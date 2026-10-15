6 Kalimat yang Biasa Diucapkan oleh Mereka yang Lelah Menjadi Sosok yang Kuat, Anda Salah Satunya?

Ilustrasi, orang yang lelah menjadi sosok yang kuat. Magnific/ DC Studio.



JawaPos.com - Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang mampu terus-menerus menjadi sosok yang kuat.



Pasti ada kalanya perasaan lelah itu melanda. Jika itu terjadi, mereka akan mengucapkan enam kalimat ini seperti yang dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Kamis (15/10).

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1. 'Aku Tidak Tahu Harus Berbuat Apa'



Orang yang kuat biasanya selalu mempunyai solusi.



Disisi lain, hal ini membuat mereka lelah dan kehilangan jati dirinya.



Bila hal itu terjadi, maka mereka tidak lagi memiliki jawaban atas suatu permasalahan.



Mengakuinya adalah sebuah kerentanan, apalagi bagi mereka yang selama ini selalu membantu orang lain.



Namun, saat itu cepat atau lambat pasti tiba.



Mereka sudah begitu lelah untuk terus bersikap kuat hingga pada akhirnya mereka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan.



Saat kalimat ini terucap, maka itu menjadi sebuah seruan minta tolong dari mereka yang lelah secara emosional.



2. 'Aku sangat Lelah'



Biasa diungkapkan oleh mereka yang lelah secara fisik maupun emosional.



Jangan sepelekan, karena bisa jadi tingkat kelelahan mereka jauh lebih parah daripada yang dibayangkan.



Pikiran mereka terkuras habis sehingga mereka tidak lagi bisa berpikir dan bertindak.



Emosi juga menjadi tidak stabil.



Mereka jadi kesulitan memahami tindakannya.



Ini terasa sangat mengguncang, terutama bagi mereka yang terbiasa menjadi sosok yang kuat bagi orang-orang di sekitarnya.



3. 'Aku Tidak Sanggup Menghadapi Ini'



Orang yang kuat terbiasa menyelesaikan segalanya untuk orang lain, menangani masalah hingga mencarikan solusinya.



Namun, melakukan hal tersebut dalam jangka waktu yang lama sering kali membuat kewalahan.



Sama halnya dengan terlalu bertanggung jawab atas kebahagiaan atau emosi orang lain yang menyebabkan kewalahan luar biasa.



4. 'Aku Harus Baik-Baik Saja'



Kalimat ini paling menunjukkan kondisi mereka yang sudah lelah menjadi sosok terkuat di antara orang-orang di sekitarnya.



Saat seseorang mengatakan 'Aku harus baik-baik saja' alih-alih 'Aku baik-baik saja', tandanya mereka sedang mengalami kelelahan dan kesulitan.



Menjadi 'baik-baik saja' berarti harus tetap tegar dan kuat.



Namun, pengakuan 'harus' baik-baik saja artinya mereka sadar bahwa keinginan dan kebutuhannya sendiri tidak diperhatikan, sementara mereka harus tetap terus melangkah demi mengurus orang lain.



5. 'Aku Tidak Bisa Memutuskan'



Mereka yang terbiasa kuat selalu mengambil keputusan untuk orang lain.



Namun, tahukah kalau kebiasaan ini dapat menimbulkan decision fatigue atau kelelahan dalam mengambil keputusan?.



Bayangkan, mereka tidak hanya menentukan pilihan untuk semua orang, tapi juga untuk diri mereka sendiri.



Pada akhirnya, mereka memikul semua tanggung jawab itu di pundak mereka sendiri.



Bahkan ketika ada orang lain yang mencoba membantu, mereka justru menolaknya dengan alasan sudah terbiasa melakukan semuanya sendiri.



Tapi, di titik tertentu, mereka mendambakan ada orang lain yang bisa menjadi sosok kuat, setidaknya untuk saat ini.



Mereka ingin sedikit mundur dan memercayakan kendali kepada orang lain supaya bisa beristirahat sejenak.



6. 'Aku sedang Kesal, Tapi Aku Tidak Bisa Memberitahukan Alasannya'



Jika kalimat ini dilontarkan, maka orang tersebut sudah hampir mencapai batas ketahanannya, namun masih berusaha bersikap tegar.



Di satu sisi mereka mengakui bahwa suasana hatinya sedang tidak baik, tapi di sisi lain menjelaskan alasannya terasa sangat melelahkan.



Intinya, mereka lelah untuk terus-menerus berupaya menjaga perasaannya sendiri.



Mereka lelah mencurahkan seluruh energi mental dan emosional mereka untuk orang lain.



Namun, alih-alih memendam perasaan tersebut, mereka justru mencari penerimaan.



Mereka hanya ingin ada seseorang yang memahami bahwa mereka sedang kesal, tanpa perlu memberikan penjelasan panjang lebar.***