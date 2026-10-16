7 Alasan Mengapa Beberapa Percakapan Bisa Membuat Kita Merasa Lelah Secara Emosional

seseorang yang lelah dalam percakapan / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Pernahkah kamu selesai berbicara dengan seseorang, lalu merasa ingin menyendiri sejenak?

Padahal percakapannya tidak berlangsung berjam-jam. Bahkan mungkin hanya sekitar 20–30 menit. Namun setelahnya, kamu merasa pikiran penuh, energi terkuras, sulit berkonsentrasi, atau bahkan merasa membutuhkan waktu untuk "memulihkan diri".



Menariknya, rasa lelah tersebut tidak selalu berarti kamu tidak menyukai orang yang diajak bicara. Tidak pula selalu berarti kamu adalah seorang introvert. Dalam psikologi, interaksi sosial melibatkan berbagai proses mental dan emosional yang membutuhkan energi. Kita tidak hanya mendengarkan kata-kata seseorang, tetapi juga membaca ekspresi, memahami maksud, mengendalikan respons, mengelola emosi, dan terkadang berusaha menjaga suasana percakapan.



Itulah sebabnya ada percakapan yang terasa ringan dan menyenangkan, sementara percakapan lain terasa sangat melelahkan.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (16/10), terdapat tujuh alasan psikologis mengapa beberapa percakapan dapat membuat kita merasa lelah secara emosional.



1. Kita Harus Terus-Menerus Mengatur Emosi Saat Berbicara



Tidak semua percakapan memungkinkan kita untuk menunjukkan perasaan yang sebenarnya.



Kadang kita sedang kesal, tetapi harus tetap tenang. Kita ingin membantah, tetapi memilih diam. Kita merasa tersinggung, tetapi tersenyum agar situasi tidak semakin buruk.



Proses mengendalikan dan menyesuaikan ekspresi emosi ini dikenal sebagai emotion regulation, atau regulasi emosi.



Dalam interaksi sosial, kita sering kali tidak hanya memikirkan "apa yang ingin saya katakan?", tetapi juga:



Apakah saya akan membuat dia tersinggung?



Apakah respons saya terlalu kasar?



Apakah saya harus terlihat baik-baik saja?



Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengatakan hal tersebut?



Bagaimana agar percakapan ini tidak berubah menjadi konflik?



Semakin banyak energi yang digunakan untuk mengendalikan emosi, semakin melelahkan sebuah percakapan.



Bayangkan seseorang sedang menghadapi masalah pribadi, tetapi dalam sebuah pertemuan ia harus terlihat profesional. Ia mungkin tersenyum, berbicara dengan tenang, dan menjalankan percakapan seperti biasa. Namun di dalam dirinya, ada proses emosional yang terus berlangsung.



Karena itu, terkadang yang membuat kita lelah bukan jumlah kata yang diucapkan, melainkan jumlah emosi yang harus kita kelola selama percakapan tersebut.



Percakapan yang membuat kita terus-menerus menahan marah, kecewa, takut, atau sedih cenderung membutuhkan energi psikologis lebih besar dibandingkan percakapan yang membuat kita merasa aman untuk menjadi diri sendiri.



2. Kita Terlalu Banyak Memikirkan Bagaimana Orang Lain Menilai Kita



Ada percakapan yang membuat kita merasa harus berhati-hati terhadap setiap kata.



Kita mungkin mulai memikirkan apakah lawan bicara menganggap kita pintar, aneh, membosankan, tidak sopan, terlalu sensitif, atau terlalu banyak bicara.



Kondisi seperti ini berkaitan dengan self-monitoring, yaitu kecenderungan untuk terus mengamati dan menyesuaikan perilaku kita berdasarkan situasi sosial.



Self-monitoring sebenarnya tidak selalu buruk. Kemampuan membaca situasi sosial dapat membantu seseorang berkomunikasi dengan lebih efektif.



Namun, jika dilakukan secara berlebihan, percakapan dapat terasa seperti sebuah "ujian".



Alih-alih benar-benar hadir dalam percakapan, pikiran kita terbagi menjadi dua.



Satu bagian berusaha mengikuti apa yang sedang dibicarakan.



Bagian lainnya sibuk mengamati diri sendiri:



"Tadi jawabanku aneh nggak, ya?"



"Sepertinya dia tidak tertarik mendengarkan."



"Aku terlalu banyak cerita nggak?"



"Kenapa tadi aku mengatakan itu?"



Semakin banyak perhatian yang digunakan untuk memantau diri sendiri, semakin sedikit energi mental yang tersedia untuk percakapan itu sendiri.



Inilah salah satu alasan mengapa percakapan dengan orang yang membuat kita merasa aman sering kali terasa jauh lebih ringan. Kita tidak terlalu sibuk memikirkan bagaimana kita terlihat di mata mereka.



Kita cukup berbicara.



Kita tidak merasa harus terus-menerus tampil sempurna.



3. Kita Harus Membaca "Makna Tersembunyi" di Balik Perkataan



Beberapa percakapan melelahkan karena kita merasa harus menebak-nebak apa yang sebenarnya dimaksud oleh lawan bicara.



Misalnya seseorang berkata:



"Terserah kamu saja."



Secara literal, kalimat tersebut terlihat sederhana. Tetapi maknanya bisa sangat berbeda tergantung konteks, nada suara, ekspresi wajah, dan hubungan antara kedua orang tersebut.



Apakah benar-benar terserah?



Apakah dia sedang kecewa?



Apakah dia sebenarnya menginginkan sesuatu tetapi tidak mengatakannya?



Ketika komunikasi terasa ambigu, otak harus bekerja lebih keras untuk memahami konteks.



Kita tidak hanya memproses apa yang dikatakan, tetapi juga mencoba memahami apa yang sebenarnya dimaksud.



Hal ini bisa menjadi sangat melelahkan jika terjadi terus-menerus.



Misalnya, seseorang sering memberikan komentar yang terdengar seperti pujian tetapi sebenarnya bernada sindiran. Atau seseorang mengatakan tidak ada masalah, tetapi perilakunya menunjukkan sebaliknya.



Dalam situasi seperti ini, percakapan dapat berubah menjadi pekerjaan mental:



mendengar → menafsirkan → mengevaluasi → menebak → menyesuaikan respons.



Semakin besar ketidakjelasan komunikasi, semakin besar pula beban kognitif yang mungkin kita rasakan.



Itulah mengapa komunikasi yang jelas dan terbuka sering terasa menenangkan. Kita tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk menerka-nerka maksud orang lain.



4. Percakapan Konfliktual Membuat Tubuh Berada dalam Kondisi Waspada



Percakapan yang penuh konflik tidak hanya memengaruhi pikiran, tetapi juga dapat memengaruhi respons tubuh terhadap stres.



Ketika kita merasa terancam secara sosial—misalnya sedang dimarahi, dipermalukan, disalahkan, atau berada dalam konflik—tubuh dapat memasuki kondisi kewaspadaan yang lebih tinggi.



Kita mungkin menjadi lebih tegang.



Detak jantung meningkat.



Napas berubah.



Otot menjadi lebih kaku.



Pikiran menjadi lebih cepat mencari kemungkinan ancaman.



Dalam kondisi seperti ini, percakapan tidak lagi sekadar pertukaran informasi. Tubuh kita juga sedang menghadapi situasi yang dianggap penuh tekanan.



Menariknya, ancaman tidak harus berupa bahaya fisik.



Manusia juga dapat merespons ancaman sosial, seperti penolakan, penghinaan, konflik, atau kehilangan penerimaan dari kelompok.



Itulah sebabnya percakapan dengan seseorang yang mudah marah atau agresif dapat membuat kita merasa lelah bahkan setelah percakapan selesai.



Tubuh mungkin sudah keluar dari situasi tersebut, tetapi sistem psikologis kita masih membutuhkan waktu untuk kembali tenang.



Akibatnya, setelah percakapan yang intens, seseorang bisa merasa ingin diam, tidur, berjalan-jalan, atau tidak berinteraksi dengan siapa pun untuk sementara waktu.



Bukan karena ia membenci orang lain.



Ia mungkin hanya sedang membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dari respons stres.



5. Kita Terus Berusaha Menjaga Perasaan Orang Lain



Ada orang yang secara alami sangat memperhatikan kebutuhan emosional orang di sekitarnya.



Ketika seseorang bercerita, mereka mendengarkan dengan serius.



Ketika seseorang sedih, mereka mencoba menghibur.



Ketika seseorang marah, mereka berusaha menenangkan.



Ketika terjadi konflik, mereka mencoba menjadi penengah.



Kemampuan berempati tentu merupakan hal yang berharga. Namun, jika seseorang terus-menerus merasa bertanggung jawab terhadap emosi orang lain, interaksi sosial dapat menjadi sangat menguras energi.



Misalnya, teman kita sedang menghadapi masalah.



Kita mendengarkan.



Kita memberikan saran.



Kita mencoba memahami perasaannya.



Kita memilih kata-kata dengan hati-hati.



Kita bahkan mungkin merasa bersalah jika tidak mampu membuatnya merasa lebih baik.



Pada titik tertentu, kita bukan hanya mendengarkan masalah seseorang. Kita juga ikut membawa sebagian beban emosional tersebut setelah percakapan berakhir.



Hal ini dapat terjadi terutama dalam hubungan yang tidak seimbang.



Satu orang selalu menjadi tempat curhat, sementara kebutuhan emosionalnya sendiri jarang mendapat ruang.



Dalam jangka panjang, pola seperti ini dapat membuat seseorang merasa bahwa setiap kali berinteraksi, ia harus menjadi "penolong", "pendengar", atau "penenang".



Padahal kita juga memiliki batas energi emosional.



Berempati bukan berarti kita harus mengambil tanggung jawab atas semua perasaan orang lain.



6. Percakapan yang Terlalu Banyak Menuntut Perhatian Mental Bisa Menguras Energi



Tidak semua kelelahan emosional berasal dari konflik.



Kadang percakapan yang sebenarnya positif pun bisa membuat kita lelah karena membutuhkan beban kognitif yang tinggi.



Misalnya, kita sedang berdiskusi tentang masalah pekerjaan yang rumit.



Kita harus mengingat banyak informasi, mempertimbangkan berbagai pilihan, memprediksi konsekuensi, sekaligus memberikan respons yang tepat.



Atau kita sedang berbicara dengan seseorang yang memiliki cara berpikir sangat cepat. Kita harus berkonsentrasi penuh agar tidak kehilangan alur pembicaraan.



Dalam psikologi kognitif, perhatian manusia memiliki kapasitas yang terbatas.



Ketika banyak proses mental berlangsung secara bersamaan, sumber daya kognitif kita dapat terkuras.



Itulah mengapa setelah rapat panjang, diskusi serius, atau percakapan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, kita bisa merasa lelah meskipun secara fisik hampir tidak bergerak.



Otak tetap bekerja.



Kita mendengarkan.



Mengingat.



Menganalisis.



Membandingkan.



Mengambil keputusan.



Merencanakan respons.



Semua itu membutuhkan energi mental.



Karena itu, "lelah setelah ngobrol" tidak selalu berarti seseorang tidak menikmati percakapan tersebut.



Bisa saja percakapannya menarik, tetapi membutuhkan terlalu banyak kapasitas perhatian.



7. Kita Tidak Merasa Aman untuk Menjadi Diri Sendiri



Mungkin ini adalah salah satu alasan paling dalam mengapa percakapan tertentu terasa sangat melelahkan.



Ketika bersama orang tertentu, kita merasa harus memakai "versi tertentu" dari diri kita.



Kita harus terlihat kuat.



Harus terlihat bahagia.



Harus terlihat pintar.



Harus berhati-hati.



Harus menyembunyikan kelemahan.



Harus mengikuti ekspektasi orang lain.



Sebaliknya, ada orang-orang yang membuat kita merasa tidak perlu melakukan semua itu.



Kita bisa diam tanpa merasa canggung.



Kita bisa mengatakan "aku tidak tahu".



Kita bisa mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja.



Kita bisa berbeda pendapat tanpa takut hubungan langsung rusak.



Kita tidak perlu memikirkan setiap kata.



Percakapan seperti ini biasanya terasa lebih ringan karena kita tidak menghabiskan terlalu banyak energi untuk mempertahankan citra tertentu.



Dalam hubungan yang memberikan rasa aman secara psikologis, seseorang cenderung lebih bebas mengekspresikan dirinya.



Sebaliknya, ketika kita merasa terus dinilai, dikritik, dibandingkan, atau disalahpahami, interaksi sosial dapat menjadi pengalaman yang sangat menguras tenaga.



Karena pada akhirnya, kita bukan hanya sedang berbicara.



Kita sedang berusaha melindungi diri sendiri.



Mengapa Setelah Percakapan Kita Kadang Ingin Menyendiri?



Setelah percakapan yang intens, keinginan untuk menyendiri sebenarnya tidak selalu merupakan sesuatu yang negatif.



Manusia membutuhkan waktu untuk melakukan pemulihan psikologis.



Setelah menghadapi banyak rangsangan sosial dan emosional, seseorang mungkin membutuhkan suasana yang lebih tenang untuk mengatur kembali pikirannya.



Menyendiri sebentar dapat menjadi cara untuk:



menenangkan emosi,



memproses apa yang baru saja terjadi,



mengurangi rangsangan,



memulihkan perhatian,



dan mendapatkan kembali rasa nyaman.



Yang perlu diperhatikan adalah pola dan dampaknya.



Jika sesekali membutuhkan waktu sendiri setelah percakapan berat, itu merupakan hal yang wajar.



Namun, jika hampir setiap interaksi membuat kita sangat tertekan, takut berbicara, atau ingin menghindari semua hubungan sosial, mungkin ada sesuatu yang perlu diperhatikan lebih jauh.



Bisa jadi masalahnya bukan sekadar "terlalu banyak ngobrol".



Mungkin ada hubungan yang tidak sehat, konflik yang belum terselesaikan, kecemasan sosial, tekanan emosional, atau pola komunikasi yang membuat kita terus-menerus berada dalam kondisi tidak nyaman.



Tidak Semua Kelelahan Setelah Berbicara Berarti Kita Tidak Menyukai Seseorang



Ini adalah hal penting untuk dipahami.



Kita bisa menyayangi seseorang dan tetap merasa lelah setelah berbicara dengannya.



Kita bisa menikmati sebuah diskusi dan tetap membutuhkan waktu sendiri setelahnya.



Kita bisa peduli kepada teman tanpa harus selalu tersedia secara emosional.



Perasaan lelah setelah percakapan tidak otomatis menunjukkan bahwa hubungan tersebut buruk.



Yang lebih penting adalah memahami apa yang membuat kita lelah.



Apakah karena konflik?



Apakah karena harus terus menjaga perasaan orang lain?



Apakah karena takut dinilai?



Apakah karena topiknya terlalu berat?



Apakah karena kita tidak merasa didengar?



Atau apakah karena kita merasa harus menjadi seseorang yang sebenarnya bukan diri kita?



Dengan menemukan penyebabnya, kita bisa mulai menentukan batas yang lebih sehat.



Belajar Mengenali Percakapan yang Menguras Energi



Tidak semua percakapan memiliki dampak yang sama terhadap kondisi psikologis kita.



Cobalah memperhatikan bagaimana tubuh dan pikiranmu setelah berinteraksi dengan seseorang.



Apakah kamu merasa lebih tenang?



Lebih dipahami?



Lebih bersemangat?



Atau justru merasa tegang, bingung, bersalah, dan kehabisan energi?



Perhatikan juga pola yang berulang.



Jika setiap kali berbicara dengan seseorang kamu selalu merasa harus berhati-hati, selalu takut salah, atau selalu menjadi pihak yang menyelesaikan masalah emosional, mungkin ada dinamika hubungan yang perlu dievaluasi.



Kita tidak harus memutus hubungan dengan semua orang yang membuat kita lelah.



Terkadang yang dibutuhkan hanyalah batas yang lebih sehat.



Misalnya, tidak selalu langsung membalas pesan.



Mengakhiri percakapan ketika energi sudah habis.



Mengatakan bahwa kita belum siap membicarakan topik tertentu.



Atau memberi diri sendiri waktu untuk beristirahat setelah percakapan yang berat.



Kesimpulan



Percakapan bukan hanya aktivitas berbicara dan mendengarkan.



Di balik sebuah interaksi, ada banyak proses psikologis yang berlangsung: mengatur emosi, membaca situasi sosial, memahami maksud orang lain, mengendalikan respons, memproses informasi, dan menjaga hubungan.



Itulah sebabnya beberapa percakapan terasa sangat ringan, sementara percakapan lainnya dapat membuat kita merasa benar-benar kelelahan.



Tujuh alasan yang mungkin menjelaskannya adalah:



Kita harus terus mengatur emosi.



Kita terlalu memikirkan bagaimana orang lain menilai kita.



Kita harus menebak makna tersembunyi di balik perkataan.



Konflik membuat tubuh berada dalam kondisi waspada.



Kita terlalu banyak memikul emosi orang lain.



Percakapan tertentu membutuhkan perhatian dan energi kognitif yang besar.



Kita tidak merasa aman untuk menjadi diri sendiri.



Pada akhirnya, merasa lelah setelah percakapan bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita.



Kadang-kadang, rasa lelah justru merupakan sinyal bahwa kita telah menggunakan banyak energi untuk memahami, menyesuaikan diri, mengendalikan emosi, atau menjaga sebuah hubungan.



Karena itu, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah:



"Kenapa aku cepat lelah setelah ngobrol?"



Melainkan:



"Apa yang sebenarnya harus kulakukan selama percakapan itu sampai aku merasa begitu lelah?"



