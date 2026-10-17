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Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.20 WIB

7 Kebiasaan Orang yang Sudah Bisa Berdamai dengan Diri Sendiri, Bukan Sekadar Tidak Punya Masalah

Ilustrasi situasi damai/Magnific - Image

Ilustrasi situasi damai/Magnific

JawaPos.com-Selama menjalani hidup, anda perlu menyadari bahwa tidak setiap masalah merupakan persoalan besar yang menentukan kehidupan di masa depan.

Dengan tidak terlalu overthinking mengenai hal-hal yang berada di luar kendali, anda dapat merasa lebih damai dan tenang.

Hidup damai bukan berarti tidak ada tantangan dan hambatan. Sebaliknya, kedamaian muncul dari kemampuan memandang masalah secara rasional dan menghadapinya dengan lebih bijak. 

Berdasarkan informasi dari laman aconsciousrethink pada (17/10) berikut cara menemukan kedamaian hidup dari sudut pandang psikologi. 

Anda tidak harus terus-menerus menjadi sosok orang yang terburu-buru.sebagian besar hal dalam hidup sebenarnya bukanlah hal darurat. Orang lain mungkin memiliki ekspektasi tinggi pada anda, yang membuat anda merasa bersalah saat belum mampu memenuhinya. Akibatnya setiap hal yang anda lakukan terasa sebagai keadaan darurat yang harus segera terselesaikan. 

Banyak hal dalam hidup yang tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, anda perlu memilih untuk membiarkannya berlalu dengan sendirinya. Anda tidak bisa terus menunggu sampai semua hal berjalan sesuai dengan rencana. Sebab, kondisi ideal terkadang sangat sulit untuk benar-benar tercapai. 

Anda sudah melakukan semua yang bisa dilakukan. Tidak ada yang bisa anda kerjakan selain menunggu kabar saat waktunya tiba. Kabar tersebut tidak akan datang lebih cepat hanya karena terus memikirkannya. Anda justru bisa menghabiskan berjam-jam untuk membayangkan berbagai kemungkinan.

Stress dan pengalaman negatif perlu dipandang sebagai bagian alami dari kehidupan. Kondisi tersebut dapat datang dan pergi dengan sendirinya. Tidak ada sesuatu pun di dalam hidup yang berlangsung selamanya. 

Jika anda tidak pernah mencoba, anda tidak akan bergerak ke mana-mana. Hambatan bukanlah vonis mutlak terhadap harga diri anda. Hambatan hanyalah bagian dari kehidupan yang memberikan kesempatan bagi anda untuk berkembang.

Banyak orang yang tidak mendapatkan tidur yang cukup setiap malam. Sebagian orang begadang di malam hari karena terus berusaha menyelesaikan masalah yang ada di dalam pikiran,padahal kedamaian bisa mereka temukan dengan membiarkan masalah tersebut,sampai besok pagi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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