Jangan Dianggap Sepele, 8 Kebiasaan Pagi Ini Bisa Membuat Energi Cepat Habis

JawaPos.com – Pernah merasa tubuh begitu segar ketika baru bangun tidur, tetapi mendadak kehilangan tenaga saat sore tiba? Kondisi ini biasanya ditandai dengan rasa kantuk, sulit berkonsentrasi, hingga menurunnya semangat untuk menyelesaikan pekerjaan. Penurunan energi pada sore hari memang bisa terjadi secara alami. Namun, pola tidur, asupan makanan, aktivitas fisik, dan rutinitas sejak pagi juga dapat memengaruhi tingkat kebugaran sepanjang hari. Tanpa disadari, sejumlah kebiasaan sederhana justru bisa membuat tubuh lebih cepat merasa lelah. Karena itu, memperbaiki rutinitas pagi dapat menjadi salah satu langkah untuk membantu menjaga stamina dan konsentrasi hingga penghujung hari. Dikutip dari laman Geediting, terdapat delapan kebiasaan pagi yang sebaiknya diperhatikan jika ingin menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. 1. Terlalu Sering Menunda Alarm Menekan tombol snooze agar bisa tidur beberapa menit lebih lama mungkin terasa menyenangkan. Namun, tidur kembali dalam waktu singkat setelah alarm berbunyi dapat membuat proses bangun terasa kurang nyaman bagi sebagian orang. Tidur yang terputus-putus berpotensi menimbulkan rasa pening atau kantuk setelah bangun. Kebiasaan ini juga bisa membuat waktu persiapan pada pagi hari menjadi lebih terburu-buru. Untuk mengatasinya, cobalah menempatkan alarm sedikit jauh dari tempat tidur sehingga Anda perlu berdiri untuk mematikannya. Selain itu, biasakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif konsisten agar tubuh memperoleh waktu istirahat yang cukup. 2. Tidak Minum Air Putih setelah Bangun Tidur Setelah tidur selama beberapa jam, tubuh kehilangan cairan melalui proses alami, seperti pernapasan dan keringat. Karena itu, memenuhi kebutuhan cairan pada pagi hari menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang bermanfaat. Kurangnya cairan dapat menyebabkan rasa lelah dan mengganggu konsentrasi, terutama jika kebutuhan minum sepanjang hari juga tidak terpenuhi. Sebelum memulai aktivitas, cobalah minum segelas air putih. Anda tetap boleh menikmati kopi pada pagi hari, tetapi sebaiknya jangan menjadikan kopi sebagai satu-satunya sumber cairan. Pastikan kebutuhan air terpenuhi secara bertahap sepanjang hari. 3. Memilih Sarapan dengan Kandungan Gula Berlebihan Makanan manis memang dapat menjadi pilihan praktis untuk sarapan. Akan tetapi, menu yang didominasi gula tambahan dan rendah protein atau serat mungkin tidak memberikan rasa kenyang yang bertahan lama.
JawaPos.com – Pernah merasa tubuh begitu segar ketika baru bangun tidur, tetapi mendadak kehilangan tenaga saat sore tiba? Kondisi ini biasanya ditandai dengan rasa kantuk, sulit berkonsentrasi, hingga menurunnya semangat untuk menyelesaikan pekerjaan.
Penurunan energi pada sore hari memang bisa terjadi secara alami. Namun, pola tidur, asupan makanan, aktivitas fisik, dan rutinitas sejak pagi juga dapat memengaruhi tingkat kebugaran sepanjang hari.
Tanpa disadari, sejumlah kebiasaan sederhana justru bisa membuat tubuh lebih cepat merasa lelah. Karena itu, memperbaiki rutinitas pagi dapat menjadi salah satu langkah untuk membantu menjaga stamina dan konsentrasi hingga penghujung hari.
Dikutip dari laman Geediting, terdapat delapan kebiasaan pagi yang sebaiknya diperhatikan jika ingin menjaga energi tetap stabil sepanjang hari.
1. Terlalu Sering Menunda Alarm
Menekan tombol snooze agar bisa tidur beberapa menit lebih lama mungkin terasa menyenangkan. Namun, tidur kembali dalam waktu singkat setelah alarm berbunyi dapat membuat proses bangun terasa kurang nyaman bagi sebagian orang.
Tidur yang terputus-putus berpotensi menimbulkan rasa pening atau kantuk setelah bangun. Kebiasaan ini juga bisa membuat waktu persiapan pada pagi hari menjadi lebih terburu-buru.
Untuk mengatasinya, cobalah menempatkan alarm sedikit jauh dari tempat tidur sehingga Anda perlu berdiri untuk mematikannya. Selain itu, biasakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif konsisten agar tubuh memperoleh waktu istirahat yang cukup.
2. Tidak Minum Air Putih setelah Bangun Tidur
Setelah tidur selama beberapa jam, tubuh kehilangan cairan melalui proses alami, seperti pernapasan dan keringat. Karena itu, memenuhi kebutuhan cairan pada pagi hari menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang bermanfaat.
Kurangnya cairan dapat menyebabkan rasa lelah dan mengganggu konsentrasi, terutama jika kebutuhan minum sepanjang hari juga tidak terpenuhi.
Sebelum memulai aktivitas, cobalah minum segelas air putih. Anda tetap boleh menikmati kopi pada pagi hari, tetapi sebaiknya jangan menjadikan kopi sebagai satu-satunya sumber cairan. Pastikan kebutuhan air terpenuhi secara bertahap sepanjang hari.
3. Memilih Sarapan dengan Kandungan Gula Berlebihan
Makanan manis memang dapat menjadi pilihan praktis untuk sarapan. Akan tetapi, menu yang didominasi gula tambahan dan rendah protein atau serat mungkin tidak memberikan rasa kenyang yang bertahan lama.
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