Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 19 Oktober 2026 | 22.46 WIB

Semakin Dewasa Secara Emosional, Ini 8 Pengalaman yang Mungkin Pernah Anda Lewati

seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik. (Freepik/freepik)

JawaPos.com – Kecerdasan emosional atau emotional intelligence (EQ) tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami teori tentang emosi. Kemampuan ini juga tercermin dari cara seseorang mengenali perasaannya, mengendalikan reaksi, serta menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari.

Perjalanan membangun kecerdasan emosional setiap orang berbeda-beda. Kegagalan, kehilangan, konflik, hingga pengalaman mengecewakan dapat menjadi kesempatan untuk memahami diri sendiri dan belajar melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan pengalaman hidup yang dapat dikaitkan dengan perkembangan kecerdasan emosional seseorang. Pengalaman tersebut bukan ukuran mutlak tingkat EQ, tetapi bisa menjadi bahan refleksi untuk melihat sejauh mana seseorang belajar memahami perasaan dan menghadapi dinamika kehidupan.

1. Mengalami Kehilangan dan Belajar Menerima Kenyataan

Kehilangan seseorang yang dicintai, gagal meraih impian, atau harus meninggalkan kehidupan yang selama ini dikenal dapat menimbulkan kesedihan mendalam. Pengalaman tersebut sering kali membuat seseorang menyadari bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginannya.

Seiring waktu, sebagian orang mulai belajar menerima kenyataan tanpa harus menyangkal rasa sakit yang muncul. Mereka memahami bahwa menerima keadaan bukan berarti berhenti berusaha, melainkan menyadari mana yang masih bisa diperbaiki dan mana yang harus direlakan.

Kemampuan menghadapi kehilangan dengan lebih bijaksana dapat membantu seseorang mengenali emosinya sekaligus membangun cara pandang yang lebih realistis terhadap kehidupan.

2. Memilih Menahan Diri daripada Membalas Perlakuan Buruk

Ketika mendapat hinaan, kritik tajam, atau perlakuan yang tidak menyenangkan, membalas secara spontan terkadang terasa memuaskan. Namun, respons tersebut tidak selalu menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi memperbesar konflik.

Seseorang yang semakin matang secara emosional cenderung berusaha memberi jeda sebelum bereaksi. Ia mempertimbangkan apakah perkataannya akan membawa penyelesaian atau justru memperkeruh keadaan.

Menahan diri bukan berarti harus terus diam ketika diperlakukan tidak adil. Sebaliknya, kemampuan mengelola emosi memungkinkan seseorang menyampaikan keberatan secara tegas tanpa harus bertindak impulsif.

3. Berani Meminta Maaf dan Mengakui Kesalahan

Mengakui kesalahan bukan perkara mudah, terutama ketika seseorang merasa harga dirinya sedang dipertaruhkan. Tidak sedikit orang yang memilih mempertahankan pendapat daripada mengakui bahwa tindakannya telah menyakiti orang lain.

Namun, kedewasaan emosional dapat terlihat ketika seseorang bersedia bertanggung jawab atas perilakunya. Ia mampu meminta maaf dengan tulus tanpa sibuk mencari pembenaran atau mengalihkan kesalahan kepada pihak lain.

Permintaan maaf yang sehat bukan sekadar cara untuk mengakhiri pertengkaran. Tindakan tersebut juga perlu disertai kemauan memperbaiki perilaku agar kesalahan serupa tidak terus berulang.

4. Menghadapi Masa Sulit Tanpa Terus Menyalahkan Orang Lain

Kehidupan tidak selalu menawarkan kepastian. Kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, hubungan yang berakhir, atau rencana yang gagal dapat membuat seseorang merasa kehilangan arah.

Dalam situasi seperti itu, menyalahkan keadaan maupun orang lain mungkin menjadi respons awal yang muncul. Akan tetapi, seiring proses menghadapi masalah, seseorang dapat belajar memusatkan perhatian pada hal-hal yang masih berada dalam kendalinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Tanda Pasangan Merasa Aman secara Emosional Saat Bersamamu Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Tanda Pasangan Merasa Aman secara Emosional Saat Bersamamu Menurut Psikologi

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17.59 WIB

7 Alasan Mengapa Beberapa Percakapan Bisa Membuat Kita Merasa Lelah Secara Emosional - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Beberapa Percakapan Bisa Membuat Kita Merasa Lelah Secara Emosional

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02.34 WIB

4 Frasa yang Menunjukkan Pria Tak Peduli Padamu dan Menunjukkan Jarak Emosional - Image
Zodiak

4 Frasa yang Menunjukkan Pria Tak Peduli Padamu dan Menunjukkan Jarak Emosional

Minggu, 11 Oktober 2026 | 22.27 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore