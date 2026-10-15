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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 16 Oktober 2026 | 03.28 WIB

Menemukan Kembali Makna Hidup Setelah Mengalami Kehilangan, Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menemukan kembali makna hidup./Magnific/kongchuenjit - Image

seseorang yang menemukan kembali makna hidup./Magnific/kongchuenjit

JawaPos.com - Ada masa dalam hidup ketika sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai bagian penting dari diri tiba-tiba hilang.

Seseorang yang kita cintai pergi. Hubungan yang kita pertahankan bertahun-tahun berakhir. Pekerjaan yang menjadi identitas kita hilang. Impian yang sudah dibangun dengan susah payah ternyata tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan terkadang, yang hilang bukan hanya seseorang atau sesuatu, tetapi kehidupan yang dulu kita kenal.

Setelah kehilangan, pertanyaan yang muncul sering kali bukan sekadar, "Bagaimana saya bisa berhenti sedih?"

Pertanyaannya bisa jauh lebih dalam:

"Untuk apa saya menjalani hidup sekarang?"

"Apa yang harus saya lakukan setelah semua ini berubah?"

"Kalau orang yang selama ini menjadi alasan saya berjuang sudah tidak ada, lalu saya harus hidup untuk apa?"

Perasaan seperti itu bukan tanda bahwa seseorang lemah. Kehilangan memang dapat mengguncang cara seseorang memahami dirinya sendiri, masa depannya, bahkan keyakinannya tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan.

Dalam psikologi, proses untuk membangun kembali pemahaman tersebut sering disebut meaning-making, yaitu proses mencari, membentuk, atau menata kembali makna setelah mengalami peristiwa yang mengguncang kehidupan. Penelitian dan literatur psikologi tentang kehilangan menunjukkan bahwa duka bukan sekadar persoalan mengurangi kesedihan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mengintegrasikan kehilangan ke dalam cerita hidupnya.

Dan ada satu hal penting yang perlu dipahami:

Editor: Hanny Suwindari
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