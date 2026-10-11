Kepala Empat, Titi Kamal Ungkap Hal yang Bikin Insecure

JawaPos.com - Memasuki usia kepala empat, aktris Titi Kamal menyadari adanya perubahan yang datang kepada dirinya seiring dengan bertambahnya usia. Kendati demikian, perempuan yang berulang tahun tiap tanggal 7 Desember tidak merasa terbebani dan memilih menjalani hidup dengan lebih banyak bersyukur, menikmati kebahagiaan, dan memprioritaskan keluarga.

Pengakuan itu disampaikan Titi Kamal saat berbincang dengan Melaney Ricardo melalui kanal YouTube. Ketika ditanya apakah dirinya pernah merasa insecure atau kurang percaya diri, Titi memberikan jawaban santai namun cukup lugas.

“Merasa insecure? Nggak sih, senang-senang aja. Insecure pasti mungkin kalau lagi jerawatan ya,” kata Titi Kamal.

Bagi istri Christian Sugiono tersebut, rasa kurang percaya diri bukan sesuatu yang selalu berkaitan dengan usia. Ia justru menganggap kondisi tertentu, seperti ketika kulit wajah sedang berjerawat, sebagai hal yang lebih mungkin membuatnya merasa insecure.

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Meski demikian, ia tidak menampik bahwa bertambahnya usia terkadang membuat seseorang menyadari perjalanan hidup yang telah dilalui. Perasaan tersebut sesekali muncul, tetapi tidak sampai mengurangi kebahagiaan dan menghambat rasa percaya dirinya dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

“Kalau kita sudah bertambah usia, kadang-kadang kayak merasa, 'kayaknya sudah umur ya'. Cuma sejauh ini alhamdulillah senang-senang saja,” ujarnya.

Titi Kamal Memilih Berdamai dengan Pertambahan Usia Alih-alih terus memikirkan perubahan fisik atau bertambahnya umur, Titi Kamal mengaku lebih memilih menerima setiap fase dari kehidupan. Baginya, kemampuan untuk menikmati hari ini menjadi hal yang patut disyukuri.

“Kaya banyak nerima saja. Maksudnya, alhamdulillah selalu nyari happy, alhamdulillah dikasih umur sama Allah. Setiap bangun pagi, bersyukur gitu aja,” tutur Titi.