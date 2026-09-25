6 Hal yang Gen Z Tidak Mau Lakukan di Tempat Kerja hingga Dianggap 'Red Flag' oleh Generasi Tua

Ilustrasi, Gen Z di tempat kerja. Magnific/ pressfoto.



JawaPos.com - Setiap generasi memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda-beda tentang suatu hal, termasuk kehidupan di tempat kerja.



Jika generasi sebelumnya sebatas mendapatkan penghasilan saja sudah bersyukur, Gen Z bisa menolak melakukan hal-hal tertentu, terutama yang memengaruhi kesehatan mental dan work-life balance mereka.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Jumat (25/9), berikut ini enam hal yang Gen Z tidak mau lakukan Gen Z di tempat kerja hingga dianggap 'red flag' oleh generasi sebelumnya.



1. Lembur



Bagi generasi sebelumnya, lembur adalah bukti dedikasi.



Ada penilaian tak tertulis, mereka yang tetap berada di kantor setelah jam kerja usai dinilai lebih pekerja keras.



Tapi, Gen Z berani mempertanyakan pendapat tersebut.



Jika pekerjaan bisa diselesaikan di jam kerja yang telah ditentukan, mengapa seorang pekerja harus mengorbankan waktu malamnya hanya untuk membuktikan komitmen?.



Bukan berarti Gen Z malas, mereka hanya memiliki pemahaman yang berbeda mengenai produktivitas.



Pekerja dari Generasi Z melihat dampak buruk jika mereka tidak menetapkan batasan, misalnya terus membalas email atau merasa dituntut untuk merespons pesan di luar jam kerja.



Bahkan, ketika tenggat waktu benar-benar menuntut jam kerja tambahan dan karyawan bersedia meluangkan waktu ekstra karena rasa tanggung jawab, Gen Z cenderung tidak menganggap bahwa waktu kerja tanpa bayaran tersebut sebagai tolak ukur dedikasi mereka.



Sederhananya, mereka tidak ingin memaksakan diri hingga mengalami burnout atau kelelahan ekstrem.



2. Sengsara di Tempat Kerja



Bagi Baby Boomer dan Gen X, masa dewasa berarti menerima tingkat kesengsaraan tertentu demi mencari nafkah.



Jadi, mereka rela berjuang mati-matian, menghadapi jam kerja yang panjang dan lembur tanpa dibayar, karena mereka menganggap hal itu wajar bagi seorang pekerja.



Tapi, berbeda dengan pekerja Gen Z, toleransi mereka lebih rendah terhadap kondisi kerja yang dianggap tidak perlu atau tidak sepadan.



Mereka paham kalau setiap pekerjaan tidak selalu menyenangkan.

Tapi, kalau tempat kerja tidak mampu memberikan fleksibilitas atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, Gen Z bisa saja 'hengkang' dengan mudahnya, terlebih saat ini pekerjaan lebih beragam.



Bukan berarti Gen Z tidak mau bekerja keras, mereka hanya mempertanyakan 'apakah Saya memang harus mengalami kondisi kerja yang buruk hanya untuk membuktikan Saya ini pekerja keras?'.



Jadi, pendapat yang menyatakan: semakin menderita seseorang di tempat kerja, bekerja keras tanpa batas, lembur tidak dibayar, atau bertahan dalam kondisi kerja yang buruk, maka semakin baik dan semakin menunjukkan etos kerja itu tidak berlaku untuk Gen Z.



3. Hierarki dan Otoritas



Generasi sebelumnya memahami hierarki di tempat kerja, atasan tetaplah atasan.



Jadi, pekerja tidak boleh membantah atau mempertanyakan keputusan atasan dan jika atasan bersikap kasar, mereka akan menerimanya begitu saja.



Namun, Gen Z memiliki sikap yang berbeda terhadap otoritas.



Mereka cenderung meyakini bahwa rasa hormat harus berjalan dua arah.



Bukan berarti mereka berhadap diperlakukan layaknya CEO, tapi mereka tidak menoleransi perlakuan tidak hormat.



Jika atasan membentak atau memperlakukan pekerja Gen Z dengan buruk, mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa hal itu tidak bisa diterima.



Realitanya, sikap seperti ini bisa saja menimbulkan gesekan dengan rekan kerja yang lebih senior, bahkan atasan.



Gen Z sudah mempertimbangkan hal ini saat mencari pekerjaan.



Generasi Z juga tidak serta merta menginginkan tempat kerja yang tidak ada seorang pun mengkritik mereka, mereka hanya mengharapkan segalanya berjalan secara profesional dan penuh rasa hormat.



4. Balas Pesan di Luar Jam Kerja



Generasi Z lahir dan tumbuh besar bersama teknologi.

Ini membuat mereka lebih paham betapa mudahnya sebuah notifikasi mengganggu segalanya.



Alih-alih langsung merespons, pekerja yang berasal dari Gen Z lebih mudah merasa nyaman untuk mengabaikan notifikasi semacam itu.



Bagi mereka, selalu bisa dihubungi di luar jam kerja terasa agak menjengkelkan dan membingungkan.

Lalu, komunikasi apa pun yang diterima setelah jam kerja usai tidak dianggap sebagai situasi darurat oleh mereka.

Hal terpenting di sini adalah batasan yang ditetapkan oleh Gen Z, yaitu urusan pekerjaan tetaplah berada di tempat kerja!.



5. Loyalitas



Pekerja dari generasi sebelumnya sering kali didorong untuk menunjukkan loyalitas.



Ini berarti mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk pekerjaan dan perusahaan.



Mereka bertahan di satu perusahaan selama berpuluh-puluh tahun dan melakukan berbagai pengorbanan dengan harapan semua itu akan membuahkan hasil.



Meski kenyataannya tidak selalu demikian, Baby Boomer dan Gen X tetap bersedia meluangkan waktu untuk meniti karier secara bertahap.



Tapi, Gen Z kurang tertarik melakukan itu.

Jadi, mereka tidak akan merasa bersalah saat berganti pekerjaan demi gaji lebih tinggi atau beralih ke karier lain yang lebih berani menawarkan work-life balance yang lebih baik.



Bagi Gen Z, pekerjaan adalah bentuk pertukaran nilai, bukan komitmen seumur hidup.



Ketika pekerja dari generasi sebelumnya sering kali bersedia memberikan usaha ekstra jika mereka yakin upaya tersebut bermakna dan akan dihargai oleh atasannya.



Gen Z berbeda, mereka cenderung tidak mau mengorbankan segalanya tanpa adanya bukti nyata bahwa pengorbanannya akan membuahkan hasil.



6. Burnout



Generasi sebelumnya menganggap rasa lelah sebagai tanda pencapaian.



Kelelahan dipandang sebagai bukti ambisi, sementara minimnya waktu libur dianggap sebagai dedikasi.



Sebaliknya, pekerja Gen Z sangat memedulikan kesehatan mental mereka.



Jadi, mereka menolak bekerja sampai mengalami kelelahan ekstrem atau burnout.



Mereka lebih memilih mengambil waktu istirahat dan memprioritaskan work-life balance.



Mereka tidak memaksakan diri bekerja secara berlebihan dan tanpa tahu kapan saatnya sejenak mundur atau beristirahat.



Gen Z tidak mendefinisikan kesuksesan berdasarkan seberapa besar bagian hidup yang mereka korbankan untuk karier.



Bagi mereka, kesuksesan bisa diraih tanpa harus mengorbankan aspek kehidupan lainnya.***