9 Kebiasaan Orang Insecure Tampil Kaya Raya tapi Justru Norak di Depan Publik Menurut Psikologi

Kebiasaan orang insecure tampil kaya raya tapi justru norak di depan publik menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com - Insecure atau rasa tidak percaya diri sering tersembunyi di balik kebiasaan seseorang yang berusaha tampil kaya di depan umum.
Masyarakat cenderung menilai seseorang berdasarkan kondisi finansial, sehingga banyak orang tergoda berpura-pura terlihat berada.
Sikap ini justru sering membuat seseorang terjebak dalam kebiasaan memalukan demi terlihat mapan di mata orang lain.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (8/9), berikut sembilan kebiasaan psikologi rasa tidak percaya diri yang sering muncul dari gaya hidup pura-pura kaya.
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1. Mengenakan barang bermerek palsu
Pakaian bermerek lama menjadi simbol status sosial yang menunjukkan kondisi ekonomi seseorang di masyarakat.
Barang tiruan sering menjadi pilihan bagi orang yang ingin terlihat mapan tanpa disadari orang lain.
Tekanan sosial untuk memiliki barang terbaik mendorong seseorang mencari cara menunjukkan status secara instan.
Kebiasaan ini justru mencerminkan rasa tidak percaya diri yang tersembunyi di balik penampilan mewah tersebut.
2. Sering menyebut nama orang penting
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Jawa Pos
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