5 Tanda Bahwa Anda Menjadi Diri Sendiri, Bukan Sekedar Mengikuti Tren

JawaPos.com - Seseorang yang percaya diri dapat dilihat dari kualitas dan karakter yang ada di dalam dirinya.

Karakteristik tersebut membuat mereka mampu menerima diri sendiri secara utuh termasuk kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki.

Mereka juga tidak mudah terikat pada tren, budaya populer, ataupun FOMO sesaat. Sebaliknya mereka mampu menunjukkan kepribadian yang otentik tanpa harus mengikuti standar orang lain.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (13/10) berikut lima tanda yang menunjukkan bahwa anda memiliki kepribadian otentik dan berani menjadi diri sendiri.

Rendah hati

Sikap rendah hati dapat terlihat dalam berbagai tindakan sederhana sehari-hari. Orang yang rendah hati memiliki kepercayaan diri yang tenang. Mereka mengetahui nilai dirinya tanpa perlu terus-menerus menunjukkan kepada orang lain. Hal terpenting lain adalah mereka bersedia mengakui kesalahan tanpa mencari banyak pembenaran.

Self love

Seseorang yang percaya diri mampu menerima diri sendiri dan mentoleransi kekurangan yang dimiliki. Mereka juga mampu mengakui hal-hal yang perlu diperbaiki tanpa membenci diri sendiri. Pujian dan pengakuan dari orang lain memang menyenangkan, namun mereka menganggap bahwa pujian sebagai penentu mutlak diri mereka.

Tidak memikirkan pendapat orang lain

Kritik tidak serta-merta membuat mereka bersikap defensif atau terjebak pada pemikiran yang negatif. Sebaliknya, mereka mengevaluasi masukan secara bijaksana sambil mengambil hal-hal yang bermanfaat. Namun tidak mengkhawatirkan kritik bukan berarti mengabaikan dampak tindakan mereka terhadap orang lain.

Punya ciri khas