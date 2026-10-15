Kamu Ingin Menghadapi Sikap Acuh Tak Acuh Remaja? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menghadapi sikap acuh tak acuh dari anak remaja./Magnific/The Yuri Arcurs Collection
JawaPos.com - Menghadapi remaja yang terkesan acuh tak acuh memang tidak selalu mudah. Hari ini mereka bisa begitu terbuka dan banyak bercerita, tetapi keesokan harinya mereka seolah tidak ingin berbicara dengan siapa pun. Ketika ditanya, jawabannya hanya singkat. Ketika diberi nasihat, mereka terlihat tidak peduli. Bahkan, terkadang orang tua atau orang terdekat merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang sama sekali tidak tertarik mendengarkan.
Situasi seperti ini sering membuat orang dewasa merasa frustrasi.
“Kenapa dia sekarang berubah?”
“Kenapa kalau dinasihati selalu membantah?”
“Kenapa dia seperti tidak peduli dengan keluarga?”
Namun, dalam psikologi, sikap yang terlihat acuh tidak selalu berarti bahwa seorang remaja benar-benar tidak peduli. Perilaku tersebut bisa menjadi cara mereka menunjukkan kebutuhan akan ruang pribadi, mempertahankan kemandirian, menghindari konflik, atau menghadapi emosi yang belum mampu mereka ungkapkan dengan baik.
Masa remaja memang merupakan periode penting dalam perkembangan psikologis. Pada tahap ini, seseorang mulai membangun identitas, mengembangkan kemandirian, mencari penerimaan dari teman sebaya, dan belajar mengelola emosi yang semakin kompleks.
Karena itu, menghadapi sikap acuh tak acuh remaja membutuhkan pendekatan yang berbeda dari sekadar memarahi atau memaksanya untuk berubah.
Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (15/10), jika kamu sedang menghadapi remaja yang semakin pendiam, cuek, sulit diajak bicara, atau tampak tidak peduli, enam cara berikut dapat membantu.
1. Jangan Langsung Menganggap Sikap Acuh Berarti Tidak Peduli
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