Melompati Hambatan Hidup Tanpa Terlalu Terbebani, Lakukan 5 Trik Ketangguhan Diri Menurut Psikologi

JawaPos.com - Hidup tidak pernah benar-benar berjalan lurus. Ada masa ketika semuanya terasa mudah, tetapi ada pula saat ketika masalah datang bertubi-tubi. Kegagalan, kehilangan, tekanan pekerjaan, konflik hubungan, masalah keuangan, hingga ketidakpastian masa depan dapat membuat seseorang merasa seolah-olah sedang berjalan di jalan yang penuh rintangan.

Menariknya, dua orang yang menghadapi masalah yang hampir sama belum tentu memberikan respons yang sama.

Seseorang mungkin langsung menyerah ketika mengalami kegagalan. Sementara orang lain justru menganggap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Ada yang membutuhkan waktu sangat lama untuk bangkit setelah menghadapi masalah, tetapi ada pula yang perlahan mampu menata kembali kehidupannya.

Perbedaannya bukan selalu karena seseorang lebih kuat sejak lahir.

Salah satu faktor yang berperan adalah ketangguhan psikologis atau resilience.

Dalam psikologi, resiliensi secara sederhana dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk beradaptasi, bertahan, dan kembali menjalankan kehidupan setelah menghadapi tekanan atau kesulitan. Resiliensi bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, takut, kecewa, atau lelah.

Justru sebaliknya.

Orang yang tangguh tetap bisa merasa hancur. Mereka tetap bisa menangis, kecewa, bahkan kehilangan arah. Namun, mereka memiliki kemampuan untuk secara perlahan menemukan kembali pijakan dan melanjutkan hidup.

Karena itu, melompati hambatan hidup bukan berarti membuat semua masalah menghilang. Yang lebih realistis adalah belajar agar masalah tidak mengambil alih seluruh kehidupan kita.