5 Cara Bersikap Bijaksana di Depan Klien, Kunci Membangun Kerja Sama yang Baik

lustrasi hubungan diplomatik/Magnific
JawaPos.com - Kemampuan berdiplomasi dapat membantu anda membangun kerja sama yang baik jika mengetahui cara yang tepat untuk menghadapi situasi.
Diplomasi kerap dikaitkan dengan kemampuan menjadi penengah, mengelola perbedaan pendapat, dan mengakomodasi berbagai kepentingan untuk menemukan solusi terbaik bagi pihak-pihak yang terlibat.
Namun, proses diplomasi tidak selalu berjalan mudah karena seringkali melibatkan emosi negatif, terutama jika menghadapi konflik atau situasi yang sulit.
Oleh karena itu, ada beberapa keterampilan yang perlu dikuasai oleh seseorang yang sedang berdiplomasi supaya kerjasamanya bisa berhasil.
Berdasarkan informasi dari laman aconsciousrethink. Pada (15/10) berikut cara bersikap profesional dan bijaksana di depan klien saat sedang menghadapi urusan diplomatik.
Berlatih mendengarkan secara aktif
Kemampuan mendengarkan secara aktif dapat dilakukan dengan cara memberikan perhatian penuh kepada orang yang sedang berbicara. Berusahalah untuk memahami maksud dari perkataan orang lain. Perhatikan ekspresi, bahasa tubuh, emosi, dan pesan-pesan tersirat melalui gerak tubuh.
Berhenti sejenak untuk mempertimbangkan
Respon impulsif didorong oleh emosi. Oleh karena itu, sebelum mengatakan sesuatu, berhentilah sejenak. Luangkan waktu untuk mempertimbangkan apakah perkataan yang akan disampaikan benar-benar sesuai dengan situasi.
Meluangkan beberapa detik untuk mempertimbangkan perkataan sebelum berbicara dapat menghindarkan anda dari konflik dan beban emosional yang berkepanjangan.
Menghormati orang lain
Salah satu aspek terpenting dalam bersikap bijaksana adalah dengan mengetahui kapan sebaiknya anda menahan untuk berbicara.
Oleh karena itu, tanyakan pada diri sendiri apakah pendapat yang hendak disampaikan memang perlu diungkapkan. Sampaikan pemikiran secara konstruktif dengan menggunakan pernyataan yang berfokus pada sudut pandang pribadi.
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