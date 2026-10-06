Ingin Kuat dan Cepat Bangkit dari Perpisahan, Ucapkan 7 Kata Ini kepada Diri Sendiri

seseorang yang bangkit dari perpisahan./ Magnific/sonjachnyj
JawaPos.com - Perpisahan tidak selalu menyakitkan karena kita kehilangan seseorang.
Kadang, yang paling menyakitkan adalah kehilangan masa depan yang pernah kita bayangkan bersamanya.
Kita kehilangan rutinitas. Kehilangan tempat bercerita. Kehilangan seseorang yang dulu menjadi bagian dari hampir setiap keputusan kecil dalam hidup kita. Bahkan ketika hubungan itu sudah berakhir, pikiran kita masih terbiasa mencari keberadaannya.
Itulah sebabnya seseorang bisa terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi diam-diam masih berjuang keras di dalam dirinya.
Pagi hari mungkin terasa biasa.
Kita bekerja. Makan. Bertemu orang lain. Tertawa. Membalas pesan. Menjalankan aktivitas seperti biasanya.
Namun ketika malam tiba dan suasana menjadi sunyi, ingatan tentang orang itu bisa datang kembali.
Satu lagu.
Satu tempat.
Satu foto.
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