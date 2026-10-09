Kurang Disadari, Inilah 5 Tanda Kamu Hidup untuk Orang Lain Bukan Diri Sendiri

ilustrasi orang yang sendirian. (Freepik)
JawaPos.com – Akan tiba saatnya ketika kamu menjadi selalu ada untuk semua orang sehingga telat menyadari keinginan diri sendiri.
Kamu sering kali tahu apa yang diharapkan keluarga, apa yang dibutuhkan teman-teman, kapan harus berkompromi, dan kapan harus diam.
Dari luar, semuanya mungkin tampak baik-baik saja namun faktanya kebalikan dari itu.
Terkadang, kehilangan jati diri tidak terjadi melalui satu keputusan besar, bisa terjadi melalui pilihan-pilihan kecil yang terus kamu buat untuk orang lain.
Melansir geediting, berikut lima tanda dirimu hidup untuk orang lain dan bukan diri sendiri.
1. Kamu memikirkan reaksi semua orang terlebih dahulu
Sebelum menyampaikan apa yang diinginkan, kamu bertanya-tanya bagaimana reaksi orang lain. Akankah mereka kecewa? Akankah mereka salah paham? Akankah mereka menganggap kamu egois?
Seiring waktu, ekspektasi orang lain bisa menjadi lebih kuat daripada insting kamu sendiri.
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Jawa Pos
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