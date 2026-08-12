Sering Tak Disadari, Ini 3 Tanda Red Flag dalam Diri yang Bisa Merusak Hubungan

JawaPos.com – Ketika membicarakan red flag, perhatian sering kali langsung tertuju pada perilaku pasangan, teman, atau orang lain. Padahal, setiap orang juga memiliki kemungkinan menunjukkan pola perilaku yang perlu dievaluasi dari dalam dirinya sendiri.

Mengenali kekurangan pribadi bukan berarti menyalahkan diri. Justru, kemampuan melakukan introspeksi dapat membantu seseorang memahami bagaimana perilakunya memengaruhi hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

Hal-hal yang terlihat sederhana, seperti cara menghadapi pertengkaran, merespons permintaan maaf, hingga menerima batasan orang lain, ternyata dapat memberikan gambaran mengenai pola komunikasi dan pengelolaan emosi seseorang.

Jika pola yang kurang sehat terus berulang tanpa disadari, hubungan pribadi maupun profesional dapat ikut terdampak.

Dilansir dari Psychology Today, berikut tiga hal yang dapat diperhatikan untuk membantu mengenali red flag yang mungkin ada dalam diri sendiri.

1. Amati Cara Anda Menghadapi Konflik Perselisihan dapat menjadi salah satu situasi yang memperlihatkan bagaimana seseorang sebenarnya merespons tekanan emosional.

Cobalah mengingat kembali apa yang biasanya Anda lakukan ketika terjadi perbedaan pendapat. Apakah Anda langsung meninggikan suara, menyalahkan pihak lain, memilih diam, atau justru berusaha memahami persoalan sebelum memberikan respons?

Reaksi seperti menghindari pembicaraan, bersikap agresif, atau terus mencari pihak yang harus disalahkan dapat menjadi tanda bahwa ada pola komunikasi yang perlu diperbaiki.

Salah satu faktor yang dapat berkaitan dengan cara seseorang menghadapi konflik adalah gaya keterikatan. Orang dengan kecenderungan keterikatan cemas, misalnya, dapat menjadi sangat terlibat secara emosional ketika menghadapi masalah dalam hubungan. Sementara itu, seseorang dengan kecenderungan menghindar mungkin memilih menarik diri ketika konflik muncul.