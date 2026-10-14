6 Alasan Mengapa Kita Tidak Pernah Selesai Mengenal Orang-Orang yang Kita Cintai

JawaPos.com - Ada sesuatu yang menarik sekaligus membingungkan tentang hubungan manusia: semakin lama kita mengenal seseorang, semakin kita merasa mengenalnya. Tetapi pada saat yang sama, semakin lama pula kita menyadari bahwa ternyata masih ada bagian dari dirinya yang belum kita pahami.

Kita bisa hidup bertahun-tahun bersama seseorang, mengetahui makanan favoritnya, kebiasaannya ketika sedang marah, cara dia tertawa, hal-hal yang membuatnya cemas, bahkan mungkin mengetahui cerita masa kecilnya. Namun, pada suatu hari, dia bisa mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak kita duga. Dia bisa berubah pikiran. Bisa mengambil keputusan yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa menunjukkan sisi dirinya yang selama ini tersembunyi.

Lalu kita bertanya dalam hati:

"Bukankah aku sudah mengenalnya selama ini?"

Menurut psikologi, perasaan seperti itu sebenarnya sangat manusiawi. Mengenal seseorang bukanlah proses mengumpulkan semua informasi tentang dirinya sampai akhirnya kita memiliki "peta lengkap" tentang siapa dia. Manusia bukan benda statis yang sifatnya bisa dipelajari sekali lalu dipahami selamanya.

Kita terus berubah. Cara kita melihat diri sendiri berubah. Pengalaman hidup mengubah prioritas. Situasi tertentu memunculkan sisi kepribadian yang berbeda. Bahkan orang yang sama dapat bertindak sangat berbeda ketika berada dalam kondisi aman dibandingkan ketika sedang takut, tertekan, kehilangan, atau jatuh cinta.

Itulah sebabnya hubungan yang mendalam bukanlah tentang mencapai titik di mana kita akhirnya mengetahui segala sesuatu tentang seseorang.

Justru, mungkin kedekatan yang paling sehat adalah ketika kita menyadari bahwa masih akan selalu ada sesuatu yang perlu kita tanyakan, dengarkan, dan pahami.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (14/10), terdapat enam alasan mengapa kita tidak pernah benar-benar selesai mengenal orang-orang yang kita cintai.