik orang yang lebih suka latte daripada kopi hitam. (Freepik/ freepik) JawaPos.com – Pilihan minuman favorit terkadang menjadi gambaran kecil tentang kebiasaan dan cara seseorang menikmati kehidupan. Salah satunya adalah preferensi terhadap latte dibandingkan kopi hitam yang memiliki karakter rasa berbeda. Latte dengan perpaduan espresso dan susu kerap dikaitkan dengan kenyamanan serta kelembutan. Sementara itu, kopi hitam identik dengan cita rasa yang kuat dan penyajian sederhana. Meski pilihan minuman tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai karakter seseorang, preferensi tersebut menarik untuk ditelusuri dari sisi gaya hidup. Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan karakteristik unik yang dikaitkan dengan orang-orang yang lebih menyukai latte daripada kopi hitam. Berikut uraian lengkapnya. Baca Juga:Kopi Hitam vs Latte: Pilihan Bisa Ungkap Sifat Asli Anda! 1. Lebih Mengutamakan Kenyamanan daripada Kecepatan Bagi pencinta latte, menikmati kopi bukan semata-mata tentang memperoleh asupan kafein secepat mungkin. Mereka cenderung menghargai proses dan pengalaman yang menyertai minuman tersebut, termasuk tekstur susu, aroma kopi, hingga suasana kedai. Menunggu minuman disiapkan bukan selalu dianggap sebagai waktu yang terbuang. Sebaliknya, momen tersebut bisa menjadi kesempatan untuk bersantai dan menikmati suasana. Kebiasaan ini dapat tercermin dalam pilihan sehari-hari, seperti lebih menyukai tempat makan yang nyaman, memasak sendiri, atau meluangkan waktu untuk menikmati hidangan. Mereka cenderung menghargai pengalaman yang menyenangkan meskipun membutuhkan usaha dan biaya tambahan. 2. Senang Berinteraksi dan Bekerja Sama dengan Orang Lain Latte sering menjadi teman dalam percakapan santai bersama teman, keluarga, maupun rekan kerja. Bagi sebagian penikmatnya, kegiatan minum kopi terasa lebih menyenangkan ketika dilakukan bersama orang lain. Mereka mungkin lebih suka menghabiskan waktu untuk berbincang panjang daripada sekadar bertemu sebentar. Aktivitas seperti memasak bersama, berdiskusi, atau bertukar ide juga bisa terasa lebih menarik dibandingkan mengerjakan semuanya sendirian. Dalam lingkungan kerja, kecenderungan ini dapat terlihat dari ketertarikan terhadap diskusi kelompok dan kerja sama. Interaksi sosial bukan hanya pelengkap aktivitas, melainkan bagian penting dari pengalaman yang mereka nikmati. 3. Peka terhadap Detail Kecil Menyukai latte juga dikaitkan dengan apresiasi terhadap berbagai detail yang mungkin luput dari perhatian orang lain. Penikmatnya bisa memperhatikan keseimbangan rasa espresso dan susu, suhu minuman, hingga tampilan busa di permukaan cangkir. Kepekaan semacam ini dapat terbawa ke aspek kehidupan lainnya. Mereka mungkin mudah menyadari perubahan suasana hati seseorang, penampilan baru seorang teman, atau perbedaan kecil dalam cara orang berbicara. Dalam menikmati seni maupun percakapan, mereka juga berpotensi tertarik pada makna yang lebih mendalam, bukan hanya gambaran besarnya. Meski demikian, tingkat kepekaan setiap orang tentu berbeda dan tidak ditentukan oleh pilihan kopi semata. 4. Berusaha Menjaga Keseimbangan dalam Kehidupan Latte memadukan rasa kopi yang kuat dengan kelembutan susu sehingga menghasilkan karakter rasa yang relatif seimbang. Perpaduan ini dapat menjadi gambaran bagi orang yang menyukai pendekatan moderat dalam menjalani kehidupan.