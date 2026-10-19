Semakin Dewasa Secara Emosional, Ini 8 Pengalaman yang Mungkin Pernah Anda Lewati

seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik. (Freepik/freepik) JawaPos.com – Kecerdasan emosional atau emotional intelligence (EQ) tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami teori tentang emosi. Kemampuan ini juga tercermin dari cara seseorang mengenali perasaannya, mengendalikan reaksi, serta menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Perjalanan membangun kecerdasan emosional setiap orang berbeda-beda. Kegagalan, kehilangan, konflik, hingga pengalaman mengecewakan dapat menjadi kesempatan untuk memahami diri sendiri dan belajar melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. Dilansir dari Geediting, terdapat delapan pengalaman hidup yang dapat dikaitkan dengan perkembangan kecerdasan emosional seseorang. Pengalaman tersebut bukan ukuran mutlak tingkat EQ, tetapi bisa menjadi bahan refleksi untuk melihat sejauh mana seseorang belajar memahami perasaan dan menghadapi dinamika kehidupan. 1. Mengalami Kehilangan dan Belajar Menerima Kenyataan Kehilangan seseorang yang dicintai, gagal meraih impian, atau harus meninggalkan kehidupan yang selama ini dikenal dapat menimbulkan kesedihan mendalam. Pengalaman tersebut sering kali membuat seseorang menyadari bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginannya. Seiring waktu, sebagian orang mulai belajar menerima kenyataan tanpa harus menyangkal rasa sakit yang muncul. Mereka memahami bahwa menerima keadaan bukan berarti berhenti berusaha, melainkan menyadari mana yang masih bisa diperbaiki dan mana yang harus direlakan. Kemampuan menghadapi kehilangan dengan lebih bijaksana dapat membantu seseorang mengenali emosinya sekaligus membangun cara pandang yang lebih realistis terhadap kehidupan. 2. Memilih Menahan Diri daripada Membalas Perlakuan Buruk Ketika mendapat hinaan, kritik tajam, atau perlakuan yang tidak menyenangkan, membalas secara spontan terkadang terasa memuaskan. Namun, respons tersebut tidak selalu menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi memperbesar konflik. Seseorang yang semakin matang secara emosional cenderung berusaha memberi jeda sebelum bereaksi. Ia mempertimbangkan apakah perkataannya akan membawa penyelesaian atau justru memperkeruh keadaan. Menahan diri bukan berarti harus terus diam ketika diperlakukan tidak adil. Sebaliknya, kemampuan mengelola emosi memungkinkan seseorang menyampaikan keberatan secara tegas tanpa harus bertindak impulsif. 3. Berani Meminta Maaf dan Mengakui Kesalahan Mengakui kesalahan bukan perkara mudah, terutama ketika seseorang merasa harga dirinya sedang dipertaruhkan. Tidak sedikit orang yang memilih mempertahankan pendapat daripada mengakui bahwa tindakannya telah menyakiti orang lain. Namun, kedewasaan emosional dapat terlihat ketika seseorang bersedia bertanggung jawab atas perilakunya. Ia mampu meminta maaf dengan tulus tanpa sibuk mencari pembenaran atau mengalihkan kesalahan kepada pihak lain. Permintaan maaf yang sehat bukan sekadar cara untuk mengakhiri pertengkaran. Tindakan tersebut juga perlu disertai kemauan memperbaiki perilaku agar kesalahan serupa tidak terus berulang. 4. Menghadapi Masa Sulit Tanpa Terus Menyalahkan Orang Lain Kehidupan tidak selalu menawarkan kepastian. Kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, hubungan yang berakhir, atau rencana yang gagal dapat membuat seseorang merasa kehilangan arah. Dalam situasi seperti itu, menyalahkan keadaan maupun orang lain mungkin menjadi respons awal yang muncul. Akan tetapi, seiring proses menghadapi masalah, seseorang dapat belajar memusatkan perhatian pada hal-hal yang masih berada dalam kendalinya.