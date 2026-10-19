Jelang Debut Unit JxJ, Jeonghan dan Joshua Banjir Kerja Sama dengan Brand Internasional

jxj (x @pledis_17)

JawaPos.com - Jeonghan dan Joshua makin memperkuat eksistensi mereka di industri fashion dan kecantikan internasional.

Menurut laporan allkpop, keduanya mendapatkan sejumlah kesempatan kerja sama dengan merek ternama, seiring meningkatnya aktivitas individu dan persiapan debut unit mereka, JxJ, melalui mini album perdana DREAMSCAPE.

Jeonghan baru saja ditunjuk sebagai global ambassador untuk merek fashion kontemporer Mardi Mercredi dan rumah parfum niche SW19.

Kedua merek tersebut mempertimbangkan citra elegan serta popularitas internasional sang idol. Sebelumnya, Jeonghan juga menarik perhatian dunia fashion ketika menghadiri peragaan koleksi busana wanita Givenchy Summer 2027 di Paris.

Ia turut memiliki hubungan panjang dengan industri kecantikan melalui perannya sebagai ambassador BANILA CO sejak 2021.

Sementara itu, Joshua memperluas portofolio kerja samanya melalui berbagai merek premium. Ia baru ditunjuk sebagai brand ambassador Tom Ford Beauty dan menjalani pemotretan terbaru untuk merek tersebut.

Joshua juga menjadi Friend of the House untuk produsen jam tangan mewah Swiss Jaeger-LeCoultre sejak Juni 2026, serta mewakili merek perawatan kulit Real Barrier sebagai ambassador resmi.

Kehadiran Joshua di berbagai acara internasional turut memperkuat profilnya di dunia fashion. Ia sebelumnya menghadiri peragaan koleksi pria AMIRI Spring/Summer 2027 di Paris Fashion Week, acara VOGUE VACATION di China, serta GQ BOWL yang berlangsung selama Super Bowl Week di Amerika Serikat.

Berbagai penampilan tersebut memperlihatkan jangkauan aktivitasnya yang semakin luas di luar industri musik.

Di tengah kesibukan tersebut, Jeonghan dan Joshua bersiap merilis mini album pertama JxJ bertajuk DREAMSCAPE pada 19 Oktober 2026.

Album ini mengeksplorasi pertemuan antara fantasi yang muncul saat tidur dan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata. Teaser video musik resmi juga dijadwalkan dirilis pada 17 Oktobe.

Aktivitas fashion dan kecantikan kedua anggota ini menambah perhatian terhadap debut unit JxJ. Dengan karakter dan citra yang berbeda, Jeonghan serta Joshua tidak hanya memperluas perjalanan musikal mereka melalui DREAMSCAPE, tetapi juga membangun kehadiran yang semakin kuat di pasar global.