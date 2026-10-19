16 Red Flag Hubungan Toxic yang Sering Diabaikan dan Perlu Diwaspadai

JawaPos.com - Hubungan yang tidak sehat atau red flag jarang menunjukkan tanda-tandanya sejak awal.

Pada masa pendekatan, pasangan mungkin terlihat perhatian, penuh kasih sayang, dan selalu berusaha membuat Anda merasa istimewa.

Namun, seiring berjalannya waktu, sikap tersebut bisa berubah menjadi perilaku red flag, merendahkan, mengatur, atau membatasi kebebasan pasangan.

Perubahan perilaku red flag sering terjadi secara perlahan, mulai dari komentar yang dianggap sebagai candaan, rasa cemburu berlebihan dianggap sebagai bukti cinta, atau sikap mengontrol dianggap sebagai bentuk kepedulian.

Ketika sudah terbiasa dengan perilaku red flag, seseorang terkadang tidak menyadari bahwa batasan pribadinya mulai diabaikan.

Hubungan yang awalnya terasa menyenangkan dapat membuat seseorang kelelahan secara emosional.

Mengenali tanda-tanda red flag dalam hubungan yang tidak sehat sejak dini dapat membantu seseorang memahami situasi yang sedang dihadapi dan menentukan langkah untuk melindungi diri.

Melihat pola perilaku red flag yang berulang, serta tidak langsung menilai seseorang berdasarkan satu kejadian.

Melansir dari laman YourTango pada Senin (19/10), menyebutkan 16 red flag yang patut diwaspadai dalam hubungan, terutama tanda-tanda yang dapat berkaitan dengan pola kepribadian tertentu.