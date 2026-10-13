5 Tanda Bahwa Anda Menjadi Diri Sendiri, Bukan Sekedar Mengikuti Tren

Ilustrasi menjadi diri sendiri. (Magnific)
JawaPos.com - Seseorang yang percaya diri dapat dilihat dari kualitas dan karakter yang ada di dalam dirinya.
Karakteristik tersebut membuat mereka mampu menerima diri sendiri secara utuh termasuk kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki.
Mereka juga tidak mudah terikat pada tren, budaya populer, ataupun FOMO sesaat. Sebaliknya mereka mampu menunjukkan kepribadian yang otentik tanpa harus mengikuti standar orang lain.
Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (13/10) berikut lima tanda yang menunjukkan bahwa anda memiliki kepribadian otentik dan berani menjadi diri sendiri.
Rendah hati
Sikap rendah hati dapat terlihat dalam berbagai tindakan sederhana sehari-hari. Orang yang rendah hati memiliki kepercayaan diri yang tenang. Mereka mengetahui nilai dirinya tanpa perlu terus-menerus menunjukkan kepada orang lain. Hal terpenting lain adalah mereka bersedia mengakui kesalahan tanpa mencari banyak pembenaran.
Self love
Seseorang yang percaya diri mampu menerima diri sendiri dan mentoleransi kekurangan yang dimiliki. Mereka juga mampu mengakui hal-hal yang perlu diperbaiki tanpa membenci diri sendiri. Pujian dan pengakuan dari orang lain memang menyenangkan, namun mereka menganggap bahwa pujian sebagai penentu mutlak diri mereka.
Tidak memikirkan pendapat orang lain
Kritik tidak serta-merta membuat mereka bersikap defensif atau terjebak pada pemikiran yang negatif. Sebaliknya, mereka mengevaluasi masukan secara bijaksana sambil mengambil hal-hal yang bermanfaat. Namun tidak mengkhawatirkan kritik bukan berarti mengabaikan dampak tindakan mereka terhadap orang lain.
Punya ciri khas
Orang yang percaya diri memilih gaya yang mencerminkan preferensi pribadi, bukan semata-mata FOMO atau mengikuti tren untuk membangun citra tertentu. Diri mereka yang otentik tercermin dari ekspresi, gestur, cara berbicara, dan lifestyle. Mereka telah selesai dengan dirinya sendiri dan menemukan cara untuk menjalani kehidupan yang terasa alami bagi diri mereka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022