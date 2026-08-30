Menuju 100 Tahun Persebaya, Kolaborasi dengan Extrajoss Berlanjut

Dari kiri, Miguel Pereira, Febrian Adiputra, Candra Wahyudi, Yeyen Kristiyana, dan Arief Catur Pamungkas. (Persebaya)
JawaPos.com - Setelah meraih Piala Presiden 2026, Persebaya Surabaya bersiap menghadapi tantangan baru sekaligus menyambut usia satu abad pada 2027.
Memasuki tahun keenam kolaborasi sejak 2020, Extrajoss dan Persebaya kembali melanjutkan kerja sama. Head of Energy and Sports Nutrition KALBE Consumer Health Febrian Adiputra mengatakan, perjalanan tersebut memperkuat ikatan kedua pihak.
“Enam tahun bersama berarti kami sudah melewati banyak pertandingan dan tantangan,” kata Febrian.
Menurut dia, keduanya dipertemukan oleh semangat keberanian. Persebaya memiliki identitas WANI!, sedangkan Extrajoss membawa semangat Laki Berani Extra Laen. “Dari situlah lahir semangat Laki Wani, Extra Laen,” ujarnya.
Trofi Piala Presiden 2026 menjadi momentum sekaligus tantangan karena ekspektasi terhadap Persebaya meningkat.
Dukungan kepada Persebaya akan terus diberikan untuk menghadapi target berikutnya. “Kami ingin terus memberikan energi bagi Persebaya,” katanya.
Persebaya sendiri akan memasuki usia 100 tahun pada 2027. Didirikan pada 18 Juni 1927, klub berjuluk Green Force itu telah menjadi bagian dari identitas Surabaya dengan dukungan besar Bonek dan Bonita.
Extrajoss juga memiliki kaitan dengan kota tersebut karena pertama kali diluncurkan di Surabaya pada 14 Agustus 1994.
Direktur Operasional Persebaya Surabaya Candra Wahyudi mengatakan, enam tahun kerja sama membuat hubungan kedua pihak semakin matang. “Partnership jangka panjang memiliki arti tersendiri,” ujar Candra.
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