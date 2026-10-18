6 Alasan Mengapa “Pertemuan Terakhir Sebelum Berpisah” Itu Sulit Terjadi Baik-Baik Menurut Psikologi

seseorang yang menangis saat pertemuan terakhir. (Magnific)

JawaPos.com - Ada satu kalimat yang sering terdengar ketika sebuah hubungan berada di ujung perpisahan:



“Kita ketemu sekali lagi, ya. Biar kita bisa berpisah baik-baik.”



Kalimat itu terdengar dewasa. Seolah-olah dua orang yang pernah saling mencintai ingin menutup hubungan dengan tenang, saling memaafkan, mengucapkan terima kasih, lalu pergi tanpa menyisakan kebencian.



Dalam bayangan kita, pertemuan terakhir seharusnya berlangsung sederhana.



Duduk berdua.

Berbicara dari hati ke hati.

Mengakui kesalahan masing-masing.

Mengucapkan maaf.

Mungkin menangis sedikit.

Lalu berkata, “Semoga kamu bahagia.”



Setelah itu, masing-masing pulang dan benar-benar selesai.



Sayangnya, secara psikologis, manusia tidak sesederhana itu.



Pertemuan yang dimaksudkan sebagai “penutup” justru bisa membuka kembali emosi yang sebelumnya mulai mereda. Orang yang sudah berusaha menjauh tiba-tiba kembali merasakan rindu. Orang yang tadinya yakin ingin pergi mendadak mempertanyakan keputusan. Luka lama yang hampir tertutup bisa kembali terasa.



Bukan berarti pertemuan terakhir selalu mustahil. Dalam kondisi tertentu, dua orang memang bisa mengakhiri hubungan dengan tenang dan penuh penghargaan.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (17/10), ada alasan psikologis mengapa konsep “kita bertemu sekali lagi supaya bisa berpisah baik-baik” sering kali tidak berjalan sesuai harapan.



1. Karena bertemu kembali mengaktifkan emosi yang sedang berusaha kita redam



Ketika hubungan berakhir, seseorang biasanya membutuhkan jarak untuk membantu otak dan emosinya menyesuaikan diri dengan kenyataan baru.



Tidak lagi menerima pesan setiap pagi.



Tidak lagi menelepon sebelum tidur.



Tidak lagi mengetahui kegiatan satu sama lain.



Tidak lagi memiliki seseorang yang selama ini menjadi bagian dari rutinitas.



Proses tersebut membutuhkan waktu.



Kemudian tiba-tiba orang yang sedang kita coba lepaskan muncul di depan mata.



Suara yang familiar terdengar lagi.



Ekspresi wajahnya terlihat lagi.



Aroma tubuhnya mungkin masih sama.



Cara dia tersenyum masih sama.



Bahkan cara dia memanggil nama kita mungkin masih persis seperti dulu.



Hal-hal kecil tersebut dapat menjadi pemicu ingatan emosional.



Secara psikologis, kenangan tidak hanya disimpan sebagai informasi. Banyak kenangan juga terhubung dengan emosi, konteks, sensasi, dan kebiasaan.



Itulah sebabnya seseorang bisa merasa sudah “baik-baik saja” selama berminggu-minggu, tetapi kemudian tiba-tiba kembali sedih setelah melihat mantan pasangan.



Bukan karena proses penyembuhannya gagal.



Melainkan karena pertemuan itu memberikan begitu banyak pemicu sekaligus.



Yang sebelumnya hanya berupa ingatan kini menjadi pengalaman nyata.



Dan di situlah masalahnya.



Kita mungkin datang dengan niat:



“Aku cuma ingin mengucapkan selamat tinggal.”



Tetapi otak dan emosi kita belum tentu memahami pertemuan tersebut dengan cara yang sama.



Pertemuan itu bisa dibaca sebagai:



“Mungkin masih ada kesempatan.”



“Ternyata aku masih sayang.”



“Dia masih terlihat seperti orang yang dulu aku cintai.”



“Bagaimana kalau kita mencoba sekali lagi?”



Jadi, terkadang masalahnya bukan karena kedua orang tersebut tidak cukup dewasa.



Masalahnya adalah mereka sedang mencoba melakukan sesuatu yang secara emosional sangat sulit: menghadirkan kembali seseorang yang sedang mereka coba lepaskan, lalu berharap hati tetap bersikap rasional.



2. Karena manusia cenderung mencari “closure”, padahal closure tidak selalu datang dari percakapan terakhir



Ada keyakinan populer bahwa sebuah hubungan membutuhkan percakapan terakhir agar seseorang bisa mendapatkan closure.



Seolah-olah ada satu percakapan sempurna yang bisa menjawab semuanya:



“Kenapa kamu melakukan itu?”



“Kenapa kita harus berakhir?”



“Apakah kamu pernah benar-benar mencintaiku?”



“Apakah ada orang lain?”



“Kalau kita bertemu lebih awal, apakah semuanya akan berbeda?”



“Apakah sebenarnya kamu masih ingin bersamaku?”



Kita membayangkan bahwa setelah semua pertanyaan tersebut dijawab, hati akhirnya akan merasa lega.



Padahal, manusia sering kali tidak hanya mencari jawaban.



Kita mencari jawaban yang sesuai dengan kebutuhan emosional kita.



Dan itu dua hal yang berbeda.



Misalnya, seseorang bertanya:



“Kenapa kamu meninggalkanku?”



Pasangannya mungkin menjawab:



“Karena aku sudah tidak merasakan hal yang sama.”



Secara informasi, jawabannya jelas.



Tetapi secara emosional, belum tentu memuaskan.



Kemudian muncul pertanyaan baru:



“Sejak kapan?”



“Kenapa berubah?”



“Apa salahku?”



“Apakah aku kurang baik?”



“Apakah kamu mencintai orang lain?”



“Apakah sebenarnya aku masih punya kesempatan?”



Satu jawaban justru melahirkan lima pertanyaan baru.



Inilah salah satu alasan mengapa mengejar closure melalui pertemuan terakhir bisa menjadi jebakan.



Kita mengira ketenangan akan datang setelah mendapatkan penjelasan.



Padahal, dalam banyak situasi, ketenangan justru mulai muncul ketika seseorang menerima bahwa tidak semua pertanyaan akan mendapatkan jawaban yang memuaskan.



Closure tidak selalu berupa kalimat terakhir dari orang lain.



Kadang closure adalah keputusan pribadi:



“Aku mungkin tidak akan pernah memahami semuanya, tetapi aku tetap memilih untuk melanjutkan hidup.”



3. Karena perasaan yang belum selesai membuat percakapan mudah berubah menjadi negosiasi



Ini mungkin alasan paling besar mengapa “pertemuan terakhir” sering tidak berjalan sesuai rencana.



Bayangkan dua orang datang dengan tujuan berbeda.



Satu orang datang untuk mengakhiri hubungan.



Yang satu lagi sebenarnya masih berharap hubungan itu diselamatkan.



Mereka bisa saja sama-sama mengatakan:



“Kita cuma ingin ngobrol baik-baik.”



Tetapi di bawah permukaan, ada kebutuhan yang berbeda.



Orang pertama mencari penutupan.



Orang kedua mencari peluang.



Dan ketika emosi mulai muncul, percakapan yang awalnya dimaksudkan sebagai perpisahan dapat berubah menjadi negosiasi.



“Kalau aku berubah, apakah kamu mau mencoba lagi?”



“Bagaimana kalau kita istirahat dulu?”



“Bukankah semua masalah sebenarnya bisa diperbaiki?”



“Aku janji akan lebih baik.”



“Kita sudah sejauh ini. Masa semuanya harus berakhir?”



Inilah mengapa orang yang sudah memutuskan untuk pergi kadang justru kembali ke hubungan yang sebenarnya ingin ditinggalkan.



Bukan karena keputusan awalnya salah.



Tetapi karena keputusan yang dibuat dari jarak emosional dapat terasa berbeda ketika kedua orang kembali berada di ruangan yang sama.



Apalagi jika hubungan tersebut pernah memiliki banyak kenangan positif.



Otak manusia tidak hanya mengingat alasan mengapa hubungan harus berakhir.



Ia juga mengingat:



tawa,



perjalanan,



pelukan,



percakapan tengah malam,



ulang tahun,



perhatian kecil,



dan berbagai momen ketika hubungan itu terasa sangat indah.



Dalam satu pertemuan, semua memori tersebut dapat muncul bersamaan dengan konflik yang menyebabkan perpisahan.



Akibatnya, seseorang bisa mengalami konflik internal:



“Aku tahu hubungan ini tidak sehat untukku, tetapi aku masih mencintainya.”



Dan dua hal tersebut bisa benar pada saat yang sama.



4. Karena perpisahan yang “baik-baik” sering disalahartikan sebagai perpisahan tanpa rasa sakit



Ada anggapan bahwa kalau dua orang cukup dewasa, mereka seharusnya bisa berpisah tanpa saling menyakiti.



Ini terdengar indah, tetapi tidak selalu realistis.



Perpisahan tetap merupakan kehilangan.



Dan kehilangan memang menyakitkan.



Bahkan ketika tidak ada perselingkuhan.



Bahkan ketika tidak ada pertengkaran besar.



Bahkan ketika kedua orang sepakat bahwa hubungan tersebut sudah tidak bisa dilanjutkan.



Kita bisa mengetahui bahwa perpisahan adalah keputusan yang benar sekaligus merasa sangat sedih karenanya.



Itu bukan kontradiksi.



Justru itulah bagian normal dari pengalaman manusia.



Seseorang mungkin berkata:



“Aku tahu kita tidak cocok, tetapi aku tetap sedih kehilanganmu.”



Atau:



“Aku tahu hubungan ini harus berakhir, tetapi aku masih berharap semuanya berbeda.”



Atau:



“Aku tidak membencimu. Aku hanya tidak bisa melanjutkan hubungan ini.”



Maka, “berpisah baik-baik” seharusnya tidak diartikan sebagai:



tidak menangis, tidak marah, tidak kecewa, dan tidak terluka.



Perpisahan yang baik-baik mungkin justru berarti:



tetap menghormati satu sama lain meskipun perpisahan itu menyakitkan.



Kita tidak perlu mengubah perpisahan menjadi adegan sempurna seperti di film.



Tidak semua hubungan membutuhkan akhir yang indah.



Ada hubungan yang berakhir dengan air mata.



Ada yang berakhir dengan diam.



Ada yang berakhir setelah percakapan panjang.



Ada pula yang memang membutuhkan jarak tanpa pertemuan terakhir.



Dan semuanya bisa menjadi bagian dari proses seseorang untuk pulih.



5. Karena kita sering datang untuk mendapatkan “kalimat terakhir”, tetapi justru membawa harapan terakhir



Ada perbedaan besar antara ingin mengucapkan selamat tinggal dan ingin memastikan bahwa kita benar-benar masih tidak punya kesempatan.



Kadang seseorang berkata:



“Aku cuma mau ketemu sekali lagi.”



Tetapi di dalam hati sebenarnya ada pertanyaan:



“Apakah dia masih mencintaiku?”



Atau:



“Apakah dia akan berubah pikiran ketika melihatku?”



Atau bahkan:



“Mungkin setelah bertemu, dia akan sadar bahwa kami masih cocok.”



Inilah yang membuat pertemuan terakhir menjadi berbahaya secara emosional.



Karena seseorang mungkin mengaku datang tanpa ekspektasi, tetapi jauh di dalam dirinya masih menyimpan harapan.



Dan harapan kecil saja sudah cukup untuk membuat pertemuan tersebut menjadi sangat emosional.



Bayangkan seseorang yang sudah mencoba menerima bahwa hubungan telah selesai.



Kemudian mantannya berkata:



“Aku juga sebenarnya masih sayang.”



Kalimat tersebut mungkin dimaksudkan sebagai kejujuran.



Tetapi bagi orang yang sedang berusaha melepaskan, kalimat itu bisa terdengar seperti sebuah pintu yang terbuka.



Kemudian muncul kebingungan:



“Kalau masih sayang, kenapa harus berpisah?”



Jawabannya adalah karena cinta dan keberlangsungan hubungan bukanlah hal yang sama.



Dua orang bisa saling mencintai tetapi tidak mampu menjalani hubungan yang sehat.



Dua orang bisa saling menyayangi tetapi memiliki nilai hidup yang berbeda.



Dua orang bisa memiliki sejarah panjang tetapi tetap tidak cocok untuk masa depan.



Dan menerima kenyataan itu jauh lebih sulit daripada sekadar mengatakan:



“Kami sudah tidak saling mencintai.”



Karena terkadang masalahnya justru:



“Kami masih saling mencintai, tetapi kami tidak bisa terus bersama.”



Kalimat seperti itu jauh lebih menyakitkan.



6. Karena “pertemuan terakhir” bisa memperpanjang keterikatan yang seharusnya mulai dilepaskan



Salah satu bagian tersulit dari putus cinta adalah memutus pola keterikatan.



Selama bertahun-tahun atau berbulan-bulan, seseorang mungkin menjadi bagian dari kehidupan kita.



Ketika sedih, kita mencarinya.



Ketika bahagia, kita ingin memberitahunya.



Ketika ada masalah, kita menghubunginya.



Ketika mendapatkan kabar baik, dia menjadi orang pertama yang ingin kita beri tahu.



Hubungan bukan hanya soal perasaan.



Ia juga menjadi kebiasaan.



Karena itu, ketika hubungan berakhir, yang hilang bukan hanya pasangan.



Kita kehilangan rutinitas.



Kehilangan tempat bercerita.



Kehilangan pola komunikasi.



Kehilangan ekspektasi tentang masa depan.



Dan terkadang kehilangan versi diri kita yang terbentuk selama hubungan tersebut.



Pertemuan terakhir bisa membuat pola lama itu terasa hidup kembali.



Setelah pertemuan, seseorang mungkin mulai memeriksa ponsel.



Menunggu pesan.



Membuka foto lama.



Membaca percakapan lama.



Mengunjungi profil media sosial.



Mengulang-ulang percakapan yang baru saja terjadi.



“Tadi sebenarnya dia masih sayang atau tidak?”



“Kenapa dia melihatku seperti itu?”



“Kenapa dia bilang kangen?”



“Apa maksudnya ketika dia bilang mungkin suatu hari nanti?”



Alih-alih mendapatkan penutupan, seseorang justru mendapatkan lebih banyak bahan untuk dipikirkan.



Dan proses melepaskan pun kembali mundur beberapa langkah.



Jadi, apakah pertemuan terakhir memang selalu buruk?



Tidak.



Ini bagian yang penting.



Psikologi tidak mengatakan bahwa setiap pasangan yang bertemu untuk terakhir kali pasti akan gagal berpisah dengan baik.



Ada orang yang mampu melakukannya.



Terutama ketika keputusan berpisah sudah benar-benar diterima oleh kedua pihak, ekspektasi realistis, tidak ada manipulasi, dan keduanya mampu menghormati batasan setelah perpisahan.



Dalam situasi seperti itu, pertemuan terakhir bahkan bisa terasa bermakna.



Tetapi masalahnya adalah kita sering menganggap “pertemuan terakhir” sebagai obat untuk luka yang sebenarnya membutuhkan waktu.



Padahal, satu percakapan tidak selalu dapat menyelesaikan emosi yang terbentuk selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.



Tidak ada kalimat ajaib yang bisa menghapus kenangan.



Tidak ada pelukan terakhir yang otomatis membuat seseorang tidak rindu.



Tidak ada permintaan maaf yang menjamin semua rasa sakit hilang.



Dan tidak ada percakapan yang bisa memastikan dua orang langsung merasa damai setelah hubungan berakhir.



Kadang-kadang, justru jaraklah yang menjadi bentuk penutupan paling sehat.



Bukan karena kita membenci orang tersebut.



Bukan karena hubungan itu tidak pernah berarti.



Tetapi karena kita memahami bahwa terus bertemu hanya membuat proses melepaskan menjadi semakin sulit.



Berpisah baik-baik tidak harus berarti bertemu untuk terakhir kali



Mungkin inilah cara pandang yang perlu diubah.



Kita sering berpikir:



“Kalau kami tidak bertemu untuk terakhir kali, berarti kami berpisah dengan buruk.”



Padahal belum tentu.



Berpisah dengan baik-baik bisa berarti:



Tidak menghina.



Tidak mempermalukan.



Tidak menyebarkan rahasia.



Tidak membalas luka dengan luka.



Tidak menggunakan kenangan sebagai senjata.



Tidak menghubungi hanya karena sedang kesepian.



Tidak memberikan harapan palsu.



Dan yang paling penting:



menghormati keputusan untuk pergi.



Terkadang bentuk cinta terakhir bukanlah memeluk seseorang untuk terakhir kali.



Terkadang bentuk cinta terakhir adalah membiarkannya pergi.



Tanpa meminta satu percakapan tambahan.



Tanpa meminta satu kesempatan tambahan.



Tanpa memaksa mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan.



Tanpa menjadikan “closure” sebagai alasan untuk kembali membuka pintu yang sudah susah payah ditutup.



Karena pada akhirnya, tujuan perpisahan bukan selalu membuat kita merasa baik.



Tujuannya adalah menerima bahwa sesuatu telah selesai, meskipun hati kita belum sepenuhnya siap menerimanya.



Dan mungkin, kedewasaan dalam sebuah perpisahan bukan terlihat dari seberapa indah pertemuan terakhirnya.



Melainkan dari kemampuan dua orang untuk mengatakan:



“Aku menghargai apa yang pernah kita punya. Aku tidak menyesal pernah mengenalmu. Tetapi sekarang, kita harus melanjutkan hidup masing-masing.”



Tidak sempurna.



Tidak dramatis.



Tidak seperti film.



