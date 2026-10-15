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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 16 Oktober 2026 | 03.46 WIB

7 “Keinginan” Anak yang Sebenarnya Merupakan Kebutuhan Masa Kecil Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

seseorang yang mengikuti keinginan si kecil./Magnific/serhii_bobyk - Image

seseorang yang mengikuti keinginan si kecil./Magnific/serhii_bobyk

JawaPos.com - “Anak saya maunya macam-macam.”

“Sedikit-sedikit minta ditemani.”

“Sudah dibelikan mainan, masih minta yang lain.”

“Kalau tidak dituruti, menangis.”

Kalimat-kalimat seperti ini sangat akrab dalam kehidupan orang tua. Anak memang sering terlihat memiliki banyak keinginan. Mereka ingin dibelikan mainan, ingin ditemani, ingin diperhatikan, ingin bermain lebih lama, ingin dipeluk, ingin tidur bersama orang tua, bahkan terkadang ingin mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu mereka perlukan.

Namun, dalam psikologi perkembangan, perilaku anak tidak selalu bisa dilihat hanya dari permukaannya.

Apa yang tampak seperti “keinginan” terkadang merupakan bentuk komunikasi dari kebutuhan yang lebih mendasar.

Anak belum selalu mampu mengatakan, “Aku sedang membutuhkan rasa aman,” “Aku ingin merasa penting,” atau “Aku ingin mendapatkan koneksi dengan Ayah dan Ibu.”

Sebagai gantinya, kebutuhan tersebut bisa muncul dalam bentuk permintaan sederhana:

“Ayah, temani aku.”

Editor: Hanny Suwindari
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