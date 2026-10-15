Melompati Hambatan Hidup Tanpa Terlalu Terbebani, Lakukan 5 Trik Ketangguhan Diri Menurut Psikologi

seseorang yang melompati hambatan hidup./Magnific/dotshock
JawaPos.com - Hidup tidak pernah benar-benar berjalan lurus. Ada masa ketika semuanya terasa mudah, tetapi ada pula saat ketika masalah datang bertubi-tubi. Kegagalan, kehilangan, tekanan pekerjaan, konflik hubungan, masalah keuangan, hingga ketidakpastian masa depan dapat membuat seseorang merasa seolah-olah sedang berjalan di jalan yang penuh rintangan.
Menariknya, dua orang yang menghadapi masalah yang hampir sama belum tentu memberikan respons yang sama.
Seseorang mungkin langsung menyerah ketika mengalami kegagalan. Sementara orang lain justru menganggap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Ada yang membutuhkan waktu sangat lama untuk bangkit setelah menghadapi masalah, tetapi ada pula yang perlahan mampu menata kembali kehidupannya.
Perbedaannya bukan selalu karena seseorang lebih kuat sejak lahir.
Salah satu faktor yang berperan adalah ketangguhan psikologis atau resilience.
Dalam psikologi, resiliensi secara sederhana dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk beradaptasi, bertahan, dan kembali menjalankan kehidupan setelah menghadapi tekanan atau kesulitan. Resiliensi bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, takut, kecewa, atau lelah.
Justru sebaliknya.
Orang yang tangguh tetap bisa merasa hancur. Mereka tetap bisa menangis, kecewa, bahkan kehilangan arah. Namun, mereka memiliki kemampuan untuk secara perlahan menemukan kembali pijakan dan melanjutkan hidup.
Karena itu, melompati hambatan hidup bukan berarti membuat semua masalah menghilang. Yang lebih realistis adalah belajar agar masalah tidak mengambil alih seluruh kehidupan kita.
Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (15/10), ada beberapa kebiasaan psikologis yang dapat membantu membangun ketangguhan tersebut. Berikut lima di antaranya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022