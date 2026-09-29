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Antara
Selasa, 29 September 2026 | 22.25 WIB

Rusia dan Iran Bahas Kerja Sama Energi

Ilustrasi kapal tanker melintas di Selat Hormuz (Istimewa) - Image

Ilustrasi kapal tanker melintas di Selat Hormuz (Istimewa)

JawaPos.com - Rusia dan Iran telah membahas kerja sama antara kedua negara di sektor energi beserta prospek perkembangannya, menurut Kementerian Energi Rusia, Senin (28/9).

Sebelumnya, Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev mengadakan pertemuan dengan wakil ketua komisi antar-pemerintah Rusia-Iran bidang kerja sama perdagangan dan ekonomi serta Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad.

"Kondisi terkini dan prospek kerja sama Rusia-Iran di sektor energi, yang merupakan salah satu bidang utama kerja sama ekonomi bilateral, telah dibahas," kata kementerian tersebut.

Pertemuan itu juga membahas isu-isu terkini terkait pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bushehr, tambah kementerian tersebut.

Perhatian khusus juga diberikan pada perkembangan pelaksanaan perjanjian di bidang pendidikan dan pasokan sumber daya pertanian yang telah disepakati sebelumnya dalam pertemuan komisi antar-pemerintah yang digelar di Teheran pada Februari lalu.

Kementerian Energi Rusia juga menyatakan pertemuan tersebut membahas penyusunan agenda substansial serta isu-isu lain terkait partisipasi Iran dalam agenda Pekan Energi Rusia (REW) dan Forum Negara-Negara Eksportir Gas (GECF), yang masing-masing akan diselenggarakan di Moskow pada 14-16 Oktober dan 25-27 Oktober.

Menteri Energi Tsivilev menekankan pentingnya mempertahankan dialog yang konstruktif dengan pihak Iran dan menyoroti perlunya koordinasi lebih lanjut dalam upaya memulai proyek-proyek baru yang saling menguntungkan. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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