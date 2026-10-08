6 Alasan Tak Terduga Mengapa Kita Menyakiti Orang-Orang yang Paling Kita Cintai Menurut Psikologi

seseorang yang menyakiti orang yang tercinta. (Magnific)

JawaPos.com - Ada sesuatu yang terasa begitu paradoks dalam hubungan manusia: terkadang justru orang yang paling kita cintai adalah orang yang paling mudah kita sakiti.



Kita bisa begitu lembut kepada orang asing, menjaga ucapan ketika berbicara dengan rekan kerja, bahkan bersikap sangat sabar kepada orang yang baru kita kenal. Namun ketika berhadapan dengan pasangan, orang tua, saudara, atau sahabat terdekat, kita justru bisa menjadi jauh lebih sensitif, mudah marah, defensif, atau mengatakan sesuatu yang kemudian kita sesali.



Mengapa hal itu bisa terjadi?



Apakah karena kita sudah tidak mencintai mereka?



Belum tentu.



Dalam banyak kasus, perilaku menyakiti orang terdekat justru muncul bukan karena tidak adanya cinta, melainkan karena kedekatan membuat emosi kita bekerja jauh lebih intens. Orang-orang yang paling kita cintai sering kali memiliki akses terbesar terhadap sisi diri kita yang paling rentan.



Mereka tahu apa yang membuat kita takut. Mereka tahu kelemahan kita. Mereka tahu sejarah kita. Mereka juga memiliki kemampuan terbesar untuk membuat kita merasa dicintai—sekaligus ditolak.



Karena itu, hubungan yang paling dekat sering menjadi tempat bertemunya cinta, harapan, ketakutan, kebutuhan, dan luka lama.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (8/10), terdapat enam alasan psikologis yang mungkin tidak kita sadari.



1. Kita menyakiti mereka karena kita merasa terlalu aman bersama mereka



Salah satu alasan yang cukup mengejutkan adalah bahwa kita terkadang berperilaku lebih buruk kepada orang yang kita cintai karena kita merasa aman bahwa mereka tidak akan pergi.



Ketika bertemu orang baru, kita biasanya lebih berhati-hati. Kita mengontrol emosi, memilih kata-kata, dan berusaha menunjukkan versi terbaik diri kita.



Namun setelah hubungan menjadi dekat, mekanisme tersebut dapat berkurang.



Kita mulai berpikir:



"Dia sudah mengenalku."



"Dia pasti mengerti."



"Dia tidak mungkin meninggalkanku hanya karena satu pertengkaran."



Rasa aman sebenarnya adalah sesuatu yang sehat dalam hubungan. Masalah muncul ketika rasa aman berubah menjadi keyakinan bahwa kita boleh mengabaikan perasaan orang lain tanpa konsekuensi.



Inilah salah satu alasan seseorang bisa sangat sopan kepada orang lain, tetapi justru kasar kepada pasangannya di rumah.



Secara psikologis, kedekatan mengurangi kebutuhan untuk terus-menerus melakukan "pengelolaan kesan". Kita tidak lagi merasa harus menjaga citra sepanjang waktu.



Akibatnya, emosi yang selama ini ditahan bisa keluar dengan cara yang tidak sehat.



Ironisnya, orang yang menjadi sasaran bukan selalu orang yang paling pantas mendapatkannya.



Justru orang yang paling dekatlah yang berada di posisi paling mudah terkena dampaknya.



Namun ada perbedaan penting antara merasa aman dan menganggap seseorang akan selalu memaafkan kita.



Hubungan yang sehat seharusnya membuat kita merasa aman untuk menjadi diri sendiri, bukan merasa bebas untuk melukai orang lain.



2. Orang yang kita cintai dapat menyentuh luka lama yang bahkan tidak mereka ciptakan



Pernahkah seseorang mengatakan sesuatu yang sebenarnya sederhana, tetapi reaksimu terasa jauh lebih besar daripada situasinya?



Misalnya, pasangan berkata:



"Kamu kok akhir-akhir ini sibuk terus?"



Kalimat tersebut mungkin sebenarnya hanya bentuk kerinduan.



Tetapi bagi seseorang yang pernah mengalami penolakan, kritik, atau perasaan tidak cukup baik, kalimat itu dapat terdengar seperti:



"Kamu tidak pernah cukup baik."



Atau ketika seorang pasangan membutuhkan waktu sendiri, seseorang yang memiliki pengalaman ditinggalkan mungkin langsung berpikir:



"Dia sudah tidak mencintaiku."



Kemudian muncullah kemarahan.



Menariknya, orang yang ada di depan kita mungkin bukan sumber luka tersebut.



Mereka hanya secara tidak sengaja menekan tombol yang sudah ada sejak lama.



Dalam psikologi, pengalaman masa lalu dapat memengaruhi cara seseorang menafsirkan situasi dalam hubungan saat ini. Pola keterikatan, pengalaman masa kecil, hubungan sebelumnya, dan pengalaman penolakan dapat membentuk ekspektasi kita terhadap orang lain.



Karena itu, terkadang kita tidak benar-benar bereaksi terhadap apa yang dilakukan seseorang.



Kita bereaksi terhadap makna yang kita berikan pada tindakan tersebut.



Seseorang berkata, "Aku butuh waktu sendiri."



Yang satu mendengar:



"Aku sedang lelah dan perlu memulihkan energi."



Yang lain mungkin mendengar:



"Aku tidak dibutuhkan lagi."



Perbedaannya bukan hanya pada kalimat.



Perbedaannya ada pada sejarah emosional masing-masing orang.



Inilah sebabnya seseorang bisa menyerang orang yang sebenarnya sedang berusaha mencintainya.



Bukan karena ia tidak mencintai orang tersebut, tetapi karena kedekatan membuat luka lama menjadi aktif kembali.



3. Kita terkadang menyerang lebih dulu karena takut disakiti



Ini salah satu mekanisme psikologis yang paling manusiawi sekaligus paling merusak.



Ketika kita sangat mencintai seseorang, kita juga menjadi lebih rentan terhadap kehilangan.



Semakin berarti seseorang bagi kita, semakin besar pula kemungkinan kita merasa takut kehilangan mereka.



Dan ketakutan tersebut terkadang menghasilkan perilaku yang aneh.



Kita menjadi posesif.



Kita terlalu banyak bertanya.



Kita mencari tanda-tanda perubahan.



Kita menguji perasaan pasangan.



Kita menjadi dingin.



Atau bahkan kita sengaja menjauh sebelum orang tersebut sempat meninggalkan kita.



Secara tidak sadar, pikiran kita mungkin berkata:



"Kalau aku pergi duluan, setidaknya aku tidak akan ditinggalkan."



Ini adalah bentuk perlindungan diri.



Masalahnya, strategi tersebut dapat menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya.



Kita takut seseorang akan meninggalkan kita.



Karena takut, kita menjadi terlalu menuntut atau terlalu dingin.



Orang tersebut akhirnya merasa lelah dan benar-benar menjauh.



Kemudian kita berpikir:



"Lihat? Aku memang benar. Pada akhirnya semua orang pergi."



Padahal sebagian dari jarak tersebut mungkin tercipta karena ketakutan kita sendiri.



Fenomena ini menunjukkan sesuatu yang penting:



Kadang-kadang kita bukan sedang menghancurkan hubungan karena tidak peduli. Kita sedang berusaha melindungi diri dengan cara yang justru menghancurkan hubungan.



Ketakutan terhadap kehilangan dapat membuat seseorang mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dikendalikan: perasaan orang lain.



Padahal cinta selalu memiliki unsur ketidakpastian.



Mencintai seseorang berarti menerima bahwa kita tidak memiliki kendali penuh atas apakah hubungan itu akan bertahan selamanya.



4. Kita memiliki ekspektasi yang jauh lebih tinggi kepada orang yang kita cintai



Mengapa kesalahan kecil dari orang asing bisa kita maklumi, tetapi kesalahan kecil dari pasangan terasa begitu menyakitkan?



Salah satu jawabannya adalah ekspektasi.



Kita biasanya tidak berharap banyak dari orang yang tidak terlalu dekat dengan kita.



Jika seorang kasir tidak tersenyum, kita mungkin tidak terlalu memikirkannya.



Tetapi jika pasangan kita tidak menanyakan bagaimana hari kita, kita mungkin merasa kecewa.



Mengapa?



Karena semakin penting seseorang bagi kita, semakin banyak harapan yang kita letakkan pada hubungan tersebut.



Kita berharap mereka memahami kita.



Kita berharap mereka peka.



Kita berharap mereka tahu kapan kita sedang sedih tanpa perlu menjelaskan.



Kita berharap mereka mengingat hal-hal kecil.



Kita berharap mereka memperlakukan kita dengan cara tertentu.



Masalahnya, pasangan kita bukan pembaca pikiran.



Orang yang mencintai kita pun tetap memiliki keterbatasan, kebutuhan, kelelahan, dan sudut pandang sendiri.



Ketika harapan tidak terpenuhi, kita bisa mengalami kekecewaan yang kemudian berubah menjadi kemarahan.



Dan terkadang kita menghukum orang lain karena gagal memenuhi kebutuhan yang bahkan belum pernah kita komunikasikan.



Misalnya, seseorang merasa kecewa karena pasangannya tidak menghubungi sepanjang hari.



Di dalam pikirannya:



"Kalau dia benar-benar mencintaiku, dia pasti tahu bahwa aku ingin dicari."



Tetapi dari sudut pandang pasangan:



"Aku pikir dia sedang sibuk dan aku tidak ingin mengganggunya."



Keduanya mungkin saling mencintai.



Namun mereka memiliki ekspektasi yang berbeda.



Inilah mengapa cinta saja tidak selalu cukup.



Hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan untuk mengomunikasikan kebutuhan, bukan mengharapkan orang lain menebaknya.



5. Kita lebih mudah menunjukkan sisi buruk ketika kita lelah secara emosional



Tidak semua perilaku menyakitkan muncul karena masalah besar dalam hubungan.



Kadang-kadang penyebabnya jauh lebih sederhana: kita sedang kelelahan.



Stres pekerjaan, masalah keuangan, kurang tidur, tekanan sosial, konflik keluarga, kecemasan terhadap masa depan, dan berbagai beban lainnya dapat mengurangi kemampuan kita untuk mengatur emosi.



Ketika kapasitas mental sedang penuh, hal kecil bisa terasa seperti masalah besar.



Seseorang mungkin bertanya:



"Kamu sudah makan?"



Namun ketika kita sedang sangat lelah, pertanyaan tersebut justru terdengar mengganggu.



Seseorang mungkin meminta bantuan kecil.



Kita langsung merasa terbebani.



Seseorang mungkin memberikan komentar biasa.



Kita langsung tersinggung.



Kemudian orang yang paling dekat dengan kita menjadi tempat keluarnya emosi tersebut.



Dalam psikologi, kemampuan mengatur emosi sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental. Ketika sumber daya psikologis kita menurun, kemampuan untuk menahan impuls dan merespons secara bijaksana juga dapat ikut menurun.



Itulah mengapa seseorang bisa pulang ke rumah setelah hari yang buruk lalu melampiaskan emosinya kepada pasangan.



Bukan berarti pasangan adalah penyebab stres.



Pasangan hanya menjadi orang yang berada paling dekat ketika kapasitas pengendalian diri sedang rendah.



Namun penjelasan bukanlah pembenaran.



Stres dapat menjelaskan mengapa seseorang menjadi lebih mudah marah, tetapi tidak otomatis membenarkan perilaku menyakiti.



Justru kesadaran ini dapat membantu kita belajar mengatakan:



"Aku sedang sangat lelah. Aku takut kalau kita bicara sekarang aku akan mengatakan sesuatu yang tidak aku maksudkan. Boleh kita bicara nanti?"



Kalimat sederhana seperti itu bisa mencegah banyak luka yang sebenarnya tidak perlu terjadi.



6. Kita kadang menyakiti orang yang paling kita cintai karena mereka membuat kita berhadapan dengan diri sendiri



Ini mungkin alasan yang paling dalam.



Hubungan dekat bukan hanya tentang mengenal orang lain.



Hubungan dekat juga memaksa kita melihat diri sendiri.



Pasangan, keluarga, atau sahabat dekat dapat menunjukkan bagian dari diri kita yang selama ini tidak ingin kita akui.



Mereka mungkin mengatakan:



"Kamu sulit meminta maaf."



"Kamu selalu defensif ketika dikritik."



"Kamu sering menghilang ketika ada masalah."



"Kamu ingin dicintai, tetapi sulit menunjukkan perasaanmu."



Mendengar hal seperti itu bisa terasa menyakitkan.



Bukan hanya karena kritik tersebut datang dari orang yang kita cintai, tetapi karena mungkin ada bagian dari diri kita yang tahu bahwa mereka benar.



Ketika harga diri kita terasa terancam, kita bisa masuk ke mode defensif.



Alih-alih mendengarkan, kita menyerang balik.



"Kamu juga begitu!"



"Kamu pikir kamu sempurna?"



"Kamu selalu menyalahkanku!"



Percakapan yang awalnya bertujuan menyelesaikan masalah berubah menjadi pertarungan untuk menentukan siapa yang lebih salah.



Padahal terkadang masalah sebenarnya bukan tentang siapa yang salah.



Masalahnya adalah kita merasa tidak nyaman melihat kekurangan diri sendiri.



Orang yang paling kita cintai sering menjadi cermin paling jujur.



Dan tidak semua orang siap menyukai apa yang mereka lihat di cermin tersebut.



Jadi, Apakah Menyakiti Berarti Kita Tidak Mencintai?



Tidak selalu.



Seseorang dapat mencintai kita dan tetap menyakiti kita.



Kita juga dapat mencintai seseorang dan tetap menyakitinya.



Cinta dan perilaku bukanlah hal yang sama.



Perasaan cinta tidak otomatis membuat seseorang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, regulasi emosi yang sehat, atau kemampuan menghadapi konflik.



Seseorang bisa sangat mencintai pasangannya tetapi memiliki cara menghadapi ketakutan yang buruk.



Seseorang bisa mencintai keluarganya tetapi masih membawa luka masa lalu.



Seseorang bisa sangat menyayangi sahabatnya tetapi tidak tahu bagaimana meminta maaf.



Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya:



"Apakah dia mencintaiku?"



Tetapi:



"Bagaimana dia memperlakukan aku ketika sedang marah, takut, kecewa, atau merasa terancam?"



Cinta yang sehat bukan berarti tidak pernah terjadi konflik.



Cinta yang sehat berarti ada usaha untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi.



Ada tanggung jawab.



Ada permintaan maaf.



Ada perubahan.



Ada kemampuan untuk berkata:



"Aku salah."



Bukan hanya:



"Aku melakukan itu karena kamu membuatku marah."



Yang Membuat Hubungan Sehat Bukan Tidak Pernah Menyakiti



Tidak ada hubungan manusia yang benar-benar bebas dari kesalahan.



Kita semua pernah mengatakan sesuatu yang terlalu tajam.



Kita semua pernah bereaksi berlebihan.



Kita semua pernah salah memahami orang yang kita cintai.



Perbedaannya terletak pada apa yang kita lakukan setelahnya.



Apakah kita berpura-pura tidak terjadi apa-apa?



Apakah kita menyalahkan korban?



Apakah kita mengatakan, "Memang kamu terlalu sensitif"?



Atau kita berhenti sejenak dan berkata:



"Aku sadar kata-kataku tadi menyakitimu. Aku tidak ingin membenarkan perilakuku. Aku ingin memahami kenapa aku bereaksi seperti itu dan memperbaikinya."



Kalimat seperti ini menunjukkan kedewasaan emosional.



Hubungan yang kuat bukan hubungan yang tidak pernah terluka.



Hubungan yang kuat adalah hubungan yang mampu memperbaiki luka tanpa terus menciptakan luka yang sama.



Pada Akhirnya, Orang Terdekat Kita Bukan Tempat Membuang Emosi



Orang yang paling mencintai kita mungkin memang melihat sisi terburuk kita.



Tetapi itu bukan berarti mereka harus menjadi sasaran terburuk dari diri kita.



Kedekatan seharusnya memberi kita ruang untuk menjadi manusia—bukan izin untuk berhenti bertanggung jawab.



Jika kita sering menyakiti orang yang kita cintai, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu diperiksa:



Apakah kita takut ditinggalkan?



Apakah kita membawa luka lama ke hubungan baru?



Apakah kita memiliki ekspektasi yang tidak pernah kita komunikasikan?



Apakah kita sedang kelelahan?



Apakah kita sulit menerima kritik?



Atau apakah kita sebenarnya belum belajar cara mencintai tanpa kehilangan diri sendiri?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin tidak nyaman.



Namun sering kali, pertanyaan yang paling tidak nyaman justru membuka pintu menuju perubahan.



Karena pada akhirnya, mencintai seseorang bukan hanya tentang seberapa dalam perasaan kita kepada mereka.



Mencintai juga berarti belajar agar luka, ketakutan, dan ketidaksempurnaan kita tidak terus-menerus menjadi alasan untuk melukai orang yang paling berarti bagi kita.



Dan mungkin salah satu bentuk cinta yang paling dewasa adalah kemampuan untuk mengatakan:



