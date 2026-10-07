Meta Perluas Pengawasan AI, Orang Tua Kini Bisa Lihat Topik yang Ditanyakan Remaja

JawaPos.com - Meta memperluas fitur pengawasan orang tua pada layanan Meta AI secara global. Mulai 5 Oktober 2026, orang tua dan wali yang mengaktifkan pengawasan dapat melihat topik yang ditanyakan remaja kepada Meta AI dalam tujuh hari terakhir, tanpa melihat isi percakapan secara langsung.

Fitur tersebut dirancang untuk membantu orang tua memahami bagaimana anak remaja mereka menggunakan AI, sekaligus menjadi bahan untuk membuka percakapan mengenai pengalaman mereka dengan teknologi tersebut.

Meta menyebut informasi yang ditampilkan bukan berupa transkrip percakapan. Orang tua hanya mendapatkan gambaran mengenai topik yang dibahas, seperti sekolah, hiburan, gaya hidup, perjalanan, penulisan, hingga kesehatan dan kesejahteraan.

Orang Tua Bisa Melihat Topik yang Ditanyakan Remaja

Fitur pengawasan ini dapat diakses melalui aplikasi Meta AI maupun Family Center. Orang tua yang sebelumnya menggunakan pengawasan pada Facebook, Messenger, atau Instagram juga dapat menemukan tab Insights untuk melihat rangkuman topik yang dibahas remaja dengan Meta AI.

Topik tersebut kemudian dapat diperinci ke dalam kategori tertentu. Misalnya, kategori Gaya Hidup mencakup mode, makanan, dan liburan. Sementara itu, Kesehatan dan Kesejahteraan dapat mencakup kebugaran, kesehatan fisik, hingga kesehatan mental.

Dengan pendekatan tersebut, Meta tidak memberikan akses langsung terhadap seluruh percakapan remaja. Sebaliknya, orang tua memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang sedang dicari atau dibicarakan anak mereka melalui AI.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Meta untuk membantu keluarga memahami pola penggunaan AI di kalangan remaja, terutama ketika teknologi tersebut semakin sering digunakan untuk mencari informasi, belajar, menulis, maupun membahas persoalan pribadi.

Ada Pengaturan Lebih Ketat untuk Remaja