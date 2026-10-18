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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 19 Oktober 2026 | 03.34 WIB

Di Balik Sikap Manisnya, 8 Kebiasaan Ini Bisa Menunjukkan Seseorang Suka Memanipulasi

tanda kebiasaan orang yang manipulatif dan suka dominasi. (Freepik/ azerbaijan_stockers)

JawaPos.com – Tidak semua bentuk manipulasi muncul melalui ancaman atau perkataan kasar. Dalam sejumlah hubungan, perilaku ini justru hadir secara perlahan melalui ucapan, sikap, hingga tindakan yang membuat seseorang merasa bersalah dan kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri.

Orang yang manipulatif biasanya berusaha memengaruhi cara berpikir atau keputusan orang lain demi memenuhi kepentingannya. Jika berlangsung terus-menerus, perilaku tersebut dapat membuat seseorang merasa tertekan, sulit menentukan pilihan, bahkan bergantung pada persetujuan orang lain.

Mengenali pola perilaku ini menjadi langkah penting untuk menjaga batasan pribadi dan membangun hubungan yang lebih sehat.

Dilansir dari laman Geediting.com, berikut delapan kebiasaan yang patut diwaspadai karena dapat menjadi tanda perilaku manipulatif.

1. Membuat Orang Lain Merasa Bersalah

Salah satu cara yang kerap digunakan orang manipulatif adalah memanfaatkan rasa bersalah untuk memengaruhi keputusan orang lain.

Mereka mungkin membuatmu merasa egois ketika menolak permintaan atau seolah-olah tidak peduli hanya karena kamu memilih sesuatu yang berbeda dari keinginan mereka.

Jika terus terjadi, kamu bisa terdorong untuk mengalah bukan karena benar-benar setuju, melainkan karena tidak tahan menghadapi tekanan emosional.

Karena itu, penting untuk membedakan rasa bersalah yang muncul akibat kesalahan nyata dengan perasaan bersalah yang sengaja ditanamkan agar kamu menuruti keinginan seseorang.

2. Selalu Menggambarkan Diri sebagai Korban

Orang manipulatif terkadang menempatkan dirinya sebagai pihak yang paling dirugikan dalam berbagai persoalan. Mereka cenderung menonjolkan penderitaan yang dialami untuk mendapatkan simpati atau membuat orang lain merasa bertanggung jawab atas masalahnya.

Dalam situasi tertentu, mereka juga bisa menghindari pembicaraan mengenai kesalahan sendiri dengan terus menyalahkan orang lain atau keadaan.

Namun, perlu diingat bahwa seseorang yang benar-benar sedang mengalami kesulitan tidak otomatis bersifat manipulatif. Hal yang perlu diperhatikan adalah pola perilaku berulang ketika kisah penderitaan digunakan untuk menghindari tanggung jawab atau menekan orang lain.

3. Memutarbalikkan Perkataan dan Kejadian

Kamu mungkin pernah mengalami situasi ketika ucapanmu ditafsirkan secara berbeda hingga akhirnya kamu justru dianggap sebagai pihak yang bersalah.

Dalam hubungan yang tidak sehat, seseorang bisa mengubah konteks percakapan, menyangkal kejadian, atau terus-menerus mempertanyakan ingatanmu demi memenangkan argumen.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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