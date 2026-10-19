Tak Banyak Bercerita tentang Luka, 7 Kebiasaan Ini Menggambarkan Kedewasaan Emosional Seseorang

Ilustrasi kebiasaan halus yang menunjukkan seseorang pernah bertahan dari banyak luka secara diam-diam (Geediting) JawaPos.com – Tidak semua orang yang terlihat tenang menjalani kehidupan tanpa masalah. Sebagian orang mungkin pernah menghadapi berbagai pengalaman menyakitkan, tetapi memilih tidak menceritakannya kepada banyak orang. Mereka tetap menjalani aktivitas sehari-hari sambil perlahan belajar memahami diri dan mengelola perasaan. Pengalaman sulit dapat memengaruhi cara seseorang memandang kehidupan, membangun hubungan, dan merespons persoalan. Ada yang menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain, ada pula yang membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi emosionalnya. Namun, setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi kesulitan, sehingga perilaku tertentu tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang menyimpan luka masa lalu. Dilansir dari laman Global English Editing, terdapat tujuh kebiasaan yang dikaitkan dengan orang yang pernah menghadapi berbagai pengalaman berat dan berusaha bangkit darinya. Kebiasaan ini dapat menjadi bahan refleksi tentang empati, ketangguhan, dan proses mengenali diri sendiri, meskipun tidak bisa digunakan untuk memastikan pengalaman pribadi seseorang. 1. Memiliki Empati yang Besar terhadap Orang Lain Seseorang yang pernah mengalami kesulitan mungkin menjadi lebih peka ketika melihat orang lain menghadapi masalah. Mereka berusaha memahami perasaan orang lain tanpa terburu-buru memberikan penilaian atau menganggap persoalan tersebut sepele. Pengalaman pribadi terkadang membantu seseorang menyadari bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat dari luar. Karena itu, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam berbicara dan mempertimbangkan dampak perkataannya terhadap orang lain. Sikap empati tersebut dapat membuat mereka menjadi tempat bercerita yang nyaman. Meski demikian, empati juga bisa tumbuh melalui pendidikan, lingkungan yang suportif, dan pengalaman menjalin hubungan dengan beragam orang. 2. Menikmati Waktu Sendiri untuk Memahami Diri Bagi sebagian orang, menghabiskan waktu sendirian menjadi kesempatan untuk beristirahat dari kesibukan dan menenangkan pikiran. Mereka menggunakan waktu tersebut untuk mengevaluasi pengalaman, mengenali perasaan, atau sekadar menikmati suasana tanpa banyak gangguan. Kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Jika dijalani secara seimbang, waktu sendiri dapat membantu seseorang memahami kebutuhan pribadinya dan memulihkan energi setelah menghadapi situasi yang melelahkan. Namun, penting membedakan waktu menyendiri yang menyehatkan dengan kecenderungan mengisolasi diri karena tekanan emosional. Jika seseorang terus-menerus menjauh dari lingkungan sosial hingga mengganggu kesehariannya, dukungan dari orang tepercaya atau tenaga profesional dapat membantu. 3. Tetap Berusaha Bangkit setelah Menghadapi Kesulitan Ketangguhan tidak selalu terlihat dari sikap yang keras atau keberanian menghadapi segala sesuatu sendirian. Terkadang, ketangguhan justru tercermin dari kemampuan seseorang untuk kembali menjalani aktivitas setelah mengalami kegagalan atau kekecewaan. Orang yang pernah melalui masa sulit mungkin belajar menyesuaikan diri, mencari jalan keluar, dan menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan. Mereka juga dapat memahami bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Proses tersebut bisa membentuk daya lenting atau resiliensi, yakni kemampuan untuk beradaptasi ketika menghadapi tekanan. Meski demikian, menjadi tangguh bukan berarti seseorang harus selalu terlihat kuat atau tidak boleh merasa sedih. 4. Lebih Sabar dalam Menghadapi Ketidakpastian Pengalaman hidup yang penuh tantangan dapat membuat seseorang lebih berhati-hati ketika menghadapi persoalan baru. Mereka mungkin tidak langsung mengambil keputusan saat emosi sedang tinggi dan memilih mempertimbangkan berbagai kemungkinan terlebih dahulu. Sikap sabar juga membantu seseorang memahami bahwa beberapa masalah membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, mereka berusaha menyesuaikan langkah daripada terus-menerus memaksakan keadaan.