7 Alasan Mengapa Kita Suka Mengetes Orang yang Kita Cintai Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang mengetes orang yang dicinta. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah kamu sengaja tidak membalas pesan seseorang yang kamu cintai hanya untuk melihat apakah dia akan mencarimu?



Atau mungkin kamu pernah berkata, “Terserah kamu,” padahal sebenarnya kamu berharap dia tahu apa yang kamu inginkan.



Ada juga bentuk yang lebih halus: sengaja menjadi sedikit dingin, mengurangi perhatian, membicarakan orang lain untuk melihat reaksinya, atau mengatakan, “Kalau kamu memang sayang, harusnya kamu tahu.”



Sekilas, perilaku seperti ini mungkin terlihat seperti permainan kecil dalam hubungan. Kita mungkin menganggapnya sebagai cara untuk mengetahui seberapa besar seseorang peduli kepada kita.



Namun, dalam psikologi, kebiasaan “mengetes” orang yang kita cintai sering kali memiliki akar yang lebih dalam.



Di balik sebuah pertanyaan jebakan, sikap tiba-tiba menjauh, atau tindakan sengaja membuat pasangan cemburu, terkadang ada kebutuhan emosional yang belum kita ungkapkan secara langsung.



Kita sebenarnya tidak selalu ingin menguji pasangan.



Sering kali, kita hanya ingin diyakinkan.



Kita ingin tahu bahwa kita penting.



Kita ingin tahu bahwa ketika kita berhenti mengejar, dia tetap datang.



Kita ingin tahu bahwa ketika kita menunjukkan sisi paling rapuh dari diri kita, dia tidak akan pergi.



Dan mungkin yang paling mendasar, kita ingin mendapatkan jawaban atas satu pertanyaan yang sulit kita tanyakan secara langsung:



“Apakah kamu benar-benar mencintaiku?”



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (8/10), terdapat tujuh alasan psikologis mengapa seseorang bisa memiliki kecenderungan untuk mengetes orang yang dicintainya.



1. Kita ingin mendapatkan kepastian bahwa kita benar-benar dicintai



Salah satu alasan paling umum seseorang mengetes pasangannya adalah kebutuhan akan kepastian.



Cinta membawa sesuatu yang paradoks.



Di satu sisi, cinta membuat kita merasa bahagia. Namun di sisi lain, cinta juga membuat kita memiliki sesuatu yang bisa hilang.



Ketika seseorang menjadi sangat berarti bagi kita, muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya.



“Apakah dia masih mencintaiku?”



“Apakah perasaannya sama seperti dulu?”



“Apakah dia akan tetap memilihku?”



“Bagaimana kalau suatu hari dia bosan?”



Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa membuat seseorang mencari bukti.



Masalahnya, bukti itu tidak selalu dicari melalui komunikasi yang sehat.



Alih-alih bertanya langsung, seseorang mungkin memilih mengetes.



Misalnya, dia sengaja tidak menghubungi pasangannya untuk melihat apakah pasangannya akan mencari.



Atau dia mengatakan bahwa dirinya sedang baik-baik saja meskipun sebenarnya sedang kecewa, lalu menunggu apakah pasangannya akan menyadari perubahan tersebut.



Secara psikologis, perilaku ini bisa menjadi usaha untuk mendapatkan reassurance, yaitu rasa aman atau kepastian bahwa hubungan masih baik dan dirinya masih dicintai.



Sayangnya, tes seperti ini sering menghasilkan masalah baru.



Bayangkan seseorang berpikir:



“Aku tidak akan menghubunginya dulu. Kalau dia mencintaiku, dia pasti mencariku.”



Pasangannya ternyata sedang sibuk dan tidak menghubungi.



Kemudian muncul kesimpulan:



“Ternyata dia tidak peduli.”



Padahal ada kemungkinan pasangan tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diuji.



Inilah salah satu jebakan dari perilaku mengetes.



Kita membuat situasi yang tidak jelas, kemudian menggunakan respons orang lain sebagai bukti untuk menjawab ketakutan kita.



Padahal respons tersebut belum tentu menggambarkan perasaan sebenarnya.



Terkadang, yang kita cari bukanlah sebuah tes.



Kita hanya membutuhkan keberanian untuk berkata:



“Aku sedang merasa tidak yakin dengan hubungan kita. Aku ingin diyakinkan bahwa kamu masih ada di sini.”



Kalimat seperti itu memang terasa lebih rentan.



Namun justru karena itulah komunikasi tersebut lebih jujur.



2. Kita takut ditolak, sehingga memilih mengetes daripada bertanya langsung



Ada orang yang sebenarnya ingin meminta sesuatu dari pasangannya, tetapi takut mendengar jawaban yang mengecewakan.



Misalnya, dia ingin ditemani.



Dia ingin dihubungi.



Dia ingin mendapatkan perhatian.



Dia ingin diprioritaskan.



Namun dia tidak mengatakannya secara langsung.



Mengapa?



Karena meminta sesuatu berarti membuka kemungkinan ditolak.



Dan bagi sebagian orang, penolakan terasa sangat menyakitkan.



Akhirnya, muncul strategi tidak langsung.



“Kalau dia sayang, dia pasti menawarkan untuk menemaniku.”



“Kalau dia peduli, dia pasti sadar aku sedang membutuhkan dia.”



“Kalau aku penting baginya, dia pasti menghubungiku dulu.”



Tanpa disadari, seseorang sedang menciptakan ujian yang harus dilewati pasangannya.



Padahal pasangan tersebut mungkin tidak mengetahui bahwa ujian itu sedang berlangsung.



Ini berkaitan dengan kerentanan emosional.



Mengatakan kebutuhan secara langsung membutuhkan keberanian karena kita harus mengakui bahwa kita membutuhkan orang lain.



Dan bagi sebagian orang, kebutuhan tersebut terasa seperti kelemahan.



Maka daripada berkata:



“Aku ingin kamu menghubungiku karena aku sedang merindukanmu.”



seseorang memilih diam dan menunggu.



Jika pasangan menghubungi, dia merasa lega.



Jika tidak, dia merasa terluka.



Ironisnya, kedua orang tersebut mungkin sama-sama tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi.



Orang pertama berpikir:



“Dia tidak peduli.”



Orang kedua mungkin berpikir:



“Dia sedang ingin sendiri.”



Karena kebutuhan tidak pernah diucapkan, keduanya akhirnya menafsirkan perilaku masing-masing.



Di sinilah pentingnya memahami bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun dari kemampuan membaca pikiran.



Kita tidak seharusnya mengharapkan orang yang mencintai kita selalu mengetahui kebutuhan kita tanpa kita mengatakannya.



Cinta bukan kemampuan membaca pikiran.



Cinta membutuhkan komunikasi.



3. Pengalaman masa lalu membuat kita sulit percaya sepenuhnya



Tidak semua perilaku mengetes muncul karena hubungan yang sedang dijalani.



Kadang-kadang, akar masalahnya berasal dari pengalaman sebelumnya.



Seseorang yang pernah dikhianati mungkin menjadi lebih waspada.



Seseorang yang pernah ditinggalkan secara tiba-tiba mungkin takut mengalami hal yang sama.



Seseorang yang pernah mencintai orang yang tidak konsisten mungkin terus mencari tanda-tanda apakah pasangan barunya benar-benar dapat dipercaya.



Akibatnya, hubungan baru terkadang dilihat melalui kacamata pengalaman lama.



Misalnya, seseorang pernah memiliki pasangan yang awalnya sangat perhatian, tetapi kemudian tiba-tiba menjauh.



Ketika mendapatkan pasangan baru yang beberapa hari lebih sibuk dari biasanya, pengalaman lama bisa kembali muncul.



Pikiran mulai bekerja:



“Apakah dia mulai berubah?”



“Apakah dia sudah tidak tertarik?”



“Apakah sebentar lagi dia akan meninggalkanku?”



Kemudian muncul keinginan untuk mengetes.



Dia sengaja menarik diri.



Dia menunggu apakah pasangan akan mengejar.



Dia mungkin memancing kecemburuan.



Dia ingin mengetahui:



“Apakah orang ini berbeda dari orang yang pernah menyakitiku?”



Masalahnya, pasangan baru akhirnya harus membayar kesalahan yang dilakukan orang dari masa lalu.



Padahal dia mungkin tidak melakukan apa pun.



Ini adalah salah satu hal yang sering terjadi dalam hubungan manusia.



Kita membawa pengalaman lama ke dalam hubungan baru, kemudian secara tidak sadar meminta orang baru membuktikan bahwa mereka tidak akan melakukan apa yang dilakukan orang lama.



Tentu saja, pengalaman masa lalu memang dapat membuat kita lebih berhati-hati.



Namun kehati-hatian berbeda dengan terus-menerus mencari bukti bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.



Hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan untuk mengatakan:



“Aku pernah terluka sebelumnya. Karena itu, terkadang aku membutuhkan waktu untuk belajar percaya lagi.”



Kalimat tersebut jauh lebih sehat daripada membuat pasangan menjalani serangkaian tes yang tidak pernah mereka ketahui.



4. Kita memiliki pola attachment yang membuat kita lebih sensitif terhadap jarak



Dalam psikologi hubungan, konsep attachment atau keterikatan membantu menjelaskan mengapa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi kedekatan emosional.



Sebagian orang merasa relatif aman ketika berada dalam hubungan.



Namun sebagian lainnya lebih mudah merasa cemas ketika melihat tanda-tanda jarak.



Orang dengan kecenderungan attachment yang lebih cemas, misalnya, dapat menjadi sangat peka terhadap perubahan kecil dalam perhatian pasangan.



Pesan yang biasanya dibalas dalam lima menit, tetapi hari ini baru dibalas dua jam kemudian, bisa terasa seperti sesuatu yang besar.



Pasangan yang biasanya mengucapkan “selamat malam” tetapi lupa mengucapkannya sekali, bisa menimbulkan pertanyaan:



“Apakah ada yang berubah?”



Dalam kondisi seperti ini, seseorang mungkin mencoba mencari kepastian dengan mengetes.



Dia sengaja tidak mengirim pesan.



Dia melihat apakah pasangannya akan mencarinya.



Atau dia mengatakan sesuatu seperti:



“Kayaknya kamu sekarang sudah tidak butuh aku.”



Padahal yang sebenarnya ingin dikatakan adalah:



“Aku takut kehilangan kedekatan kita.”



Ini penting untuk dipahami.



Kadang-kadang perilaku yang terlihat seperti mencari perhatian sebenarnya adalah usaha untuk mengatasi kecemasan.



Orang tersebut mungkin tidak sedang berusaha memanipulasi.



Dia mungkin sedang berusaha menenangkan sistem emosionalnya dengan cara yang dia tahu.



Sayangnya, cara tersebut tidak selalu sehat.



Jika dilakukan berulang kali, pasangan bisa merasa lelah karena harus terus membuktikan cintanya.



Hubungan akhirnya berubah menjadi siklus:



cemas → mengetes → mendapat kepastian → tenang sementara → cemas lagi → mengetes lagi.



Karena itu, pekerjaan emosional yang lebih penting bukan sekadar meminta pasangan membuktikan cintanya.



Tetapi belajar memahami:



“Apa yang sebenarnya membuatku merasa tidak aman?”



5. Kita ingin melihat apakah pasangan akan memilih kita tanpa diminta



Ada bentuk tes yang sangat manusiawi.



Kita ingin melihat apakah seseorang melakukan sesuatu dengan kemauannya sendiri.



Misalnya, kita sengaja tidak meminta ditemani karena ingin tahu apakah dia akan menawarkan diri.



Kita tidak mengatakan sedang membutuhkan perhatian karena ingin melihat apakah dia akan menyadarinya.



Ada kebutuhan psikologis di balik hal tersebut.



Kita ingin merasa dipilih, bukan sekadar dilayani karena diminta.



Perbedaannya memang terasa besar.



Jika kita berkata:



“Temani aku malam ini.”



lalu dia datang, kita mungkin merasa senang.



Namun ada bagian kecil dalam diri yang bertanya:



“Apakah dia datang karena benar-benar ingin, atau karena aku memintanya?”



Karena itu, kita mungkin memilih diam.



Kita menunggu inisiatif.



Kita berharap orang tersebut menunjukkan cintanya secara spontan.



Ini bukan kebutuhan yang aneh.



Hampir semua orang ingin merasa diinginkan.



Namun masalah muncul ketika kebutuhan tersebut berubah menjadi permainan yang tidak dikomunikasikan.



Misalnya:



“Aku tidak akan pernah meminta apa pun. Aku ingin melihat apakah dia cukup peka.”



Sekarang pasangan tidak hanya harus mencintai kita.



Dia juga harus menebak teka-teki kita dengan tepat.



Ketika dia gagal, kita menyimpulkan bahwa cintanya tidak cukup.



Padahal mungkin dia memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan perhatian.



Tidak semua orang menunjukkan cinta dengan cara yang sama.



Ada orang yang sangat ekspresif.



Ada yang menunjukkan perhatian melalui tindakan.



Ada yang sering menghubungi.



Ada yang jarang mengirim pesan tetapi selalu hadir ketika dibutuhkan.



Karena itu, penting membedakan antara ingin merasa dipilih dan menuntut pasangan membaca pikiran kita.



Yang pertama adalah kebutuhan emosional yang wajar.



Yang kedua dapat menjadi sumber konflik.



6. Kita ingin mengukur seberapa besar pengaruh kita terhadap orang yang kita cintai



Ada alasan lain yang lebih dalam dan terkadang sulit diakui:



Kita ingin tahu seberapa penting diri kita bagi seseorang.



Ketika seseorang sangat berarti bagi kita, kita mungkin ingin mengetahui apakah kita juga memiliki tempat yang sama penting dalam hidupnya.



Pertanyaan seperti:



“Kalau aku pergi, apakah dia akan mencariku?”



“Kalau aku menjauh, apakah dia akan merasa kehilangan?”



“Kalau aku tidak membalas, apakah dia akan khawatir?”



sebenarnya berbicara tentang nilai diri.



Kita sedang mencoba mengukur:



“Seberapa pentingkah aku baginya?”



Ini bisa terjadi terutama ketika harga diri seseorang sedang bergantung terlalu besar pada respons pasangan.



Jika pasangan mengejar, kita merasa berharga.



Jika pasangan tidak mengejar, kita merasa tidak penting.



Padahal nilai diri seseorang tidak seharusnya ditentukan sepenuhnya oleh seberapa cepat orang lain memberikan perhatian.



Namun dalam hubungan romantis, batas antara cinta dan kebutuhan akan validasi terkadang menjadi kabur.



Kita tidak hanya ingin dicintai.



Kita ingin cinta tersebut menjadi bukti bahwa kita berharga.



Akibatnya, perilaku mengetes menjadi seperti alat pengukur harga diri.



“Kalau dia cemburu, berarti aku berarti.”



“Kalau dia mengejar, berarti aku penting.”



“Kalau dia takut kehilangan aku, berarti aku berharga.”



Padahal hubungan yang sehat seharusnya tidak membutuhkan kita untuk terus-menerus menciptakan kehilangan kecil agar merasa dicintai.



Kita boleh ingin merasa penting.



Tetapi rasa berharga yang sehat perlahan perlu dibangun dari dalam diri, bukan hanya dari reaksi pasangan.



7. Kita belum belajar cara mengungkapkan kebutuhan emosional secara langsung



Pada akhirnya, banyak perilaku mengetes sebenarnya merupakan masalah komunikasi.



Bukan karena seseorang tidak memiliki perasaan.



Justru sebaliknya.



Dia memiliki terlalu banyak perasaan, tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya.



Dia ingin berkata:



“Aku merindukanmu.”



Tetapi yang keluar:



“Kamu sibuk terus.”



Dia ingin berkata:



“Aku takut kehilanganmu.”



Tetapi yang keluar:



“Kayaknya kamu sudah berubah.”



Dia ingin berkata:



“Aku ingin kamu meyakinkanku.”



Tetapi yang dilakukan:



“Ya sudah, kalau kamu mau pergi, pergi saja.”



Dia ingin berkata:



“Aku membutuhkan perhatianmu.”



Tetapi yang dilakukan:



menghilang dan menunggu dikejar.



Ini adalah bentuk komunikasi tidak langsung.



Dan komunikasi tidak langsung sering membuat pasangan harus menjadi detektif.



Sayangnya, hubungan tidak selalu bertahan dengan cara seperti itu.



Semakin lama seseorang harus menebak apa yang sebenarnya kita rasakan, semakin besar kemungkinan terjadi kesalahpahaman.



Kita mungkin merasa:



“Dia seharusnya tahu.”



Sementara pasangan berpikir:



“Aku tidak tahu apa yang dia inginkan.”



Di sinilah kedewasaan emosional menjadi penting.



Kita perlu belajar mengubah tes menjadi komunikasi.



Daripada:



“Aku tidak akan menghubunginya untuk melihat apakah dia mencari.”



menjadi:



“Aku sedang ingin merasa dicari. Bisa nggak kamu lebih sering menghubungiku?”



Daripada:



“Kalau kamu benar-benar sayang, kamu pasti tahu.”



menjadi:



“Aku sedang kecewa dan sebenarnya aku butuh kamu mendengarkan aku.”



Daripada:



“Terserah kamu.”



menjadi:



“Aku sebenarnya berharap kamu memilih untuk tetap tinggal dan membicarakan ini denganku.”



Kalimat-kalimat tersebut memang terasa lebih rentan.



Tetapi justru kerentanan itulah yang membuat hubungan menjadi lebih intim.



Mengapa Kita Tetap Mengetes Meskipun Tahu Itu Bisa Menyakiti Hubungan?



Pertanyaan menariknya adalah:



Jika mengetes pasangan sering menyebabkan konflik, mengapa kita tetap melakukannya?



Salah satu jawabannya adalah karena perilaku tersebut memberikan kelegaan emosional jangka pendek.



Misalnya, seseorang merasa takut pasangannya mulai menjauh.



Dia kemudian sengaja tidak menghubungi.



Beberapa jam kemudian, pasangannya mengirim pesan:



“ Kamu kenapa? Kok diam?”



Rasa cemas langsung berkurang.



Dia merasa lega.



“Oke. Dia masih peduli.”



Masalahnya, otak dapat belajar bahwa cara tersebut efektif untuk mendapatkan ketenangan.



Ketika kecemasan muncul lagi, perilaku yang sama mungkin diulangi.



Lama-kelamaan terbentuk sebuah pola.



Cemas → mengetes → mendapatkan respons → merasa lega.



Namun rasa lega tersebut hanya sementara.



Ketika kecemasan muncul kembali, tes baru diperlukan.



Inilah sebabnya mengapa hubungan bisa berubah menjadi siklus yang melelahkan.



Satu pihak terus mencari kepastian.



Pihak lain terus diminta membuktikan cinta.



Padahal akar masalahnya belum diselesaikan.



Tidak Semua “Tes” Berarti Manipulasi



Penting untuk tidak langsung memberi label bahwa setiap orang yang mengetes pasangannya adalah manipulatif.



Manusia memiliki kebutuhan emosional yang kompleks.



Seseorang mungkin mengetes karena takut ditinggalkan.



Orang lain melakukannya karena pengalaman masa lalu.



Ada pula yang melakukannya karena tidak pernah belajar cara berkomunikasi secara langsung.



Namun tetap ada perbedaan antara perilaku yang muncul karena rasa takut dengan pola manipulasi yang disengaja.



Jika seseorang sengaja menciptakan kecemburuan, memberikan silent treatment, mengancam pergi, atau membuat pasangan merasa bersalah agar mendapatkan kontrol, maka pola tersebut perlu diperhatikan dengan serius.



Yang penting bukan hanya bertanya:



“Mengapa aku melakukan ini?”



Tetapi juga:



“Apa dampak perilakuku terhadap orang yang kucintai?”



Memahami akar perilaku bukan berarti membenarkannya.



Kita bisa memahami bahwa seseorang melakukan tes karena takut ditinggalkan, sekaligus menyadari bahwa cara tersebut tetap dapat menyakiti pasangan.



Bagaimana Berhenti Mengetes Orang yang Kita Cintai?



Langkah pertama bukan memaksa diri untuk berhenti merasa takut.



Rasa takut tidak bisa diperintah untuk hilang.



Yang bisa kita ubah adalah cara merespons rasa takut tersebut.



Ketika muncul keinginan untuk mengetes, coba berhenti sejenak dan tanyakan:



“Apa sebenarnya yang ingin aku ketahui?”



Jika jawabannya adalah:



“Aku ingin tahu apakah dia masih mencintaiku.”



maka pertanyaan berikutnya adalah:



“Bisakah aku menanyakan hal itu secara langsung?”



Jika jawabannya:



“Aku ingin dia mencari aku.”



maka tanyakan:



“Bisakah aku mengatakan bahwa aku sedang membutuhkan perhatian?”



Jika jawabannya:



“Aku takut dia meninggalkanku.”



maka mungkin yang dibutuhkan bukan sebuah tes, tetapi percakapan tentang rasa takut tersebut.



Perlahan, kita belajar mengganti:



tes dengan komunikasi,



kecurigaan dengan pertanyaan,



permainan dengan kejujuran,



dan ketakutan dengan keberanian untuk menjadi rentan.



Pada Akhirnya, Kita Mengetes Karena Kita Takut Jawabannya



Mungkin ini adalah bagian paling manusiawi dari semuanya.



Kita mengetes orang yang kita cintai bukan selalu karena kita ingin mempermainkan mereka.



Terkadang kita mengetes karena kita takut bertanya.



Kita takut mendengar jawaban yang sebenarnya.



Kita takut ternyata kita tidak sepenting yang kita kira.



Kita takut ternyata perasaan mereka sudah berubah.



Kita takut jika kita menunjukkan kebutuhan, kita akan dianggap terlalu banyak.



Kita takut jika kita meminta kepastian, kita akan terlihat lemah.



Karena itu, kita menciptakan ujian.



Kita berharap orang yang kita cintai memberikan jawaban yang kita inginkan tanpa kita perlu mengajukan pertanyaan.



Namun cinta yang matang perlahan mengajarkan sesuatu yang berbeda.



Kita tidak perlu selalu menguji seseorang untuk mengetahui apakah dia mencintai kita.



Kita bisa belajar memperhatikan konsistensinya.



Mendengarkan perkataannya.



Melihat tindakannya.



Dan yang paling penting, berbicara secara jujur tentang apa yang kita rasakan.



Sebab pada akhirnya, hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling pandai membaca kode.



Bukan tentang siapa yang paling kuat menahan rindu.



Bukan pula tentang siapa yang paling lama bisa diam untuk melihat siapa yang menyerah lebih dulu.



Hubungan yang sehat adalah tempat dua orang bisa berkata:



“Aku takut.”



“Aku membutuhkanmu.”



“Aku sedang merasa tidak aman.”



“Aku ingin diyakinkan.”



tanpa harus menyamarkannya menjadi sebuah permainan.



Karena terkadang, di balik pertanyaan “Apakah kamu akan mencariku kalau aku pergi?” sebenarnya ada kalimat yang jauh lebih sederhana:



“Tolong yakinkan aku bahwa aku masih berarti bagimu.”



Dan mungkin, itulah alasan paling dalam mengapa kita suka mengetes orang yang kita cintai.



Bukan karena kita ingin menang.



