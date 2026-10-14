3 Bulan Kelahiran yang Perlu Lebih Waspada terhadap Pertanda Buruk Pekan Ini

Ilustrasi pertanda buruk atau bad omen yang menjadi pengingat untuk lebih waspada dalam mengambil keputusan../ (Collective World)
JawaPos.com — Terkadang, kejadian kecil yang tidak terduga dapat membuat seseorang berhenti sejenak dan mempertimbangkan kembali keputusan yang sedang diambil.
Mulai dari keterlambatan yang mengganggu rutinitas, masalah teknis, hingga serangkaian kebetulan yang terasa janggal, pengalaman semacam ini bisa menjadi pengingat untuk lebih memperhatikan keadaan sekitar.
Bagi sebagian orang, kejadian tersebut mungkin dianggap sebagai pertanda atau omens, yakni peristiwa maupun simbol yang dipercaya mengisyaratkan sesuatu yang akan terjadi.
Dalam astrologi, bulan kelahiran kerap dikaitkan dengan kecenderungan karakter dan cara seseorang menghadapi situasi tertentu. Ramalan mengenai pertanda buruk bukan berarti musibah pasti akan terjadi.
Sebaliknya, pesan utamanya adalah mendorong seseorang untuk lebih peka terhadap keadaan, mempertimbangkan risiko, dan tidak mengabaikan persoalan yang membutuhkan perhatian.
Dilansir dari Collective World, Senin (12/10/2026), ada tiga bulan kelahiran yang disarankan untuk lebih memperhatikan pertanda buruk sepanjang pekan ini. Setiap bulan memiliki peringatan berbeda, mulai dari komunikasi sehari-hari dan persoalan pekerjaan hingga rencana perjalanan yang berpotensi terganggu.
1. Juni
Orang yang lahir pada Juni umumnya digambarkan memiliki rasa ingin tahu tinggi dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan. Namun, pekan ini mereka disarankan untuk memperlambat langkah dan lebih teliti terhadap detail yang sebelumnya mungkin terabaikan.
Gangguan kecil dalam rutinitas atau kejadian yang terasa janggal dapat menjadi pengingat untuk mengevaluasi tindakan. Perhatian khusus perlu diberikan pada komunikasi.
Perkataan yang disampaikan tanpa pertimbangan matang berpotensi memicu kesalahpahaman, sehingga persoalan yang muncul sebaiknya segera diklarifikasi sebelum berkembang lebih jauh.
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