7 Alasan Mengapa Kamu Bangun Tidur dalam Keadaan Lelah Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Pernahkah kamu tidur selama tujuh atau delapan jam, tetapi ketika alarm berbunyi, tubuh justru terasa berat, kepala terasa penuh, dan rasanya ingin kembali menarik selimut?

Kondisi ini cukup membingungkan. Secara teori, kamu sudah memberikan tubuh waktu untuk beristirahat. Namun, mengapa ketika bangun tidur kamu justru merasa seperti belum tidur sama sekali?

Ternyata, rasa lelah setelah bangun tidur tidak selalu berkaitan dengan berapa lama kamu tidur. Kualitas tidur, kondisi psikologis, kebiasaan sebelum tidur, tingkat stres, hingga apa yang terjadi di dalam pikiran ketika kamu memejamkan mata dapat ikut berperan.

Dalam psikologi, tidur bukan sekadar kondisi ketika tubuh berhenti beraktivitas. Tidur juga berkaitan dengan proses pemulihan mental, pengaturan emosi, konsolidasi memori, serta kemampuan otak untuk mengelola berbagai pengalaman yang terjadi sepanjang hari.

Karena itu, seseorang bisa saja tidur cukup lama tetapi tetap merasa tidak segar ketika bangun.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (26/9), terdapat 7 alasan psikologis yang mungkin menjelaskan mengapa kamu bangun tidur dalam keadaan lelah.

1. Pikiranmu Tidak Benar-Benar Beristirahat

Tubuh mungkin berada di tempat tidur, tetapi pikiran belum tentu ikut beristirahat.

Ada kalanya seseorang berbaring selama berjam-jam sambil terus memikirkan pekerjaan, hubungan, masalah keuangan, percakapan yang terjadi hari itu, atau sesuatu yang belum selesai.