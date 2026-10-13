6 Penyebab Tetap Insecure Meski Sudah Mendapat Banyak Pujian, Salah Satunya karena Haus Pengakuan

Ilustrasi insecure/Magnific
JawaPos.com-Validasi eksternal menjadi salah satu hal yang kerap dicari seseorang untuk memberi makan egonya.
Banyak orang yang merasa insecure dan kesulitan menyadari nilai dirinya sendiri karena menganggap belum memiliki pencapaian besar yang dapat dibanggakan, baik melalui portofolio, karir, ataupun pujian besar yang diberikan oleh seseorang.
Sikap ini kemudian mampu memicu rasa insecure terhadap diri sendiri. Meskipun mereka sebenarnya sudah berkali-kali menerima pujian.
Jika terus berlanjut, kondisi ini juga dapat menghambat perkembangan dan potensi diri, karena mengukut nilai dirinya berdasarkan pencapaian besar.
Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada(13/10) berikut alasan seseorang tetap merasa insecure meskipun sudah berkali-kali mendapatkan pujian.
Berusaha mendapatkan pengakuan
Mencari pengakuan dan persetujuan dari orang lain merupakan bentuk validitas eksternal. Perilaku ini tidak selalu baik karena dapat membuat harga diri anda bergantung pada penilaian orang lain. Anda perlu berfokus pada kebahagiaan diri sendiri,
Menjadi seorang people-pleaser
People pleaser adalah seseorang yang terus berusaha menyenangkan orang lain. Mereka berpikir bahwa melakukan hal-hal baik akan membuat mereka diterima. Padahal perilaku people pleasing kerap menjadi bentuk manipulasi.
Menghindari tantangan
Harga diri tidak ditentukan pada penilaian orang lain. Namun, hal itu dapat terlihat saat anda mampu menghadapi kesulitan dan membuktikan pada diri sendiri bahwa anda jauh lebih baik daripada hari kemarin.
Menunggu merasa layak
Setiap manusia berharga karena anda berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Nilai seseorang tidak harus dibuktikan melalui pencapaian ataupun pengakuan dari orang lain.
Terlalu mendambakan kesempurnaan
Perfeksionisme membuat harga diri seolah-olah memiliki persyaratan tertentu. Saat melakukan kesalahan, mungkin anda menganggap bahwa diri sendiri memiliki berbagai kekurangan. Kemudian anda menyimpulkan bahwa kekurangan itu membuat anda tidak layak mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Sementara itu, pada faktanya tidak ada manusia yang sempurna dalam segala hal.
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Jawa Pos
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