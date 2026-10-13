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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.02 WIB

5 Tanda Bahwa Anda Menjadi Diri Sendiri, Bukan Sekedar Mengikuti Tren

Ilustrasi menjadi diri sendiri. (Magnific) - Image

Ilustrasi menjadi diri sendiri. (Magnific)

JawaPos.com - Seseorang yang percaya diri dapat dilihat dari kualitas dan karakter yang ada di dalam dirinya. 

Karakteristik tersebut membuat mereka mampu menerima diri sendiri secara utuh termasuk kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki. 

Mereka juga tidak mudah terikat pada tren, budaya populer, ataupun FOMO sesaat. Sebaliknya mereka mampu menunjukkan kepribadian yang otentik tanpa harus mengikuti standar orang lain.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (13/10) berikut lima tanda yang menunjukkan bahwa anda memiliki kepribadian otentik dan berani menjadi diri sendiri.

Sikap rendah hati dapat terlihat dalam berbagai tindakan sederhana sehari-hari. Orang yang rendah hati memiliki kepercayaan diri yang tenang. Mereka mengetahui nilai dirinya tanpa perlu terus-menerus menunjukkan kepada orang lain. Hal terpenting lain adalah mereka bersedia mengakui kesalahan tanpa mencari banyak pembenaran.

Seseorang yang percaya diri mampu menerima diri sendiri dan mentoleransi kekurangan yang dimiliki. Mereka juga mampu mengakui hal-hal yang perlu diperbaiki tanpa membenci diri sendiri. Pujian dan pengakuan dari orang lain memang menyenangkan, namun mereka menganggap bahwa pujian sebagai penentu mutlak diri mereka. 

Kritik tidak serta-merta membuat mereka bersikap defensif atau terjebak pada pemikiran yang negatif. Sebaliknya, mereka mengevaluasi masukan secara bijaksana sambil mengambil hal-hal yang bermanfaat. Namun tidak mengkhawatirkan kritik bukan berarti mengabaikan dampak tindakan mereka terhadap orang lain.

Orang yang percaya diri memilih gaya yang mencerminkan preferensi pribadi, bukan semata-mata FOMO atau mengikuti tren untuk membangun citra tertentu. Diri mereka yang otentik tercermin dari ekspresi, gestur, cara berbicara, dan lifestyle. Mereka telah selesai dengan dirinya sendiri dan menemukan cara untuk menjalani kehidupan yang terasa alami bagi diri mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
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